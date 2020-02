Coronavirus: une personne isolée à San Luis Potosí est soupçonnée de la maladie

Une personne rester isolement dans la municipalité de Vallées Villedans San Luis Potosídevant un cas possible de coronavirus, a déclaré mardi la secrétaire d’État à la Santé, Monica Liliana Rangel Martínez. Le fonctionnaire a déclaré que appliquer le protocole correspondant à l’attention de ces cas.

Il a précisé que trois cas ont été enregistrés de l’isolement des coronavirus dans l’état, mais que deux d’entre eux ont déjà été jetés et seulement une personne continuer sous observation.

Il a précisé que Ces fichiers sont liés aux déplacements des travailleurs dont les entreprises, pour des raisons de formation, ils les envoient aile Région asiatiquecependant, il existe un suivi en temps opportun sur l’affaire qui reste à Ciudad Valles jeter tout risque, basé sur protocole qui établit un abri de 14 jours. Il a ajouté que cela fonctionne sur coordination avec les Entreprises asiatiques installé dans l’entité.

Monica Liliana Rangel Martínez a souligné que dans l’État continuer le actions de prévention et promotion de la santé, en particulier le lavage à la main et aller immédiatement au unité de santé: “Si nous voyageons en Chine ou nous avons contact avec une personne qu’il y ait voyagé en Chine et nous commençons par symptomatologie”

Vers la fin du mois de janvier, le autorités sanitaires au niveau fédéral et étatique, ils ont commencé à générer la renforcement des mesures de préventionn pour un éclosion éventuelle de coronavirus, à travers quelle était la l’installation du Comité d’État pour la sécurité sanitaire, auquel participe l’ensemble du secteur de l’État: IMSS, ISSSTE, Ministère de la défense nationalel, Petroleos du Mexique, et tout les hôpitaux et cliniques privées.

Rangel Martínez a insisté pour que le des mesures de prévention elles sont similaires à celles qui ont été appliquées éclosion de grippe AH1N1, qui concerne principalement le laver fréquent de les mains, éviter le salutation main et baiserou porter un mouchoir ou le coude en cas de éternuer, éviter la automédication, Les endroits bondés et si vous avez le la symptomatologie va immédiatement au unité de santé en cas de présentation toux, fièvre et malaise.

Pour sa part, après le appelé de l’Organisation mondiale de la santé (QUI) pour préparere devant un pandémie éventuelle de coronavirusle gouvernement de la Mexico formé un groupe technique dans lequel il a défini un plan d’action qui comprend la réalisation d’un perceuses pour assister tout éclosion de la maladie et isoler aux les patients.

La Secrétaire de Santé local, Olive Lopez a expliqué que ça compte avec une tente spéciale, qui est monté comme hôpital de campagne en cinq heures, pour assister et isoler à les gens s’ils se sont présentés de nombreuses infections Dans la capitale du pays.

Il a expliqué que, selon dernier rapport, Les 18 cas suspects de coronavirus dans le pays ont été jetémais de toute façon des mesures doivent être prises génèreles arrêter confronter la pandémie possible c’est “très probablement qu’à un moment donné oui il y a dans la ville”

Il a indiqué que lesquels sont en cours de définition serait le Hôpitaux de premiers soins pour ces casvous et va à intensifier la des informations sur les mesurers pour protéger la population des infections respiratoires aiguës en général et, en particulier, de la grippe, ainsi que prévention slouer le nouveau coronavirus Covid-19.

Parmi eux, le lavage à la main ou le utilisation de gel avec de l’alcoolle salutation orientalec’est-à-dire avec un signe de tête, diminuer Les contacts et oui le personnes sont rester malade à la maison.