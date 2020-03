Coronavirus – Un ministre chilien propose que le gouvernement baisse son salaire de 30% en raison de la crise des coronavirus

MADRID, 24 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministre chilien des Finances, Ignacio Briones, a proposé à ses collègues du cabinet “une réduction unilatérale et transitoire” de 30 pour cent des salaires au cours des six prochains mois comme un geste vers le pays en pleine urgence du coronavirus.

Briones a soulevé l’idée dans un e-mail envoyé à ses collègues et avancé par le journal “La Tercera”. Après diffusion publique, le ministre des Finances lui-même a confirmé avoir “efficacement” envoyé un tel message et “qu’il a été très bien accueilli”.

Briones a proposé que 30 pour cent du salaire soit reversé à des fondations pour collaborer dans l’urgence, bien qu’il ait précisé que ce serait “volontaire”. “Je pense que les gestes comptent”, a-t-il ajouté, en supposant que des temps “difficiles” sont à venir pour toute la population, rapporte ‘El Mercurio’.

Parmi ceux qui ont déjà pris la parole, la ministre de l’Environnement, Carolina Schmidt, qui a confirmé son soutien à l’initiative. “Monsieur le Ministre, vous avez toute notre disponibilité”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Pour sa part, la ministre du Travail, María José Zaldívar, a reconnu sur Radio ADN la nécessité de faire “un effort” dans cette situation “compliquée”. Bien qu’il ait confirmé avoir répondu au message de son partenaire, il n’a pas révélé sa position sur la baisse de salaire.

Le gouvernement chilien a annoncé la semaine dernière un plan de 11,75 milliards de dollars pour protéger les familles et les entreprises des effets économiques prévisibles de la pandémie. Le pays sud-américain compte déjà plus de 700 infections et deux décès dus au coronavirus.