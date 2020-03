Coronavirus: minute par minute de l’avancée de la pandémie

Le coronavirus continue de se développer avec de nouveaux cas d’infection et de décès dans le monde. Les gouvernements envisagent de prendre des mesures plus drastiques pour ralentir la progression de la maladie qui, bien qu’elle n’ait pas un taux de mortalité élevé, présente des difficultés de détection précoce qui contribuent à ralentir la propagation.

03:48 Le Chili a annoncé qu’il mettra en œuvre un passeport de santé pour éviter la contagion par le coronavirus. Tous ceux qui entrent par voie aérienne ou terrestre doivent passer par une “douane sanitaire” où, après examen, le document leur sera remis. Il y a déjà 61 personnes infectées dans ce pays.

03:42 Ils feront un liste des prisonniers argentins menacés par le coronavirus d’évaluer s’ils devraient être libérés de prison. Le Service fédéral des pénitenciers l’a ordonné. Ce sont les cas dans lesquels une contagion aggraverait leur situation, comme les femmes enceintes. Les juges seront informés de prendre des mesures. Cette semaine, l’agence a refusé de recevoir deux personnes extradées d’Italie et d’Espagne.

03:31 Le président argentin Alberto Fernández prépare une paquet d’urgence économique face à la crise mondiale des coronavirus. Il rencontrera son ministre Martín Guzmán dans le domaine Olivos pour discuter des mesures visant à atténuer les effets de la pandémie sur l’économie argentine.

01:38 Le Mexique a suggéré à ses citoyens éviter les voyages internationaux par coronavirus. Le pays a jusqu’à présent confirmé 41 cas de contagion au COVID-19 et 155 suspects; Jusqu’à présent, aucun décès n’a été enregistré.

22:40 Les ingénieurs mexicains ont développé un capsule pour transporter les patients atteints de Covid-19. Inspiré par les chambres néonatales qui servent à protéger les nouveau-nés contre les bactéries et virus externes, Médica XE a développé la chambre d’isolement pour empêcher ces agents pathogènes de s’échapper.

22:36 Confinés dans leurs foyers, les Espagnols et les Italiens ont applaudi les médecins et les volontaires travaillant contre le coronavirus.

22h00 Le régime de Nicolás Maduro a signalé 8 nouveaux cas au Venezuela. Le nombre total de personnes infectées a atteint 10.

21:10 L’Uruguay a indiqué que 6 personnes étaient déjà infectées et que plus de 100 personnes étaient en quarantaine dans le département de Salto car elles étaient en contact avec les deux premières personnes infectées. En outre, les cours ont été suspendus à tous les niveaux d’enseignement.

20:50 Le président des États-Unis, Donald Trump, négatif dans un test pour déterminer si vous avez été infecté par le coronavirus. “Ce soir, j’ai reçu la confirmation que le test était négatif”, a déclaré le médecin présidentiel, Sean Conley, dans une notification publiée par la Maison Blanche.

20h00 L’épouse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a été testée positive pour le coronavirus dans une analyse.

19h00 L’Argentine a signalé 11 nouvelles infections et le nombre total de personnes infectées s’élevait à 45.

15:50 La Bolivie a ordonné de mettre en quarantaine toute la municipalité d’Oruro, foyer du coronavirus dans le pays. La mesure prendra effet ce lundi et durera jusqu’à la fin du mois. Dans la ville, 7 des 10 cas au total ont été enregistrés et 42 autres sont soupçonnés.

14:40 Le Danemark a enregistré le premier décès dû à l’épidémie de coronavirus.

13:53 Afin d’éviter le surpeuplement des personnes dans les lieux fermés et conformément aux recommandations des gouvernements national et de Buenos Aires pour les coronavirus, le Conseil épiscopal de l’archidiocèse de Buenos Aires a demandé au plus de 65 ans s’abstiennent d’assister à la messe.

13:50 Le président Alberto Fernández évalue en ce moment la possibilité concrète de fermer toutes les frontières terrestres de l’Argentine en cas d’accélération de l’avancée des cas de contagion de coronavirus, dans une mesure similaire à celle qu’il a fallu avec l’annulation des vols internationaux en provenance des zones touchées par la pandémie.

13:25 Les Pays-Bas ont confirmé 155 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures jusqu’à un total de 959 infections depuis l’apparition de ce qui est maintenant considéré comme une pandémie.

