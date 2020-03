Coronavirus – Plus de 4800 personnes ont été arrêtées en Argentine pour avoir sauté la quarantaine obligatoire

MADRID, 27 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministère argentin de la Sécurité a signalé que 4 828 arrestations avaient été effectuées pour violation de la quarantaine obligatoire décrétée par le gouvernement d’Alberto Fernández comme l’une des mesures imposées pour tenter de stopper l’expansion du coronavirus dans le pays, où il a déjà été enregistré. douze décès et 589 infections.

Le portefeuille dirigé par la ministre Sabina Frederic a également souligné que, outre les 4828 arrestations, 138793 personnes ont également été identifiées qui ne pouvaient pas justifier ce qu’elles faisaient sur la voie publique, et ont donc été forcées de rentrer chez elles.

De son côté, le ministère de la Santé a confirmé ce jeudi la mort de quatre personnes supplémentaires, représentant un total de douze décès, alors que le nombre de cas a augmenté de 87 ces dernières heures, soit un total de 589.

Les derniers événements ont motivé le gouvernement argentin à resserrer les restrictions, décrétant dès ce vendredi la fermeture totale des frontières aériennes et maritimes dans tout le pays jusqu’au 31 mars.

“Personne ne pourra entrer à nouveau. Ce que nous avons fait, c’est terminer une décision du président”, a expliqué le ministre de la Défense, Agustín Rossi.

Les autorités, comme l’a appris le journal “Clarín”, n’autoriseront l’entrée ce vendredi que de quatre avions transportant des citoyens argentins bloqués à l’étranger. De même, le départ des ressortissants étrangers sera garanti sur une série de vols déjà prévus pour la France, l’Italie et les États-Unis.

Fernández a déclaré lors d’une interview pour la chaîne d’information C5N que, par rapport aux citoyens argentins bloqués à l’étranger, ils géreront leur entrée “au fur et à mesure de l’évaluation de la situation dans le pays”.

“Leur revenu dépendra de la capacité du système de santé publique à les absorber. Nous ne voulons pas que cela nous fasse affronter la pandémie avec des complications”, a expliqué Fernández, qui a également annoncé à la télévision publique que le début des cours “pourrait attendre à”.

“S’il y a quelque chose qui ne m’exhorte pas, c’est le début des cours. Cela peut attendre. Plus tard, nous verrons comment nous pouvons récupérer ces jours-là. Cela n’a aucun sens de faire monter un petit garçon ou un adolescent dans un bus et de s’infecter. mois plus tard “, s’est installé.