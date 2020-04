Coronavirus – Piñera présente un projet de loi avec des sanctions plus sévères pour ceux qui violent la quarantaine au Chili

MADRID, 16 avr. (EUROPA PRESSE) –

Le président du Chili, Sebastián Piñera, a annoncé ce mercredi la présentation d’un projet de loi prévoyant des sanctions “plus dures et plus sévères” contre ceux qui sautent les mesures décrétées pour faire face à Covid-19, car “il est immoral de mettre la vie d’autres compatriotes en danger. “

Le président chilien a expliqué que dans les prochains jours le texte sera envoyé au Congrès, avec lequel il espère “imposer la sanction que méritent” ceux “qui se sentent autorisés à passer outre aux droits des autres”.

“Le moins que l’on attend de tous nos compatriotes face à une menace, un défi pour la santé de tous et surtout des plus vulnérables, c’est qu’ils respectent les dispositions de l’autorité sanitaire”, a-t-il déclaré.

À ce jour, le Chili a enregistré 8 273 cas positifs pour le nouveau coronavirus et compte 94 décès.

À leur tour, les autorités ont déposé jusqu’à 18 plaintes pour “atteinte à la santé publique” en violant la détention obligatoire décrétée par le gouvernement.

En attendant que le projet du gouvernement ait un voyage, qui envisage la possibilité de respecter des sanctions avec des emplois pour la communauté, les sanctions actuelles vont de la privation de liberté de 61 à 540 jours et une sanction économique pouvant allant de 300 000 pesos (environ 340 euros) à un million (environ 1 100 euros), a souligné le journal chilien «La Tercera».

Piñera a conclu en affirmant qu’il espère que ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires “comprennent et comprennent une fois pour toutes qu’ils n’ont pas le droit de mettre en danger la santé et la vie d’autrui”. C’est pourquoi, a-t-il souligné, le gouvernement les identifiera et les punira “parce que leur comportement n’a pas le pardon de Dieu”.