12:36 Footballeur Lionel Messi a lancé un message d’encouragement à tous en raison des limitations causées par la pandémie de coronavirus. Avec les hashtags mondiaux #QuedateEnCasa et #StayAtHome, il a encouragé tout le monde à être “responsable” car ce sont “des jours difficiles pour tout le monde”.

11:40: L’Italie a approuvé un protocole pour éviter la contagion parmi les travailleurs. Les syndicats et les employeurs ont signé un protocole pour prévenir la contagion des coronavirus sur le lieu de travail, qui comprend entre autres la possibilité de prendre la température des employés et de limiter leurs contacts. L’accord est intervenu après une négociation du jour au lendemain et servira «réglementer les mesures de lutte et de maîtrise de la propagation du coronavirus sur le lieu de travail».

11:10: Le gouvernement espagnol a approuvé restreindre la circulation des personnes sauf pour aller travailler, acheter de la nourriture ou des médicaments, aller à l’hôpital ou soigner des personnes âgées ou dépendantes. La mesure prendra effet lundi à partir de 8h00.

09h15: Les autorités sanitaires brésiliennes ont annoncé le premier patient coronavirus guéri du pays, où il y a environ une centaine de cas confirmés et 1 500 autres sont sous enquête, sans décès enregistré.

09h00: L’Espagne a enregistré 1 500 nouveaux cas de coronavirus depuis vendredi après-midi, portant le bilan de l’épidémie à 5 753 infectés et 136 morts, 15 de plus qu’avant, selon les données publiées ce samedi par le ministère de la Santé.

08:45 Le gouvernement a publié le protocole que les établissements d’enseignement Ils doivent suivre s’ils détectent tout cas suspect ou confirmé de contagion chez les étudiants, les enseignants, les gestionnaires ou le personnel non enseignant. La mesure a été communiquée par la résolution 103/2020 publiée au Journal officiel.

07:24 Apple ferme tous ses magasins hors de Chine jusqu’au 27 mars en raison d’une pandémie. Le premier fabricant de téléphones portables et d’ordinateurs affirme avoir appris sa leçon en Chine, où il a fermé ses magasins lorsque l’épidémie s’est intensifiée et vient de rouvrir. “Le moyen le plus efficace de minimiser la transmission du virus est de réduire les concentrations de personnes et d’augmenter la distance entre elles”, a déclaré Tim Cook dans un communiqué.

06:35 L’Argentin Germán Pezzella, défenseur et capitaine de la Fiorentina, C’est avec son partenaire Patrick Cutrone le dernier infecté par un coronavirus en Serie A italienne, comme le rapporte la Fiorentina dans un communiqué, portant le nombre de joueurs concernés à neuf cas en trois jours. Il s’agit de Daniele Rugani (italien), Omar Colley (gambien), Albin Ekdal (suédois), Antonino La Gumina (italien), Manolo Gabbiadini (italien), Morten Thorsby (norvégien) et Dusan Vlahovic (croate)

04:20 L’Iran a ordonné à ses forces de sécurité nettoyer les rues à travers le pays par le coronavirus. Une commission nouvellement formée supervisera “la vidange des magasins, des rues et des autoroutes”, a déclaré le général de division Mohammad Bagheri dans des propos télévisés. Le ministère de la Santé a signalé que 514 personnes sont mortes de la maladie

03:06 Le président de la Colombie, Iván Duque, a ordonné fermer la frontière avec le Venezuela comme mesure préventive contre le coronavirus. À partir de ce samedi, toutes les étapes qui communiquent avec les deux pays seront bloquées et le président n’a pas déterminé la durée de la mesure.

02:37 Depuis lundi limitera la présence de personnes dans les tribunaux argentins par le coronavirus. Le Bureau du Procureur général et le Conseil de la magistrature de la ville de Buenos Aires ont demandé qu’il soit limité aux cas nécessaires. Ils ont ordonné que l’utilisation des moyens technologiques soit prioritaire. Les activités institutionnelles dans différents domaines ont été suspendues.

02:16 Le coronavirus a frappé pleinement tous les marchés et Les actifs argentins ont connu les plus fortes baisses au cours des 11 dernières années. Aux problèmes intérieurs s’ajoutent l’aversion au risque mondial pour le coronavirus, le différend sur les prix du pétrole et une prise de bénéfices au bord de la panique à Wall Street. Le Merval a chuté de 24% en dollars, le risque pays a progressé à 3 100 points et le dollar libre a bondi de 8%, à 83,75 $.

