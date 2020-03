Coronavirus – Pastrana, prêt à se rendre au Venezuela pour parler à Maduro de la pandémie de coronavirus

MADRID, 25 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien président colombien Andrés Pastrana a déclaré mercredi qu’il était prêt à se rendre au Venezuela pour s’entretenir avec le président du pays, Nicolás Maduro, et convenir d’une solution commune pour la frontière commune face à la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus.

“J’irais au Venezuela aujourd’hui et parler à Maduro”, a déclaré l’ancien locataire de la Casa de Nariño dans une interview à Caracol Radio.

Pastrana a estimé qu’un “comité de travail binational” devait être créé pour convenir de la gestion des frontières au milieu de la pandémie, arguant qu’elle ne pouvait pas être fermée complètement car elle se compose de plus de 300 points d’accès.

Le gouvernement d’Iván Duque a ordonné la fermeture de la frontière avec le Venezuela, ce qui a déclenché une plainte officielle de Maduro auprès de l’ONU, dans le cadre des mesures prises contre Covid-19.

Bien que Duque cherche à mettre un terme à la contagion, Maduro pense que la fermeture des passages légaux encouragera l’utilisation de passages illégaux, appelés familièrement «sentiers», où il n’y a pas de contrôle sanitaire.

Les relations entre Bogotá et Caracas sont tendues depuis des années en raison de la crise politique, économique et humanitaire que traverse le Venezuela et qui a eu un fort impact dans le pays voisin, où il a expulsé plus de 1,7 million de personnes.

Pastrana, qui a dirigé la Colombie entre 1998 et 2002, est l’une des voix régionales les plus critiques avec Maduro, qu’il considère comme un dictateur, son offre de médiation est donc une véritable nouveauté dans la crise vénézuélienne.