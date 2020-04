Coronavirus – L’Uruguay résiste à prendre l’année scolaire “pour perdu” et “ce qui sera moins les vacances”

MADRID, 30 avr (EUROPA PRESSE) –

Le président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a été réticent ce mercredi à donner l’année scolaire “pour perdu” et a assuré que “ce seront moins de vacances”.

“Je sais que les enfants ne seront pas très heureux mais nous n’abandonnerons pas l’année comme perdue”, a déclaré Lacalle Pou lors d’une conférence de presse recueillie par le journal local ‘El Observador’.

Bien qu’il n’y ait pas de date prévue pour reprendre les cours en Uruguay, le président uruguayen a indiqué qu’il y avait un calendrier prévu pour le reste de l’année.

“Si nous arrivons à une situation extrême qui, jusqu’en septembre ou plus tard, ce qui ne me semble pas être le cas, ne pourra pas être reprise, il y aura moins de vacances”, a-t-il insisté.

Lacalle Pou a fait valoir que “donner un an pour perdu” signifie mettre l’accent sur “les lacunes éducatives” de l’Uruguay. “Donner un an pour perdu ne sera pas homogène parce que certains n’auront rien appris, d’autres quelque chose et d’autres assez”, at-il dit.

La suspension des cours en Uruguay a été décidée samedi 14 mars, un jour après la confirmation des quatre premiers cas de coronavirus dans la nation latino-américaine. La suspension devait durer jusqu’au 13 avril, date qui coïncidait avec la fin de Pâques.

Cependant, le président de l’Uruguay a plus tard évoqué une suspension “indéfinie”. “Nous n’allons pas fixer de date limite”, a-t-il déclaré à cette occasion.

Selon les chiffres officiels fournis par le ministère uruguayen de la Santé, un total de 625 cas positifs de Covid-19 et aucun décès n’ont été confirmés dans le pays.