02:11 Les forces armées d’Argentine fera de l’alcool de gel et des jugulaires pour la prévention des coronavirus. Il a été organisé par le ministère local de la Défense, qui dispose déjà de tous les hôpitaux militaires pour traiter les personnes infectées, tandis que son partenaire de sécurité a décidé de renforcer le poste frontière d’Iguazú pour renforcer les contrôles de santé.

02:10 Présentation des législateurs argentins de tout l’arc politique projets pour atténuer les effets du coronavirus. Les députés et les sénateurs ont anticipé les effets de la maladie et demandé des exonérations fiscales. Il existe des initiatives pour distribuer gratuitement du gel alcool et plusieurs pour aider le secteur du tourisme.

01:45 En raison du coronavirus, Disney a suspendu d’importants projets, dont Guillermo del Toro. Dans le cadre de ces initiatives affectées, certains avaient déjà des jours pour commencer les enregistrements, tandis que d’autres se préparaient à commencer.

22:21 Mexique total de 26 cas de coronavirus. Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse par José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie dans ce pays, qui a précisé qu’il y a également 105 autres personnes infectées qui sont en cours d’analyse.

22:17 Le gouvernement de Buenos Aires congés et congés du personnel médical suspendus pour faire face à la pandémie de coronavirus. Les autorités de la ville de Buenos Aires ont expliqué que la progression rapide de la maladie “rend indispensable le fonctionnement intégral du système de santé” et ont précisé que cette mesure est de nature “temporaire”.

22:01 Jair Bolsonaro un nouveau test de coronavirus sera effectué et doit rester en quarantaine. Le président du Brésil subira plus de contrôles après que les premières études qui ont été menées ont révélé que le président avait contracté la maladie.

21.19: Le gouvernement uruguayen a confirmé vendredi la fermeture partielle de ses frontières, après dans l’après-midi, il a été confirmé que quatre personnes avaient contracté la maladie, ont rapporté les médias uruguayens. La décision a été prise après une réunion d’urgence entre le président Luis Lacalle Pou et les dirigeants d’autres partis politiques, et annoncée par l’ancien président Julio María Sanguinetti.

17,58: Nouvelle avancée contre le coronavirus: Le Canada a réussi à isoler l’agent pathogène. Ainsi, il rejoint d’autres pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Italie, la France et l’Australie qui l’ont déjà fait. Les chercheurs parviennent à séquencer différentes souches pour arriver à un vaccin et à un traitement efficace contre la maladie mortelle.

14.18: Macron a annoncé que le prochain sommet de G7 Cela se fera par visioconférence en raison du coronavirus.

14/07: Un homme de 61 ans qui a été admis dans une clinique privée à Resistencia, Chaco, et avait reçu un diagnostic de coronavirus, est décédé ce matin, selon des sources médicales, a déclaré Infobae. Il s’agit de la deuxième victime mortelle en Argentine en raison de Covid-19.

14.03: Cuba produit de l’interféron Alfa 2B, un médicament utilisé par la Chine pour traiter ses patients atteints de coronavirus et Il a suscité un intérêt d’achat dans une quinzaine de pays, ont rapporté vendredi les médecins spécialistes de l’île.

10h25: Suite aux annulations de courses en Australie et au Vietnam, le Grand Prix de Bahreïn, prévu le 22 mars, a été suspendu.

10:17 La Foire du livre a été annulée. Après plusieurs jours d’analyse de la décision, les autorités de la Fundación El Libro ont finalement décidé que le grand événement culturel argentin (plus d’un million de personnes y assistaient chaque année) n’aurait pas lieu à la date prévue.

09h35: L’Iran a ordonné à ses forces de sécurité de nettoyer les rues du pays dans les 24 heures, dans le but de stopper la propagation du coronavirus. Une commission nouvellement formée supervisera “la vidange des commerces, des rues et des routes”, a déclaré le général de division Mohammad Bagheri.

09.16: La France interdit les réunions de plus de 100 personnes et le président Emmanuel Macron a ordonné la fermeture, à compter de lundi, et “jusqu’à nouvel ordre”, des jardins d’enfants, des écoles et des universités pour arrêter la propagation du virus, qui a tué 61 personnes et infecté près de 3 000 dans le pays.

