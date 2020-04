Coronavirus – López Obrador exclut les couvre-feux et les mesures autoritaires pour arrêter la pandémie

MADRID, 29 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a exclu mardi les couvre-feux et les mesures autoritaires pour contenir l’avancée de la pandémie du nouveau coronavirus, car le peuple mexicain est “responsable” et “se limite”.

“Il n’est pas nécessaire d’insister beaucoup pour que les mesures soient respectées. Encore moins d’autoritarisme, de couvre-feux et d’interdictions”, a déclaré le président lors de sa comparution quotidienne au Palais national.

Les paroles de López Obrador contrastent avec les mesures que certains maires et autorités locales ont dû imposer à leurs régions et municipalités depuis le début de l’état d’urgence, après que ses habitants n’avaient pas respecté les règles.

Bien que des couvre-feux et même l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées aient été imposés dans certains endroits, dans d’autres comme la capitale de l’État de Guerrero, Chilpancingo, l’activité économique et la circulation n’ont pas cessé et la mise en quarantaine obligatoire décrétée par le gouvernement.

Le ministère de la Santé, a expliqué le journal “El Universal”, a confirmé que plus de la moitié de la population de Guerrero, dans le sud du Mexique, continue “de bouger”. Les autorités locales ont confirmé qu’au cours des quinze derniers jours, les chiffres de contagion sont passés de 49 à 210.

Malgré ces données, le président mexicain a insisté sur la responsabilité du peuple mexicain, qui, a-t-il dit, a donné “un exemple à tout le monde” de la façon dont les choses peuvent être faites sans que les autorités ne tombent pour elles. l’autoritarisme.

Dans son dernier bilan de cas, le gouvernement du Mexique a confirmé 16 752 infections par Covid-19 et 1 569 décès.