Coronavirus.- Maduro déclare une “quarantaine sociale” pour l’ensemble du pays pour empêcher la propagation du coronavirus

MADRID, 17 mars (EUROPA PRESS) –

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a mis en place une “quarantaine sociale” pour l’ensemble du pays des Caraïbes afin de contrôler la pandémie de coronavirus et d’empêcher sa propagation, puisque 33 cas ont déjà été enregistrés au Venezuela.

“A partir de demain, mardi 17 mars, à 5 heures (heure locale), le Venezuela entrera en quarantaine sociale, une mesure draconienne nécessaire”, a déclaré Maduro lors d’une rencontre avec des membres de son gouvernement, selon la chaîne de télévision vénézuélienne.

La mesure annoncée lundi par Maduro prolonge la quarantaine que le président avait déjà établie dans les États de La Guaira, Miranda, Cojedes, Zulia, Apure, Táchira et Caracas, qui a été suivie à 85%, selon le président vénézuélien.

Dans ce contexte, il a remercié les habitants de ces territoires pour leur “discipline” dans le respect de l’isolement, dont la “tranquillité” sera surveillée par 12 000 agents de sécurité déployés.

D’autre part, lors de son discours, le président a également annoncé que la Chine soutiendrait le Venezuela pour contrôler la pandémie de coronavirus avec l’arrivée d’équipements, de matériels et de personnel.

“Une importante cargaison de preuves et d’équipages arrive de Chine pour travailler”, a déclaré Maduro, qui a également remercié le gouvernement de Cuba, qui conseille le pays des Caraïbes dans le contexte de la crise des coronavirus.

“Pour chaque cas connu de Covid-19, il y a 27 cas à connaître”, a précisé Maduro, avant d’assurer que le gouvernement du Venezuela étudie les recommandations et les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour “briser la chaîne des transmission et isoler les personnes infectées. ” “C’est exactement ce que nous faisons”, a-t-il conclu.

L’épidémie du nouveau coronavirus qui a débuté en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan fait déjà plus de 7 100 morts et plus de 181 000 personnes infectées dans le monde.