08.41: Il y a déjà plus de 5000 morts dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus. Au moins 5 043 personnes ont perdu la vie après avoir été infectées, selon un rapport de l’. publié vendredi par des sources officielles. En Chine continentale, 3 176 personnes sont mortes; en Italie, 1 016; et en Iran, 514. Ce sont les trois pays les plus touchés par COVID-19. Plus de 134 300 personnes ont été contaminées dans 121 pays et territoires.

08.41: Le Paraguay a annulé les vols d’Asunción à Madrid, sa seule route directe vers l’Europe. La mesure régira au moins au cours du mois de mars et est conforme à la position adoptée par les autres nations de la région.

08.03: L’Espagne a augmenté le nombre de morts à 90 et le nombre de personnes infectées à 3864. La situation est particulièrement alarmante à Madrid, où il y a déjà près de 2 000 personnes infectées et 40 décès, et au Pays basque, qui a déclaré une “urgence sanitaire” après la confirmation de 346 cas et neuf décès.

07.10: Montants à 1701 cas le nombre de personnes infectées aux États-Unis. 40 personnes sont mortes et 12 ont récupéré. En outre, six États ont annoncé la fermeture des écoles à partir de lundi et pour deux semaines: Ohio, Michigan, Oregon, Maryland, Kentucky et Nouveau-Mexique.

06.54: L’Estonie a déclaré l’état d’urgence et a ordonné une batterie de mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, y compris l’imposition de contrôles aux frontières et le fermeture de tous les centres éducatifs à partir de lundi.

06.43: La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a dépassé 128 000 infections et fait plus de 4 700 morts dans plus d’une centaine de pays, selon les données des autorités sanitaires compilées par l’Université Johns Hopkins.

05.20: La Bourse de Tokyo a clôturé avec une baisse de 6,08%.

03h15: Tom Hanks a partagé une photo avec sa partenaire, Rita Wilson, après avoir annoncé qu’ils avaient le virus.

02.03: Au Mexique, ils ont suspendu les cours dans les universités.

00.51: Sophie Trudeau, épouse du premier ministre du Canada, a été testée positive après avoir été testée.

23h55: Le gouvernement d’Alberto Fernández étudie les outils d’apprentissage à distance à mettre en œuvre en cas de suspension des cours.

23,54: Au Mexique, le nombre de personnes infectées était de 16.

23.42: Le gouvernement argentin a officialisé l’urgence sanitaire via DNU.

23,38: Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a donné un message en direct portant une jugulaire en attendant la confirmation de son état de santé: “Dans les prochaines heures, nous aurons les résultats”.

23.24: À Cordoue, un homme récemment rentré d’Espagne a été dénoncé pour non-mise en quarantaine et placé en garde à vue.

23.13: Le Pérou a suspendu, à partir de ce vendredi, l’arrivée de vols en provenance d’Europe et d’Asie.

22h40: L’Iran a signalé 75 décès au cours des dernières 24 heures. Au total, il y a déjà 429 décès.

22h40: Le chef du parti Vox, Santiago Abascal, a confirmé qu’il avait contracté le virus.

22.39: Le chef de l’opposition israélienne Benny Gantz a déclaré qu’il était prêt à discuter de la possibilité de former un gouvernement d’unité avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu face à la crise des coronavirus.

21.24: Alberto Fernández a confirmé qu’il y aura des mesures pour faciliter le retour des Argentins qui sont à l’étranger et doivent rentrer.

20.29: Le premier coronavirus infecté en Argentine a été libéré.

20.24: Au milieu de la panique des coronavirus, Wall Street s’est effondrée de 10% et a connu sa pire journée depuis le crash de 1987.

20.14: Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal en Angleterre, a été diagnostiqué avec un coronavirus.

20.07: Effet coronavirus: les ventes de voitures chinoises ont chuté de 79% en février, la plus forte baisse de son histoire.

19.48: Sergio Massa a ordonné la suspension de toutes les activités de la Chambre des députés prévues pour mars. En outre, le propriétaire du lieu a recommandé que les personnes faisant partie des groupes à risque prennent un congé exceptionnel et que les députés ne puissent assister à aucune réunion de commission avec des collaborateurs ou des conseillers.

18.44: Les églises catholiques romaines devront fermer leurs portes en raison de la pandémie de coronavirus, dans une mesure sans précédent à l’époque moderne. Le décret du cardinal Angelo De Donatis, vicaire du pape François pour l’archidiocèse de Rome, restera en vigueur jusqu’au 3 avril au moins. La capitale italienne compte plus de 900 paroisses et églises historiques.

