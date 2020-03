Coronavirus: reporte le festival Coachella en Californie

Le Coachella Festival, le grand événement musical prévu les week-ends des 10 et 17 avril dans le désert de Californie, a été officiellement reporté ce mardi par les organisateurs en raison de l’avancée du coronavirus.

La société organisatrice Goldenvoice a expliqué dans un communiqué qu’ils agissaient comme selon les directives du comté de Riverside et que la mesure concerne également le festival Stagecoach, de musique country, qui devait se tenir du 24 au 26 avril.

“Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos visiteurs, de nos employés et de toute la communauté », Exprimez la déclaration. “Nous exhortons tout le monde à suivre les instructions et les protocoles établis par les autorités sanitaires”, ajoute-t-il.

L’annulation de l’annulation des deux festivals était attendue depuis plusieurs jours.

Cochella aura alors lieu entre les 9, 10 et 11 octobre, dans un premier temps, puis entre les 16, 17 et 18 du même mois. Tandis que Stagecoach aura lieu du 23 au 24 octobre.

Tous ceux qui ont acheté des billets seront informés entre ce mardi et vendredi 13 mars sur la façon d’obtenir un remboursement s’ils ne peuvent pas assister aux nouvelles dates.

Coachella et Stagecoach ne sont que les derniers événements majeurs récemment annulés en raison de l’épidémie. Vendredi dernier, les organisateurs et les autorités d’Austin ont signalé que eLe festival culturel South by Southwest au Texas a été annulé en raison de préoccupations concernant l’expansion du nouveau coronavirus. Le festival de musique, de technologie et de cinéma était prévu entre le 13 et le 22 de ce mois.

Au total, le coût économique des événements technologiques annulés en raison du coronavirus a dépassé un milliard de dollars, selon une estimation de ReCode.