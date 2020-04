Coronavirus: plus c’est différent – Scientific American Blog Network

En essayant de donner un sens à ce monde COVID-19 en évolution rapide, j’ai réfléchi au décès récent de l’un des grands physiciens de notre époque, mon ancien collègue de Princeton et lauréat du prix Nobel, feu Phil Anderson. Anderson a apporté des contributions fondamentales à notre compréhension des interactions fondamentales qui composent la matière, mais pour de nombreux scientifiques (et le public), il est peut-être mieux connu pour un article qu’il a écrit intitulé “More Is Different”, qui décrit comment à différents niveaux de complexité, de nouveaux cadres conceptuels sont nécessaires. Il présente cette image de bas en haut, en réfléchissant aux symétries des lois de la physique et aux formes de matière qu’elles décrivent.

Un exemple quotidien est la transition de phase de l’eau se transformant en glace; les molécules d’eau codent d’une manière ou d’une autre pour la cristallinité à plus grande échelle – par exemple la belle symétrie sextuple d’un flocon de neige – mais la façon dont elles le font n’est nullement triviale. Comme Anderson le dit succinctement: «Le tout devient non seulement plus que, mais très différent de la somme de ses parties.» Ces idées ont inspiré la recherche de mon laboratoire sur les transitions de phase en biologie, mais ont également une grande pertinence pour une grande partie de la science et de la société.

La pandémie de COVID-19 fournit un certain nombre d’illustrations frappantes du point d’Anderson. Une particule de virus individuelle est en elle-même inerte et, selon la plupart des définitions, elle n’est même pas vivante. Et s’il semble capable de «vivre» sur les surfaces pendant un certain temps, il ne le fait que dans le même sens qu’un morceau de sel nanoscopique peut également le faire. Ce qui reste trop longtemps, c’est son message de cheval de Troie; le virus lui-même n’est qu’un ensemble d’instructions – un brin d’ARN, codé dans une capsule riche en protéines et en lipides, un minuscule paquet de «cristallinité porteuse d’informations» comme dirait Anderson.

Lorsque cette information pénètre dans l’une de nos cellules pulmonaires, les cellules font par erreur plus de copies du virus; il commence à se répliquer. Chaque nouveau virus peut alors agir comme son propre agent de destruction, chacun faisant des copies supplémentaires, analogues à la puissance d’une réaction nucléaire en chaîne incontrôlée. Cette cascade réplicative – virus à la fois au sein d’un individu puis d’une personne à l’autre – est le principe de base de la croissance exponentielle: le taux d’augmentation du nombre de virus est proportionnel au nombre viral – plus fait plus – une recette pour un esprit – accélération ahurissante dans un monde de plus en plus «différent».

Ce degré sans cesse croissant de «plus» engendre nécessairement une évolution exponentielle similaire des stratégies d’atténuation. Au début de l’épidémie, les efforts se sont concentrés sur la recherche des contacts pour identifier les personnes qui ont été en contact avec des cas connus de COVID-19. À mesure que l’épidémie a augmenté, les efforts se sont concentrés sur le confinement non pas au niveau des interactions entre les individus, mais au niveau de groupes plus importants et de régions entières (par exemple, la province du Hubei).

Mais maintenant que des cas se trouvent dans presque tous les pays, l’objectif d’isoler les réseaux de contacts sociaux touchés est impossible. Il est devenu essentiel de couper toutes les interactions, de réseauter l’ensemble du système avec une distanciation sociale extrême. À mesure que l’ampleur de la pandémie augmente, elle nécessite de nouvelles façons de penser le problème, allant du niveau des individus à l’isolement de régions entières ou de groupes de personnes, puis en revenant à une concentration sur le niveau individuel.

Les informations destructrices encodées dans le virus ont transformé l’ensemble du système, et il continue de le faire non seulement au niveau du confinement, mais aussi dans nos tentatives d’intervention biomédicale. Aux premiers stades de son épidémie, on savait si peu de choses sur COVID-19 que peu de choses pouvaient être faites. Alors que l’ampleur de la pandémie a augmenté, des problèmes logistiques sont apparus – trouver suffisamment de lits d’hôpital, des respirateurs, ainsi que des masques faciaux et d’autres EPI – avec des perturbations pour les réseaux de chaîne d’approvisionnement en boule de neige.

Les scientifiques et les ingénieurs tentent de résoudre le problème de la production rapide de masques, de respirateurs et d’autres produits essentiels, et les entreprises se réoutillent pour les produire rapidement; La vodka de Tito et de nombreuses autres distilleries produisent des tonnes de désinfectant pour les mains. Les nations s’efforcent de développer et de distribuer des ressources d’une ampleur sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale; aux États-Unis, une telle entreprise est vaste mais a été menée en grande partie État par État. L’ampleur et la durée de l’épidémie sont désormais telles qu’il ne suffit plus d’attendre le développement de vaccins préventifs, ce qui pourrait prendre au moins 18 mois; il y a maintenant une poussée rapide pour réutiliser des médicaments approuvés par la FDA pour traiter la maladie.

La caractéristique désorientante de la pandémie exponentielle de COVID-19 est le rythme auquel les choses deviennent qualitativement différentes – de l’atténuation au traitement et même au mode de vie. Des fissures apparaissent maintenant dans les réseaux de distribution de denrées alimentaires et d’autres biens essentiels, laissant présager de nouvelles préoccupations alors que le «plus» du virus nous emmène dans un nouveau niveau de «différent». Des problèmes de santé mentale sont apparus, tous les membres de la société étant confrontés au stress nettement troublant associé à ce taux de changement; une croissance exponentielle «plus» signifie un rythme exponentiel auquel les choses deviennent qualitativement «différentes».

Lorsque le nombre de cas double tous les trois jours, nous nous retrouvons rapidement dans un monde où la nature qualitative des problèmes et leurs solutions changent plusieurs fois par semaine. Lundi, je pourrais m’inquiéter du temps qu’il faudra pour que certains appareils électroniques me soient expédiés, et vendredi, je dois soudainement m’inquiéter de la façon de gérer mes enfants qui ont été renvoyés de l’école.

La semaine suivante, le marché boursier s’est effondré, les entreprises ont fermé leurs portes et la préoccupation se tourne vers l’achat de nourriture sans chèque de règlement. Dans certains endroits, la vue des corps s’accumulant dans des camions réfrigérés ou même dans la rue est devenue la nouvelle norme. Anderson aurait compris comment un virus – un petit paquet d’informations, une forme cristalline de matière – pouvait changer notre monde si rapidement.

Pour faire face à cette menace, qui montre à peine des signes de ralentissement – et qui va probablement resurgir, en particulier si la société s’ouvre trop rapidement -, en tant que nation, nous devons mettre en place un type de réponse très différent. Jusqu’à présent, l’approche a été ponctuelle, menée par des décisions d’États individuels, en concurrence les uns avec les autres pour des ressources rares, souvent avec une appréciation conflictuelle de l’inévitabilité exponentielle de son impact. Notre pays a toujours été plus que la somme de ses parties, un fait codifié grammaticalement à la fin de la guerre civile, lorsque les États-Unis ont commencé à être mentionnés au singulier.

Mais la guerre COVID-19 – qui, en l’absence d’une réponse intégrée, pourrait encore tuer autant que ce terrible conflit divisionnaire – exige l’émergence d’une Amérique prête à être non seulement plus, mais différente de, la somme des individus États. COVID-19 n’est pas la première pandémie et ce ne sera pas la dernière. Mais ce devrait être le dernier à se battre avec une armée fragmentée, non prête pour une bataille d’acier avec des ennemis invisibles mais morbides et persistants.