18.01: Disney fermera son parc d’attractions en Californie.

17.48: Le gouvernement a décrété une urgence sanitaire dans toute l’Argentine pendant un an.

17.32: Le gouvernement suspendra pendant 30 jours tous les vols en provenance de pays touchés par le coronavirus.

17.12: La FIFA a donné lieu à la demande de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) de suspendre les deux premières dates des éliminatoires sud-américaines qui devaient avoir lieu en mars.

17.07: La Confédération sud-américaine a décidé de suspendre les matches de la Copa Libertadores prévus pour la semaine du 15 au 21 mars en raison de la pandémie de coronavirus. La détermination a été informée par Conmebol à travers ses réseaux sociaux, après avoir envoyé une lettre avec les arguments aux clubs participants.

06.17: Le gouvernement de la ville de Buenos Aires a décidé de suspendre tous les événements auxquels ont assisté plus de 200 personnes, afin de prévenir et de combattre la propagation du coronavirus, déclaré hier pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

17.01: Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de tous les centres éducatifs de La France par le coronavirus. Le président a indiqué que la mesure prendra effet à partir de lundi prochain et “jusqu’à nouvel ordre”. En outre, il a déclaré que “nous ne sommes qu’au début de cette épidémie” et a demandé aux personnes de plus de 70 ans de rester chez elles. “C’est la crise sanitaire la plus grave que la France ait connue depuis un siècle”fit-il remarquer.

16.51: Le ministère de la Santé de la Nation a confirmé 9 nouveaux cas positifs de COVID-19 et 30 déjà infectés dans tout le pays. Quatre des personnes ont été infectées en gardant un contact étroit avec les personnes infectées. Selon ce qu’ils ont dit, les cas se trouvent à Cordoue, CABA, Chaco et dans la province de Buenos Aires.

16.42: Jujuy est devenue la première province à suspendre les cours en raison de l’avancée du coronavirus. Son gouverneur Gerardo Morales a indiqué que la mesure sera, en principe, de deux semaines, du lundi 16 mars au vendredi 27. Dans l’après-midi, Misiones a également défini la fermeture des écoles à partir de demain pour 15 jours.

16.22: Le ministre de l’Éducation, Nicolás Trotta, a convoqué des responsables de la région, des dirigeants syndicaux et des représentants d’écoles de tout le pays. La volonté du gouvernement est que les classes poursuivent les mesures déjà adoptées: quatorze jours d’isolement pour les élèves et les enseignants rentrés de l’un des pays qui font l’objet de contagion et de renforcement des habitudes d’hygiène, comme le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon.

16.06: Le risque pays de l’Argentine a bondi ce jeudi 192 points soit 6,5%, à 3 140 points de base, dans un autre jour négatif sur les marchés internationaux. Les marchés boursiers européens ont subi de fortes baisses, ce qui a permis de vague de ventes d’actions de Wall Street, avec des baisses de l’ordre de 8% pour les trois principaux indicateurs américains.

15,52: Le Sénat argentin a décidé ce jeudi de suspendre provisoirement réaliser toutes sortes d’événements prévus pour le mois de mars afin de prévenir et combattre la propagation du coronavirus dans le pays. La résolution est en accord avec la décision du gouvernement national de prendre des précautions extrêmes contre l’avancée du virus.

15.48: Le ministre de la santé de l’État de Karnataka, L’Inde, a annoncé ce jeudi la mort de coronavirus d’un homme de 76 ans dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, derrière La Chine.

15.43: New York interdit tous les spectacles de plus de 500 personnes, y compris les spectacles de Broadway.

15.39: Jeudi noir sur les marchés: Wall Street, les marchés boursiers européens et le pétrole subissent de lourdes pertes. Les principales bourses du continent ont enregistré des pertes historiques après l’annonce par Trump de suspendre les vols en raison du coronavirus. Les marchés de l’Asie et des États du Golfe, entraînés par le prix du pétrole brut, se sont également effondrés.

15h20: La police allemande a renforcé jeudi ses contrôles à la frontière avec la France pour vérifier si les automobilistes entrant sur le territoire allemand ont de la fièvre ou sont malades, ont confirmé des journalistes de l’. dans la ville de Strasbourg.

