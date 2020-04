Coronavirus: saut de cas en Allemagne; Trump accuse la Chine

(Bloomberg) – Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Allemagne a enregistré la plus forte augmentation en quatre jours, tandis que les mesures visant à contenir le virus ont entraîné l’économie française dans une forte contraction au premier trimestre, préfigurant ce qui sera la plus grande récession l’Europe profonde dans l’après-guerre.

Dans une interview accordée à . par Oval Office mercredi soir, Trump a déclaré qu’il pensait que la Chine était déterminée à le voir perdre aux élections de novembre en raison de la réponse de Pékin au coronavirus et envisageait diverses manières de punir le gouvernement chinois. .

Données économiques américaines a montré que l’expansion record du pays a pris fin. Le premier indicateur officiel de l’économie chinoise en avril a indiqué que la reprise après une chute au premier trimestre se poursuivra. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que l’économie faisait face à des difficultés sans précédent.

Des avancées importantes:

Surveillance du virus: les cas mondiaux s’élèvent à 3,22 millions; La Fed Fed met en garde contre les dommages «déchirants» dus au virus La production au Japon chute à nouveau, les économistes anticipent une nouvelle baisse Les données de l’usine chinoise montrent que le déclin mondial sape la reprise naissante l’assouplissement des mesures d’isolement est plein de décisions économiques difficiles Le blocus n’aplatit pas la courbe du virus en Inde comme en Italie ou en Espagne

L’économie française recule de près de 6% au pire trimestre jamais enregistré (13h30 HK)

Les mesures visant à contenir le coronavirus ont entraîné l’économie française dans une forte contraction au premier trimestre, préfigurant ce qui sera la récession la plus profonde d’Europe dans l’après-guerre.

L’économie s’est contractée de 5,8%, le plus haut niveau depuis le début des records en 1949. La baisse montre l’impact drastique des fermetures ordonnées par le gouvernement, car seulement deux semaines de fermetures et de restrictions ont suffi à éliminer la croissance tout au long du trimestre.

Les nouveaux cas de coronavirus en Allemagne enregistrent une augmentation plus importante en plus de quatre jours (13h30 HK)

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Allemagne a enregistré un maximum de quatre jours, le gouvernement envisageant des mesures supplémentaires pour assouplir les restrictions à la vie quotidienne.

Il y a eu 1 627 infections supplémentaires dans les 24 heures jusqu’au jeudi matin, pour un total de 161 539, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les décès sont passés de 153 à 6 467 et le taux de mortalité est passé à 4% contre 3,95% la veille, tandis que le nombre de personnes récupérées est resté à 120 400.

L’Italie approuve un décret sur les données personnelles pour une nouvelle application de suivi des contacts (13:26 pm HK)

Le cabinet du Premier ministre italien Giuseppe Conte a approuvé un décret couvrant l’utilisation des données personnelles pour une application de détection de virus que le gouvernement a annoncé qu’il prévoyait d’introduire dans les prochaines semaines. Les utilisateurs recevront des indications «claires et transparentes» sur la façon dont leurs données personnelles seront utilisées avant d’activer l’application, qui sera appelée Immuni.

SocGen enregistre des pertes (13h19 HK)

Société Générale SA a enregistré une perte au premier trimestre, la banque ayant réservé 820 millions d’euros (890 millions de dollars US) aux prêts en souffrance et ses opérateurs boursiers ayant subi un fort impact en raison de la volatilité des marchés.

Les revenus de l’activité de trading d’actions et de hedge funds ont baissé de 99% à 9 millions d’euros au premier trimestre, a annoncé jeudi la banque française. La banque a enregistré une perte nette de 326 millions d’euros.

La Thaïlande commencera à assouplir les mesures d’urgence le 3 mai (13 h 14 HK)

La Thaïlande commencera à assouplir les mesures d’urgence contre les virus le 3 mai pour permettre à certaines entreprises de reprendre leurs opérations, selon Taweesilp Witsanuyotin, porte-parole du centre Covid-19 en Thaïlande.

LA sera la première grande ville des États-Unis offrant des tests Covid à grande échelle (12:25 pm HK)

La ville de Los Angeles offrira des tests Covid-19 gratuits à tous les résidents du comté, quels que soient leurs symptômes, ce qui en fait la première grande ville des États-Unis. en offrant des tests à grande échelle.

Le Royaume-Uni évalue les mesures de fermeture et met en évidence le risque de la deuxième vague (12:00 pm HK)

Le gouvernement britannique envisage des options pour assouplir les restrictions, mais avec le nombre de décès toujours en hausse, les autorités préviennent que celles-ci ne seront pas supprimées de sitôt.

Les autorités sanitaires préviennent que le virus peut durer jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé, de sorte que la menace d’une deuxième vague d’infections oblige les ministres à agir avec prudence pour lever les mesures d’isolement. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que l’exemple de l’Allemagne, où de nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté après l’assouplissement de certaines restrictions à l’éloignement social, montrait le risque auquel était confronté le Royaume-Uni.

