Coronavirus Univisión parle de la santé de Jorge Ramos

Par mesure de précaution contre le coronavirus, le journaliste a décidé de ne pas participer au débat démocratique Jorge Ramos donnera sa place au journaliste Ilia Calderón, a rapporté Univisión Les réactions à cette nouvelle d’Univisión ont été immédiates.

Une grande surprise a été causée par les internautes de la déclaration qui a republié le programme “Wake up America” ​​dans lequel Univisión parle de l’état de santé du journaliste Jorge Ramos, qui pourrait être infecté par un coronavirus.

La publication, qui est disponible sur le compte Instagram officiel de “Despierta América” ​​et qui a jusqu’à présent dépassé un millier de likes, dit: “Le présentateur d’Univisión Noticias Jorge Ramos était à proximité de quelqu’un qui, à son tour et sans ses connaissances sont entrées en contact avec une personne qui a contracté le coronavirus. »

Le texte continue: «Jorge Ramos et la personne avec laquelle il était proche sont en bonne santé et sans symptômes. Malgré une autorisation médicale de participer au débat, allant au-delà des protocoles de santé publique et prenant le maximum de précautions possibles, Ramos a décidé de ne pas participer à l’événement le 15 mars. “

“La journaliste et présentatrice d’Univisión Noticias Ilia Calderón, qui allait également participer au débat, va maintenant prendre sa place”, a conclu le communiqué, qui a suscité de nombreuses réactions, bien qu’il ait été précisé que Jorge Ramos n’a pas de coronavirus.

En outre, il a été indiqué que le débat démocrate se déplacerait de Phoenix, Arizona, à Washington, D.C.

“La peur ne monte pas à dos d’âne. Ils ne devraient pas non plus laisser partir le journaliste. Égalité »,« Un homme qui pense, donc il y a quoi faire »,« Nooo, Jorge nooo »,« Et Ilia? Elle est toujours proche de lui. J’espère qu’ils n’ont rien »,« La vérité est que chaque jour ça me fait plus peur, que Dieu s’occupe de nous »,« Très responsable pour vous, M. Ramos. Fier de toi comme toujours »,« Très prudent », mon Dieu».

Un admirateur s’inquiète de l’état de santé du journaliste et de la possibilité qu’il ait un coronavirus: «Je me demande, est-il en quarantaine? Parce que c’est la mesure, ne vous contentez pas d’arrêter de participer à des événements. Ay, Jorge, prends bien soin de toi et de tous tes collègues. Miséricorde ».

Les recommandations pour le communiqué d’Univision et les bons vœux ont continué à venir: “La prudence et la conscience c’est maintenant, bravo”, “Très responsable pour vous, M. Jorge Ramos, faites attention, un gros câlin”, “Priez pour tous ceux qui vont pour cette maladie “,” Premier Dieu, que Jorge va bien “,” désolé jorgeramos, j’espère qu’il s’améliorera bientôt “.

Un admirateur de la journaliste a applaudi sa décision: “Très bien, toutes les mesures de sécurité sont peu face à cette situation, prenez soin de vous”, tandis qu’un autre adepte s’exprimait ainsi de Jorge Ramos: “Un grand être humain, puisque j’ai des connaissances, je le vois dans les médias. Que notre Dieu le protège ».

D’un autre côté, un internaute était plus effusif: “Mon @jorgeramosnews est très cool … !!!”.

Un utilisateur s’est notamment rendu sur le compte Instagram de “Despierta América”: “Pourquoi le test (du coronavirus) ne se fait-il pas si depuis que le virus y pénètre il est déjà sorti ou non positif? Comme on dit, il n’y a toujours aucun symptôme. “