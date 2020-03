Coronavirus.- López Obrador conseille de suivre une alimentation saine car le coronavirus “ne peut pas être éliminé avec la tequila et le mezcal”

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a recommandé aux citoyens de prendre des mesures de précaution et d’hygiène pendant la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et d’essayer d’avoir une bonne alimentation, pour laquelle il a conseillé de s’abstenir de fumer. et l’alcool, car le virus “ne peut pas être éliminé avec la tequila et le mezcal”.

Le président mexicain a demandé à ses compatriotes de prendre soin des membres les plus âgés de leur famille et de ceux qui font partie de la population à risque. Il a défendu la nécessité de promouvoir une bonne alimentation et des «produits non indésirables» chez les personnes atteintes de diabète, d’insuffisance rénale ou de femmes enceintes.

“Baisser le sel, le sucre, bien sûr baisser l’alcool, rien qui soit enlevé avec de la tequila ou du mezcal, pour l’instant s’abstenir ou baisser, le cigare, se comporter bien et tenir compte des recommandations”, a conseillé López Obrador lors de son comparution devant les médias du Palais du gouvernement à Mexico.

Dans le même temps, le président López Obrador a annoncé la livraison de crédits sans intérêt, ou à des taux très bas, à un million de petites entreprises qui auraient pu souffrir économiquement lors de la crise sanitaire du pays due au coronavirus.

López Obrador a également tenu à remercier le travail et le “professionnalisme” du personnel médical et sanitaire du pays et a insisté pour que le Mexique soit prêt à faire face au coronavirus.

Quelques heures auparavant, le ministère de la Santé a annoncé que le Mexique, où il y avait jusqu’à présent 367 cas et quatre décès, entrait dans la phase deux du contrôle, de sorte que des mesures plus restrictives seront prises pour tenter de limiter le nombre d’infections.