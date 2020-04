Coronavirus – López Obrador exclut la remise des impôts sur les grandes entreprises comme mesure contre le coronavirus

MADRID, 3 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a exclu ce jeudi la remise des impôts sur le revenu des grandes entreprises, niant qu’il s’agit d’un stimulus pour l’économie qui profite pour faire face à la crise résultant de la pandémie de coronavirus.

Le président mexicain a défendu que dans une situation comme la situation actuelle “vous devez d’abord défendre les pauvres” et a critiqué le fait que certains secteurs économiques souhaitent revenir “aux mêmes recettes qu’auparavant”.

“Face à la crise, le crédit du Fonds monétaire international (FMI); face à la crise, demandez au peuple de se serrer la ceinture, les subventions fiscales, le sauvetage, le sauvetage. Plus. Nous devons d’abord protéger les pauvres”, a-t-il dit. .

López Obrador a expliqué que, si les taxes sur les entreprises sont annulées, l’État ne pourra pas faire face aux aides destinées aux populations à risque, telles que les personnes âgées, les enfants ou les handicapés, ni accorder de micro-crédits aux petites entreprises.

Quelques heures après les propos du président mexicain, des représentants du monde des affaires ont présenté au siège du Palais national une série de mesures, comme l’a souligné le journal «El Universal», pour faire face à la crise économique pendant et après la pandémie.

À ce jour, les autorités mexicaines ont enregistré 1 378 infections à Covid-19 et 37 décès. À l’échelle mondiale, plus d’un million de personnes ont contracté la maladie et plus de 52 800 sont décédées.