La Chine et la Corée du Sud assouplissent les contrôles aux frontières pour les voyages d’affaires (11 h 58 HK)

La Chine et la Corée du Sud ont convenu d’alléger les exigences de quarantaine pour certains voyageurs d’affaires, la première initiative de Pékin pour relancer les activités économiques essentielles perturbées par la pandémie de coronavirus.

La start-up de covoiturage Ola présente une flotte de voitures super-aseptisées à Sydney (11 h 50 HK)

La start-up de covoiturage Ola commencera à tester une nouvelle catégorie, Ola Pro, à Sydney jeudi, qui propose des trajets sur une flotte de voitures super-aseptisées pour ceux qui recherchent une hygiène et une sécurité accrues pendant la pandémie moyennant des frais supplémentaires aux États-Unis. 4,50 $ par voyage.

La société basée à Bangalore a déclaré que la nouvelle catégorie visait à offrir “une plus grande tranquillité d’esprit”. Les voitures sont équipées d’une barrière en plastique transparent qui sépare le conducteur et les passagers. Les véhicules sont désinfectés après chaque trajet par le chauffeur et professionnellement chaque semaine.

Le volume de passagers de China Air pourrait chuter de 66,8% pendant les vacances de la fête du Travail (11 h 06 HK)

Le volume quotidien moyen de passagers aériens pourrait tomber à environ 580 000 lors des prochaines vacances de la fête du Travail du 1er au 5 mai, a déclaré lors d’une conférence de presse Yu Biao, directeur du service des transports de l’Administration de l’aviation civile. .

Abe du Japon va prolonger les mesures d’urgence contre le virus jusqu’en juin, selon Nikkei (10h25 HK)

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a prolongé d’un mois l’état d’urgence national contre le coronavirus, ont rapporté les médias nationaux, alors même que certains pays commencent à lever les restrictions. Le journal Nikkei a déclaré que la décision finale serait prise après une réunion d’experts vendredi et prolongerait la déclaration actuelle, qui se poursuivra jusqu’au 6 mai.

Le responsable de Gilead indique que plus de 50 000 traitements Remdesivir sont prêts à être expédiés (10 h 05 HK)

Le chef de la direction de Gilead Sciences Inc., Daniel O’Day, a déclaré qu’il existe plus de 50 000 traitements thérapeutiques expérimentaux Covid-19 de la société, conditionnés en flacons et prêts à être expédiés dès que le médicament est autorisé pour une utilisation d’urgence par Régulateurs américains.

Il a fait ces commentaires dans une interview quelques heures après que le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré qu’un essai du médicament aux États-Unis avait atteint l’objectif global, aidant les patients à récupérer plus rapidement.

Trump affirme que la réponse au virus chinois est liée au souhait de lui faire perdre (09:36 HK)

Le président Donald Trump a déclaré qu’il pensait que la Chine était déterminée à le voir perdre les élections de novembre en raison de la réponse de Pékin au coronavirus.

Trump, dans une interview accordée au bureau ovale par . publiée mercredi soir, n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa réclamation, mais a déclaré qu’il envisageait diverses manières de punir le gouvernement chinois, qu’il a blâmé pour avoir permis au virus de se propager par tout le monde.

Le Royaume-Uni enverra des kits de test de virus à 100 000 personnes pour suivre la propagation (09:16 HK)

Le programme de dépistage à domicile des coronavirus suivra la propagation de la communauté à travers le Royaume-Uni, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. Le programme d’évaluation de la transmission communautaire en temps réel (REACT-1) invitera 100 000 personnes sélectionnées au hasard dans 315 autorités locales en Angleterre pour fournir des tampons nasaux et de la gorge.

Musk dénonce des ordres “fascistes” qui compromettent les résultats de Tesla (08:37 HK)

Elon Musk a joué dans un autre appel sur les gains émotionnels de Tesla Inc., critiquant les ordres d’assignation à résidence, qui ont compromis les résultats du constructeur automobile.

“C’est fasciste. Ce n’est pas démocratique, ce n’est pas la liberté “, a déclaré le PDG après avoir rendu compte des premiers bénéfices de Tesla en début d’année.

La Floride va commencer à rouvrir certaines parties de l’État (6 h 16 HK)

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il prévoyait de rouvrir l’État le 4 mai, ce qui permettra aux restaurants et aux magasins de détail de la plupart des régions de reprendre leurs activités avec certaines restrictions. La première phase exclura les comtés de Miami-Dade, Broward et Palm Beach, les trois plus peuplés de l’État et les plus touchés par le virus.

Les cinémas et les bars seront fermés pour le moment dans tout l’État, où vivent 21,5 millions de personnes. Les écoles continueront d’utiliser l’enseignement à distance.

Powell dit que davantage de mesures sont nécessaires pour protéger l’économie américaine. (6 h 05 HK)

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a exhorté les politiciens à introduire davantage de stimuli fiscaux pour protéger l’économie américaine et a mis en garde contre une faible reprise, même après le passage de la pandémie.

“L’activité économique devrait reculer à un rythme sans précédent au deuxième trimestre”, a déclaré M. Powell lors d’une conférence de presse mercredi. “Il se peut que l’économie ait besoin de plus de soutien de nous tous pour que la reprise soit solide.”