15/08: En une journée noire pour les marchés mondiaux en raison de l’effet du coronavirus, les prix des soja s’inscrire de lourdes pertes sur le marché international de Chicago. Ainsi, il se situe dans les valeurs les plus faibles des six derniers mois.

14h49: La Major League Soccer Les États-Unis suspendront leur saison pour 30 jours En raison de l’épidémie de coronavirus, les ligues sportives professionnelles du monde entier mettent en œuvre des mesures en réponse à la pandémie.

14.27: Le Gouvernement d’Italie a rapporté que 189 personnes décédé au cours des dernières 24 heures et que le nombre total de décès par coronavirus 1 016.

13,56: Le gouvernement a ordonné que Parties de Football de partout dans le pays pour jouer sans public.

13.48: Ils ont suspendu deux matchs de la Ligue des champions et mardi ils définiront ce qui arrivera au reste de la compétition.

13h40: Nicolás Maduro a déclaré le système de santé vénézuélien “en situation d’urgence permanente” face à la pandémie mondiale. En outre, le chef Chavista a annoncé la suspension des vols d’Europe et de Colombie pour un mois. Pour le moment, les autorités n’ont pas de contagion dans le pays.

13h30: Le président des États-Unis, Donald Trump, a reconnu que l’interdiction de voyager de l’Union européenne vers son pays pendant 30 jours aura un “grand impact” sur l’économie. Le président a déclaré qu’il avait pris cette mesure sans consulter ses pairs européens car “il faut du temps” pour en informer les autres. “Nous avons dû agir rapidement”, a-t-il expliqué.

13h20: L’Union européenne a ordonné à son personnel “non essentiel” de travailler depuis son domicile à partir de lundi prochain.

13h00: Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, travaille de chez lui sur des soupçons d’infection de sa femme, qui a subi un test de coronavirus après son retour du Royaume-Uni avec certains symptômes.

12h45: La Ligue américaine de football (MLS) a suspendu la saison en raison de l’avancée de la pandémie.

12h30: Donald Trump a répondu aux autorités européennes qui ont critiqué l’interdiction de voyager aux États-Unis depuis l’Europe (espace Shengen). Selon le président, la mesure aura un “grand impact” sur l’économie et il n’a pas prévenu les gouvernements car “il fallait le faire rapidement”. De plus, il a cadré le fait entre les différends commerciaux: “Quand ils augmentent nos impôts ils ne nous consultent pas”.

12.18: Jujuy est devenu la première province suspendre les cours par l’avancée du coronavirus. Son gouverneur Gerardo Morales l’a ordonné au milieu d’une déclaration d’urgence sanitaire dans la province.

11h55: Christine Lagarde, chef de la Banque centrale européenne, a condamné les gouvernements de la région pour leur “complaisance et leur lenteur” à contenir l’impact économique de la pandémie.

11h49: Trois joueurs de club Leicester City ils ont été mis en quarantaine après avoir montré des symptômes liés au coronavirus.

11h35: Italien Manolo Gabbiadini, attaquant de la Sampdoria, testé positif en raison d’un coronavirus et est le deuxième joueur de Serie A infecté par cette maladie après le défenseur de la Juventus Turin Daniele Rugani.

11.32: Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a confirmé la suspension des spectacles massifs et du festival Lollapalooza.

11.27: La sac saint paul il a interrompu sa session pour la deuxième fois ce jour-là, dépassant la nouvelle limite de 15% de perte.

11.07: La Colombie a déclaré le “urgence sanitaire»En raison de la pandémie, un chiffre qui lui permet de prendre des mesures exceptionnelles telles que l’interdiction du débarquement des navires de croisière et la tenue d’événements publics avec plus de 500 participants.

10,53: Administration nationale de l’aviation civile (ANAC) imposera des sanctions aux compagnies aériennes qui ne respectent pas les mesures de prévention prises récemment étant donné que cette non-conformité implique des risque pour la santé publique.

10h45: Sharp tombe sur Wall Street et force une suspension. Les trois indicateurs de la Bourse de New York ont ​​chuté de 7% au cours des premières minutes de négociation. Après avoir dépassé la limite, le marché a cessé ses activités pendant 15 minutes.

10.05: LATAM a annulé les vols à destination et en provenance de Miami. En outre, il a annoncé une réduction de 30% de ses vols internationaux en raison de la baisse de la demande et des restrictions dues au coronavirus.

