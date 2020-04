Coronavirus.- Trump et Bolsonaro échangent des “expériences” sur le coronavirus dans une conversation téléphonique

MADRID, 1 avr (EUROPA PRESSE) –

Les présidents des États-Unis, Donald Trump et du Brésil, Jair Bolsonaro, ont eu mercredi une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont échangé les “expériences” des deux pays dans la lutte contre le coronavirus.

“Nous avons échangé des informations sur l’impact de Covid-19, ainsi que des expériences sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine”, a rapporté le président brésilien sur Twitter.

Par ailleurs, le leader d’extrême droite a indiqué avoir réaffirmé “la solidarité mutuelle entre les deux pays”.

Bolsonaro et Trump représentent deux des gouvernements les plus réticents à adopter des mesures drastiques contre le coronavirus, arguant de ne pas causer de dommages excessifs à l’économie. Par conséquent, ce sont les gouvernements des États qui ont dû agir.

Les États-Unis sont déjà le pays le plus touché par la pandémie par le nombre de cas, près de 190 000 et 4 000 morts. Quant au géant sud-américain, il fait déjà plus de 200 morts et près de 6 000 cas.