Coronavirus – López Obrador dit que l’opposition utilise l’excuse du coronavirus pour l’isoler et prendre le pouvoir

MADRID, 30 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré ce dimanche que l’opposition cherchait à l’isoler avec l’excuse de la pandémie de coronavirus afin de “prendre la direction politique” du pays, où à ce jour 848 cas ont été enregistrés et 16 décès.

“Les conservateurs savent-ils ce qu’ils veulent? Que je m’isole. Imaginez, il n’y aurait pas de leadership, ou il y aurait leur leadership, parce qu’en politique il n’y a pas de lacunes, les lacunes sont comblées et c’est ce qu’ils veulent, qu’il y a un fossé , afin qu’ils prennent la direction politique du pays de façon irresponsable “, a-t-il assuré.

López Obrador, en tournée dans la ville de Culiacán, à l’ouest du pays, a été critiqué dans son pays par certains secteurs qui lui ont reproché de ne pas avoir suivi les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de poursuivre ses actions. public.

“Ils sont très en colère parce qu’ils ont volé, les grandes entreprises n’ont pas payé d’impôts, les médias étaient au service de ces groupes”, a expliqué López Obrador en référence à ces “conservateurs” et a annoncé qu’il ne reculerait pas “d’un pas en arrière”, car ce sont, dit-il, des “millions de Mexicains” qui veulent du changement.

Depuis le balcon de l’hôtel de Culiacán où il a séjourné, où il séjournait, a-t-il dit, l’un des premiers cas de coronavirus du pays, a insisté sur le fait que le virus “n’est pas la peste” et a exclu la suspension de ses activités. , tant qu’elle ne présente aucun symptôme, elle est “très bonne et bonne”.

López Obrador, qui a accepté de prendre sa température à son arrivée à Culiacán – marqué 36,5 degrés -, a expliqué à travers ses réseaux sociaux que “s’il y a de la fièvre, s’il y a une toux sèche, s’il y a une gêne corporelle, s’il y a difficulté à respirer, vous devez donc vous faire tester. “

De même, il a demandé à la population de rester “toujours” chez elle, à moins que son travail ne soit “fondamental pour le bien-être et la sécurité des personnes”, et a souligné la nécessité de continuer à “s’occuper des personnes âgées et des malades”. .

Enfin, López Obrador a fait appel à l’histoire du pays pour encourager la population à devancer cette crise sanitaire mondiale, assurant qu’en tant qu’héritiers de grandes civilisations, la «culture» mexicaine les a toujours «sauvés» de les épidémies, les tremblements de terre, les mauvais gouvernements et la corruption. “