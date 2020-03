Coronavirus Ricardo Montaner et sa femme se rendent en France de façon irresponsable

Le chanteur vénézuélien s’est rendu en Europe pour rendre visite à son frère Ricardo Montaner accompagné de son épouse “L’irresponsabilité des gens n’a pas de limite”, leur disent les internautes

Malgré les recommandations qui ont été faites de ne pas voyager en Europe en raison du risque de contracter un coronavirus, il semble que le chanteur vénézuélien Ricardo Montaner s’en fichait et se soit rendu en France accompagné de son épouse, Marlene M. Rodríguez Montaner.

Dans son compte Instagram officiel, Ricardo Montaner a partagé une série de photographies dans lesquelles il apparaît accompagné de sa femme et de son frère avec le message suivant:

«Nous sommes partis rendre visite à mon frère #LuisArmando, il n’a rien imaginé, ni lui ni sa belle famille. Nous avons passé une merveilleuse journée, pleine d’histoires et de confessions d’amour. “

Voir ce post sur Instagram

Nous nous sommes échappés pour rendre visite à mon frère #LuisArmando, il n’a rien imaginé, ni lui ni sa belle famille. Nous avons passé une merveilleuse journée, pleine d’histoires et de confessions d’amour. Ça m’a fait du bien de venir, de revoir Luis après presque 15 ans, il m’a révélé beaucoup de choses, mais le plus important était que les vrais amis sont vraiment éternels … ma bien-aimée m’a préparé ce voyage en #France, aussi une surprise, elle il en est ainsi, vous ne savez jamais ce que vous faites pour me rendre immensément heureux … @marlenesalome #lille

Un post partagé par Ricardo Montaner (@ricardomontaner) le 11 mars 2020 à 16h01 PDT

Le chanteur vénézuélien, qui ne semble pas être au courant des risques du coronavirus, poursuit: “Ça m’a fait du bien de venir, de rencontrer Luis après près de 15 ans, il m’a révélé beaucoup de choses, mais le plus important était que les vrais amis vraiment, ils sont éternels… ».

Mais il semble que celle qui n’était pas au courant du coronavirus était Marlene M. Rodríguez Montaner, la femme de Ricardo Montaner, comme le montre le texte suivant: «Ma bien-aimée a préparé ce voyage pour moi en #France, aussi comme surprise, elle est comme ça , on ne sait jamais ce qu’il fait pour me rendre immensément heureux… @marlenesalome #lille ».

La publication est sur le point d’atteindre 200 000 likes, mais elle a généré des commentaires de rejet, car il est possible que Ricardo Montaner et son épouse, Marlene M. Rodríguez Montaner, contractent un coronavirus.

“N’avez-vous pas peur du coronavirus? Vous voyagez en Europe? “,” La même chose est irresponsable “,” Et en fait, hier, ils ont donné l’alarme coronavirus et attendent la quarantaine en France … L’irresponsabilité des gens n’a pas de limite “,” Irresponsable !!! “

Un utilisateur a fait une observation que beaucoup n’aimaient pas: «Eh bien, la vérité est que Montaner et sa femme ne sont pas jeunes. S’ils n’ont pas de système immunitaire fort, ils mourront comme le reste des gens, ou ils seront sauvés, mais ils pourront infecter d’autres qui ne subissent pas le même sort. »

Les questions et recommandations pour Ricardo Montaner ne s’arrêtent pas: “Et le coronavirus?”, “Est-ce aujourd’hui? Il y a des coronavirus là-bas »,« M. Montaner empile les coronavirus. Je ne veux pas qu’il lui arrive quoi que ce soit »,« Méfiez-vous du coronavirus, Ricardo »,« Faites attention, beaucoup de bénédictions ».

Un admirateur du chanteur vénézuélien l’a pratiquement réprimandé: “Co … Ricardo, tu vas là-bas et tu risques de tomber malade”, recevant comme réponse: “Dans certains plus que dans d’autres, ce n’est pas la même chose d’être attaché à l’Italie pour être à Porto Rico , par exemple. Les pays européens sont beaucoup plus menacés en ce moment. Partir en vacances là-bas est fou. “

Les “réprimandes” de Ricardo Montaner semblaient sans fin: “Ce n’est pas le moment de monter dans un avion, d’aller à l’aéroport, et encore moins d’aller en Europe”, “J’espère que vous serez conscient que vous devez tous rester dans votre pays jusqu’à ce que tout cela se calme “,” Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Soyez très prudent. “