Coronavirus – Maduro demande aux États-Unis de lever les sanctions pour rapatrier 200 Vénézuéliens “pour des raisons humanitaires”

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a demandé ce dimanche au gouvernement de Washington de lever les sanctions “avec une licence spéciale” afin qu’ils puissent rapatrier 200 Vénézuéliens “pour des raisons humanitaires”, car ils sont “bloqués” aux États-Unis.

Maduro a déclaré qu’il avait déjà abordé la question avec le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, afin que, par le biais de la compagnie aérienne locale Conviasa, il puisse prendre les mesures nécessaires pour ramener, a-t-il expliqué, ces 200 citoyens du Venezuela , dont la situation a été dénoncée par le portail d’information Iguana TV.

“Je dis au gouvernement des États-Unis qu’il ne peut pas nous empêcher d’y aller en raison de sanctions humanitaires. Il doit lever les sanctions avec une licence spéciale. Vous ne pouvez pas être aussi obtus en maintenant des sanctions au milieu d’une véritable crise mondiale”, a déclaré le président. Mûr.

De même, Maduro a demandé à tous les Vénézuéliens et à “toutes les bonnes personnes du pays” d’organiser une campagne aux niveaux national et international pour exiger que Washington lève les sanctions “pendant cette période de crise mondiale”.

“Soulevez les sanctions financières, pétrolières et alimentaires, toutes les sanctions”, a exigé le dirigeant vénézuélien, qui a également demandé à tous les secteurs de l’opposition, au clergé ou aux hommes d’affaires leur soutien, car “il ne peut pas en être ainsi maintenant”. Je veux intensifier la persécution contre tout navire ou avion qui apporte des médicaments et de la nourriture au pays. “

Au cours de son discours, le président Maduro a également annoncé un ensemble de mesures économiques pour faire face à la crise des coronavirus qui comprend la suspension des loyers des entreprises et des particuliers pour une période de six mois et l’immobilité du travail jusqu’au 31 décembre.

Maduro a également donné le nombre actualisé d’infections, qui après les 7 nouveaux cas totalisent 77 cas confirmés. Tous seraient importés: 21 d’Espagne, 10 de Colombie, 3 des États-Unis, 3 de la République dominicaine, 3 d’Italie, 2 du Brésil et un du Pérou. Il y a 37 femmes et 40 hommes.