Coronavirus – López Obrador souligne que les Mexicains se sont “volontairement” conformés aux recommandations de santé

Propose de faire avancer le référendum sur le rappel l’an prochain

MADRID, 14 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a souligné mardi que les citoyens mexicains se sont “volontairement” conformés aux recommandations sanitaires pour empêcher la propagation du coronavirus.

“Les gens se conforment à la lettre avec les recommandations. Ce n’était pas de force, ce n’était pas un couvre-feu, c’est une décision consciente et volontaire des Mexicains”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne.

López Obrador a notamment souligné que les citoyens ont réussi “l’épreuve de Pâques” car, comme l’indiquent les déclarations recueillies par “Milenio”, les plages de la nation aztèque sont restées vides.

L’AMLO, comme l’a nommé la presse mexicaine, a attribué ce résultat à “la très bonne communication entre le peuple et le gouvernement”. “C’est vraiment extraordinaire”, a-t-il déclaré.

Dans le contexte du coronavirus, le président a résisté à la prise de mesures drastiques, telles que l’isolement social, se limitant à demander aux gens de rester chez eux et interdisant les déplacements “non essentiels” à travers leurs frontières.

Cette approche lui a fait l’objet de nombreuses critiques, puisque le Mexique, avec plus de 5 000 cas et 332 décès, partage sa plus grande frontière avec les États-Unis, le pays le plus touché par le coronavirus.

“Nous continuons à nous préparer pour le moment le plus difficile et que l’urgence ne nous dépasse pas … afin que nous puissions assister et guérir tout le monde, sauver des vies”, a expliqué le locataire de Los Pinos.

L’une des principales raisons pour lesquelles López Obrador n’a pas adopté de telles mesures est d’éviter une crise économique. En ce sens, il a annoncé qu ‘”en mai, juin et juillet il y aura une injection d’argent au profit de la population, en particulier des plus pauvres, afin qu’ils aient la capacité de consommer” et ainsi favoriser la reprise économique.

RÉFÉRENDUM DE RÉVOCATION

D’un autre côté, il a proposé aux «conservateurs» de faire avancer le référendum de rappel d’un an, afin qu’il puisse se tenir en même temps que les élections de 2021 pour élire les députés fédéraux et les gouverneurs des États.

López Obrador a créé un référendum afin que les Mexicains puissent décider au milieu du mandat présidentiel si le chef de l’État continue les trois années restantes. Dans votre cas, cela devrait avoir lieu en mars 2022.

“J’ai proposé que cela se fasse, afin que cela ne coûte pas, le jour des élections fédérales, c’est-à-dire l’année prochaine, lors des élections de juin”, a-t-il déclaré dans la soi-disant ‘matinée’, selon le journal mexicain ‘El Universal’. “.

López Obrador a avancé que, si l’opposition lui répond ce mardi, il enverra mercredi la proposition au Congrès, qui doit la traiter comme une initiative de réforme constitutionnelle.

En outre, il a de nouveau défendu la nécessité du référendum sur le rappel. “Par autorité morale, honnêteté, je ne pourrais pas être ici si je n’ai pas le soutien du peuple. Ce n’est pas qu’ils m’ont élu pour six ans et ils doivent me supporter par la force”, a-t-il dit, arguant que “les gens ont mis et les gens emportent “

Il a également soutenu que, au milieu d’une pandémie, «cela aiderait beaucoup à réduire l’anxiété» des citoyens.