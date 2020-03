Coronavirus USA amènerait la nation à une fermeture complète

La vie quotidienne, comme on l’appelait aux États-Unis, pourrait changer radicalement en raison du Coronavirus. Un expert gouvernemental a déclaré qu’un arrêt national de 14 jours pourrait être nécessaire. Les établissements de vente d’armes ont également connu une augmentation marquée des ventes à mesure que la panique s’intensifie.

Dimanche, des responsables à travers le pays ont restreint de nombreux aspects de la vie quotidienne aux États-Unis pour lutter contre l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, tandis que les autorités sanitaires ont recommandé que des groupes d’au moins 50 personnes s’abstiennent de se rassembler et un expert gouvernemental a déclaré qu’une fermeture nationale de 14 jours peut être nécessaire.

Les gouverneurs et les maires ont ordonné la fermeture des restaurants, des bars et des écoles alors que la nation tombe de plus en plus dans le chaos en raison de la crise. Les voyageurs revenant de l’étranger ont dû s’entraîner pendant plusieurs heures dans les principaux aéroports du pays pour être inspectés, ce qui les a obligés à être confinés dans des espaces confinés que les autorités de santé publique ont exhorté les citoyens à éviter.

Signe de la pénombre économique imminente, la Réserve fédérale a abaissé son taux directeur à presque zéro. Le président Donald Trump a tenté de rassurer la nation nerveuse en déclarant que le gouvernement a “un contrôle énorme” de la situation et a exhorté les gens à cesser les achats de panique qui ont laissé des étagères vides dans chaque magasin du pays. Les établissements de vente d’armes ont également connu une augmentation marquée des ventes à mesure que la panique s’intensifie.

Alors que les Américains se résignent à changer leurs habitudes quotidiennes, les Centers for Disease Control and Prevention ont émis une recommandation radicale: comme de grands événements peuvent conduire à la propagation du virus, il a déclaré que des concentrations de 50 personnes ou plus devraient être annulé ou reporté à travers le pays pour les huit prochaines semaines. Il a ajouté que des précautions appropriées devraient être mises en place à tout événement, y compris en s’assurant que les participants se lavent les mains et restent à une certaine distance.

Mais en signe de la difficulté de trouver le bon équilibre, la déclaration du CDC a également déclaré que la recommandation ne s’applique pas aux «opérations de la vie quotidienne dans des organisations telles que les écoles, les collèges ou les entreprises».

Même avant l’avertissement, certaines parties du pays ressemblaient déjà à des villes fantômes, et d’autres suivaient ces mêmes traces avec des parcs à thème fermés, des plages désolées de Floride, Starbucks signalant qu’ils ne prendraient que des commandes à emporter et un service de chauffeur, en plus de ordonné la fermeture de bars et de restaurants en Ohio et en Illinois.

Coronavirus USA amènerait la nation à une fermeture complète

“Le moment de la persuasion et des appels au public est révolu”, a déclaré le gouverneur J.B. Pritzker. “Ce n’est pas une blague. Personne n’est à l’abri de cela. “

Le gouverneur de Californie a demandé, mais n’a pas ordonné, la fermeture des bars et restaurants du pays. À New York, les restaurants servent uniquement à domicile ou à emporter. Le maire Bill de Blasio a ordonné la fermeture des discothèques, des cinémas et d’autres lieux.

«Ces lieux font partie de l’âme de notre ville. Ils font partie de ce que signifie être un New-Yorkais », a-t-il déclaré dans un communiqué publié dimanche soir. “Mais notre ville fait face à une menace sans précédent et nous devons réagir avec une mentalité de guerre.”

Coronavirus USA amènerait la nation à une fermeture complète

À propos de Mundo Hispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader dans les dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis; MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public du contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

MundoHispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.

Coronavirus USA amènerait la nation à une fermeture complète

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

MundoHispánico recrute 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des informations actualisées et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.