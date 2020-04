Coronavirus – Ortega réapparaît après un mois et explique que le Nicaragua ne peut pas s’arrêter à cause de Covid-19 car il “mourrait”

MADRID, 16 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président nicaraguayen Daniel Ortega est réapparu publiquement après 34 jours sans comparaître devant les citoyens et les médias et a expliqué à la télévision d’État que le gouvernement n’avait pas paralysé l’économie pendant ces mois de crise sanitaire mondiale en raison de la Covid-19 car si le pays cesse de fonctionner, il “meurt”.

La dernière participation à un acte officiel du président nicaraguayen a eu lieu le 12 mars, lorsqu’il a tenu une réunion par vidéoconférence avec ses homologues des autres pays de la région pour discuter des problèmes à l’origine de l’avancée du nouveau coronavirus.

Ortega a expliqué que le Nicaragua fait face au coronavirus “avec des ressources limitées, beaucoup de patience et de discipline” et a souligné qu ‘”ils n’ont pas cessé de travailler parce que s’ils cessent de travailler, le pays et les gens meurent”.

Jusqu’à présent, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins, le Nicaragua a enregistré neuf cas de coronavirus, tous importés comme Ortega l’a spécifié, et un seul décédé, malgré le fait qu’aucune mesure de distanciation sociale, de quarantaine ou de restriction n’a été décrétée. mouvements, comme dans les autres pays voisins.

Ortega a expliqué que tous ceux qui sont rentrés dans le pays porteurs de la maladie ont suivi un traitement médical spécialisé après avoir suivi les études et analyses correspondantes.

Le président a souligné que “au milieu des plus grandes difficultés et tragédies et au milieu des plus grands blocus”, le pays a “un peuple travailleur” et a insisté sur le fait que, même si l’activité économique du pays n’a pas cessé “, il Ils ont gardé les règles dictées par le système de santé de manière très disciplinée. “

Ortega I a souligné le travail du système public et a assuré que le pays dispose de médecins spécialisés dans le traitement de ce type de pandémie, car ils ont été formés dans des endroits comme Cuba, l’Union soviétique ou les États-Unis.

“90% des hôpitaux de l’État sont équipés de toutes les ressources de base, il y a suffisamment de respirateurs, nous avons partout des unités de soins intensifs avec des médecins spécialisés et le stock de médicaments est de 90%”, a mis en évidence.

En revanche, il a comparé, avec les “pays les plus développés”, dans lesquels des situations “dramatiques” sont vécues, avec “le manque de lits et d’instruments médicaux car les services de santé n’atteignent pas les personnes, les pauvres et les travailleurs “

“Le monde a été affamé par cette pandémie. À quoi servent les bombes atomiques, les fusées qui se développent dans ces courses aux armements?”, A demandé Ortega, qui a critiqué “la folie” des dépenses militaires au détriment d’autres problèmes. .

Enfin, Ortega a plaidé pour une “refondation éthique et morale” de toutes les organisations internationales qui, selon lui, sont “totalement discréditées et décrépites”.