09h45: Brasilia Il diffère du gouvernement central du président Jair Bolsonaro et a adopté des mesures contre le coronavirus pendant 5 jours, telles que la suspension des cours à tous les niveaux et événements et l’obligation pour les bars et restaurants de séparer les tables de deux mètres. Rio de Janeiro, a confirmé le secrétaire d’État à la Santé 2 cas autochtones.

09h30: L’Espagne a augmenté le nombre de morts du coronavirus à 84 et le nombre de personnes infectées par 2 968. C’est le deuxième pays le plus touché d’Europe. Jusqu’à hier, le nombre de morts était de 55. L’ensemble du cabinet des ministres a été soumis à des tests, après la détection de la maladie par le ministre de l’égalité. Les rois d’Espagne ont également été analysés.

09.22: Wall Street s’effondre à nouveau et le risque pays argentin grimpe au-dessus de 3 100 points. Après l’annulation des vols entre l’Europe et les États-Unis, le pessimisme a de nouveau dominé les investisseurs. Les futures de Wall Street chutent de 5% avant l’ouverture des opérations et les obligations internationales argentines accompagnent la baisse.

09.18: Le président Alberto Fernández, sur le coronavirus: “Nous avons la situation sous contrôle.” Le président a expliqué quelles sont les mesures que le gouvernement national promeut pour empêcher une nouvelle propagation du virus. Il a précisé que le schéma de négociation de la dette ne sera pas modifié.

09.10: Les marchés boursiers en Europe et l’effondrement du pétrole après la suspension des voyages entre les États-Unis et l’Europe annoncée par Donald Trump. L’annonce du président américain a également affecté le marché asiatique, qui a connu une forte baisse. Les prix du pétrole Brent et WTI ont enregistré des pertes de plus de 5%.

08.26: Le gouvernement de la ville de Buenos Aires congrès interdits, récitals, grands espaces culturels, attractions touristiques et a ordonné que les événements sportifs se déroulent sans public, parmi eux les matchs de football des championnats locaux et internationaux. De plus, les musées seront fermés et de grandes concentrations de personnes seront évitées.

08.14: La ligue espagnole de football a décidé suspendre le championnat pendant au moins deux semaines pour le coronavirus, après avoir établi une quarantaine dans tout le Real Madrid pour le positif d’un de ses joueurs de basket-ball, et “d’éventuels positifs chez les joueurs d’autres clubs”.

08.10: Le gouvernement national interdit aux étrangers de Chine, de Corée du Sud et d’Iran. De plus, les personnes arrivant du Japon, des États-Unis et d’Europe doivent se conformer à la quarantaine obligatoire de 14 jours.

08h00: Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la pandémie de coronavirus “est contrôlable”, mais a souligné qu ‘”une plus grande vigilance est nécessaire pour identifier, isoler, diagnostiquer et traiter chaque cas et rompre la chaîne de transmission”. Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné sa préoccupation que “Certains pays ne sont pas confrontés à la menace avec l’engagement politique nécessaire”.

07h45: Le gouvernement national sanctionnera la LATAM pour ne pas avoir remis les formulaires d’affidavits des passagers arrivant en Argentine.

07h00: Le solde mondial du Covid-19 représente un total de 126 431 personnes infectées dans 116 pays et territoires, 4641 morts et 68300 personnes guéries, selon les données officielles compilées par l’Université Johns Hopkins.

06h50: Indices futurs de Wall Street affiche des pertes de plus de 5% et ils prévoient un jour noir pour la Bourse de New York, en ligne avec les baisses des marchés d’Europe et d’Asie.

06.25: L’Autriche a signalé le premier décès de coronavirus sur son territoire. Ceci est un patient de 69 ans décédé à Vienne. Le pays a enregistré 302 cas, dont quatre se sont déjà rétablis.

06.05: Le pape François a demandé à comprendre les décisions que les dirigeants prennent pour lutter contre l’épidémie de coronavirus parce que, bien que parfois ils ne soient pas agréables, ils le sont “pour notre bien”

04.25: Des scientifiques nord-américains ont confirmé que le coronavirus peut vivre dans l’air pendant plusieurs heures et sur certaines surfaces jusqu’à trois jours. Ils ont également découvert qu’il peut se propager dans l’air et également en touchant des objets contaminés par d’autres qui en ont, en plus de la transmission de personne à personne.

