Coronavirus reporte le deuil | La société

Le deuil de la mort d’un être cher atteint de coronavirus rend plus difficile à supporter le coup que dans d’autres situations: l’adieu n’est pas possible, la chaleur de l’environnement fait défaut, le sentiment de culpabilité et de colère est plus grand, et tout ralentit. Pour y remédier, il sera nécessaire de procéder à l’avenir à une reconnaissance sociale collective.

Carlos a un cancer et est isolé depuis quinze jours à son domicile de Madrid, une ville “en état de guerre” (plus de la moitié des cas de COVID-19 sont concentrés dans la Communauté de Madrid).