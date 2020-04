Coronavirus – l’un des principaux conseillers du ministre brésilien de la Santé démissionne en raison de divergences avec Bolsonaro

MADRID, 15 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le secrétaire national de la Surveillance du ministère brésilien de la Santé, Wanderson de Oliveira, a démissionné ce mercredi en raison de divergences avec le président du pays, Jair Bolsonaro, sur la stratégie contre le coronavirus.

De Oliveira appartenait au noyau dur du ministère de la Santé dirigé par Luiz Henrique Mandetta, son départ a donc multiplié les rumeurs sur un éventuel départ du ministre lui-même.

Selon la presse brésilienne, Mandetta et Bolsonaro ont de profondes divergences sur la manière de gérer la crise sanitaire. Le ministre est favorable à l’adoption de mesures drastiques, comme le confinement total de la population, ce que le président rejette pour ne pas nuire à l’économie.

Les différences de critères étaient évidentes dimanche, lorsque Mandetta a déclaré publiquement dans une interview à TV Globo qu’il existe “des modèles différents” au sein du gouvernement, indiquant que “le président regarde l’économie” et le ministère de la Santé pour “la protection de la la vie. “

Dans le même temps, le ministre de la Santé a souhaité que le gouvernement accepte “un discours unique”. “Sinon, les Brésiliens hésitent, ils ne savent pas s’il faut écouter le ministre, le président ou à qui”, a-t-il ajouté.

La réponse est venue du vice-président, Hamilton Mourao, avec une comparaison sportive. “Le ministre a franchi la ligne (…) C’est une infraction grave”, a-t-il déclaré dans une autre interview à ‘O Estado de S. Paulo’.

Depuis lors, il y a eu des spéculations sur la démission de Mandetta. Ce mercredi, le journal brésilien “Folha” avait rapporté que, dans une lettre adressée aux agents du ministère de la Santé, De Oliveira avançait son départ et celui du ministre.

“La gestion de Mandetta est terminée et je me prépare à sortir ensemble”, lit-on dans la lettre, selon le journal précité. Le conseiller avertirait même que le ministre pourrait être révoqué via Twitter. “Seul Dieu sait ce qu’ils veulent faire”, disait-il.

Le Brésil, avec plus de 25 700 cas et 1 557 décès, est le pays d’Amérique latine le plus touché par le coronavirus. Bolsonaro a fermé ses frontières mais a refusé d’imposer une quarantaine nationale, alors des États comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro ont agi de leur propre chef.