03h45: De retour d’Espagne, Eduardo et Chiche Duhalde sont en quarantaine pour la prévention

00h55: Conmebol a demandé à la FIFA de reporter le début des éliminatoires en raison de la pandémie.

00.00: L’Argentine a suspendu l’octroi de visas aux étrangers originaires de pays à circulation de coronavirus.

00.00: Le gouvernement a ordonné de ramener les prix du gel d’alcool au 15 février et de maintenir sa valeur pendant 90 jours.

22h30: Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont des coronavirus.

22h20: La NBA a suspendu la saison car un joueur a été testé positif pour le coronavirus.

22.08: Alberto Fernández a affirmé que “quiconque enfreint la quarantaine sera dénoncé pour avoir commis un crime de santé publique”.

22.06: Donald Trump a déclaré la suspension du voyage entre les États-Unis et l’Europe pendant 30 jours.

21h45: Alberto Fernández établira la quarantaine obligatoire par DNU.

19h20: Daniele Rugani, footballeur de la Juventus, a été testé positif pour le coronavirus. Il a 25 ans. Le club a lancé une enquête pour savoir quels autres joueurs avaient été en contact avec lui.

17,58: Deux nouveaux cas ont été confirmés en Argentine et le nombre de personnes infectées s’élève à 21, dont un est décédé.

16h00: Le gouvernement bolivien a déclaré une urgence nationale.

14,34: El Ministerio de Turismo y Deportes informó que decidió suspender cuatro actividades deportivas internacionales que iban a celebrarse a lo largo del mes de marzo en la Argentina. Se trata del Campeonato Sudamericano de Natación, la Copa del Mundo de Espada, el Gran Prix de atletismo y el Preolímpico de boxeo. La medida no incluye a la Copa Libertadores.

13.31: La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una “pandemia”, después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

13.26: Cuatro provincias resolvieron suspender los actos públicos. Corrientes, Río Negro, Neuquén y Catamarca decidieron evitar grandes concentraciones de personas por el avance del virus.

13.25: España es el segundo país europeo con más casos de coronavirus notificados hasta el momento (2.128, según el último resumen del Ministerio de Sanidad), después de Italia (con 10.146), y por delante de Francia (1.784) y Alemania (1.296).

12.52: El ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que se declararía la pandemia por la propagación del coronavirus, lo que sucedió algunas horas más tarde. También reiteró que el gobierno esperaba “una ocurrencia del fenómeno un poco más tarde” y vaticinó que “es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local”.

12.50: Irlanda reportó la primera víctima mortal del coronavirus en su territorio

11.10: En medio de la preocupación por el avance del coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió a dar clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

11.00: La Bolsa de Nueva York se hunde en el inicio de la jornada bursátil, ante interrogantes sobre las medidas de apoyo económico que planea presentar el gobierno de Estados Unidos para enfrentar los efectos del al coronaviris: el Dow Jones perdía 2,89% y el Nasdaq -2,50%.

10.55: La Corte Suprema dispuso licencias especiales para los empleados judiciales que hayan viajado al exterior.

9.50: El gobierno británico destinará 30.000 millones de libras para contrarrestar efectos del coronavirus. Según el ministro de Finanzas, la crisis tendrá un impacto “significativo pero temporal” en la economía.

8.56: Alberto Fernández anticipó que el Gobierno impondrá la cuarentena obligatoria para los argentinos que regresen tras haber estado en los países más afectados por la propagación de la enfermedad. “No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, sostuvo el Presidente.

8.00: Irán reportó 63 nuevas muertes por coronavirus, el peor balance diario desde el inicio del brote en el país, y suma 354 víctimas fatales. Además, confirmó 958 diagnósticos positivos, lo que elevó el total de casos a más de 9.000.

7.15: El gobierno italiano anunció una ayuda excepcional de 25.000 millones de euros (28.300 millones de dólares) para luchar contra la epidemia del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 600 muertos en el país. De esa suma, la mitad servirá para atender lo más urgente y el resto se utilizará en una fase posterior.

7.00: Israel reportó dos nuevos caos y elevó el total a 76. Entre los pacientes diagnosticados está un empleado que trabaja en el aeropuerto internacional Ben Gurion.

3.52: Los casos de coronavirus en Estados Unidos ya han sobrepasado la cifra de los 1.000, un número que se ha duplicado desde el domingo, según ha informado la prensa estadounidense.