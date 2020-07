Coronavirus.- L’opposition demande à Duque d’annuler son programme quotidien sur COVID-19 pour « politisme »

MADRID, 7 juil. (EUROPA PRESS) –

L’opposition colombienne a demandé lundi au président Iván Duque de mettre fin à son espace télévisé quotidien dans lequel il aborde la situation de COVID-19 dans le pays, car il s’agit de « politicisme » et d’une « utilisation abusive de les chaînes et les médias « dans lesquels le chef de l’Etat » ne dit absolument rien, ni technique ni scientifique « .

Annonces :

Le pôle démocratique alternatif a estimé que le programme « Action et prévention » de Duque est « politicien », tandis qu’un de ses sénateurs, Iván Cepeda, a indiqué que cette « utilisation abusive du président des chaînes et des médias » était visant à « faire des annonces qui n’ont, pour la plupart, aucune pertinence ni impact réel sur la situation dans le pays ».

« Il s’agit plutôt d’une activité publicitaire permanente, qui n’a même pas un impact favorable sur son image », a expliqué Cepeda pour les microphones de Caracol Radio.

Son collègue, Álvaro Argote, s’est également exprimé dans des termes similaires. L’actuel président du Pôle démocratique et conseiller de Bogotá a critiqué dans son compte Twitter personnel que Duque utilise ces canaux malgré le fait qu’il « ne dit absolument rien, ni technique ni scientifique ».

Argote a ajouté que Duque manque d’éthique et mène une émission télévisée quotidienne « au détriment du patrimoine » et a demandé non seulement de mettre fin à cette intervention dans les médias, mais aussi de donner à l’opposition l’occasion « de répondre » dans un espace similaire.

Le programme télévisé de Duque est diffusé quotidiennement, à l’exception des week-ends, et le président y aborde la situation de la pandémie en Colombie, en plus d’annoncer les mesures que son gouvernement prend pour gérer la crise économique et santé causée par la pandémie.

Jusqu’à présent, la Colombie a confirmé un total de 120 281 cas cumulés, dont 50 370 correspondent à des personnes qui ont déjà réussi à vaincre la maladie. Le nombre de personnes décédées est de 4 210, après les 146 qui ont été dénombrés au cours des dernières heures.

Le district de la capitale de Bogotá continue d’être la région avec le plus grand nombre de cas accumulés, 37 641, devant les départements d’Atlántico, 27 920; Valle del Cauca, 12 101; et Bolívar avec 10 723 positifs.