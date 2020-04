Coronavirus États-Unis: le pays a enregistré le nombre de morts par jour le plus élevé au monde. USA jeudi, elle a enregistré le record du monde le plus triste: 1 169 morts, le nombre le plus élevé au monde. De plus, la planète a déjà dépassé le million de personnes infectées.

Les États-Unis ont enregistré un triste record de 1 169 décès en 24 heures à cause de COVID-19, selon l’Université Johns Hopkins, le nombre quotidien le plus élevé à ce jour.

Le nombre total de morts aux États-Unis est de 6 068 confirmés depuis le début de la pandémie.

Il s’agit d’un scénario dramatique dans un panorama mondial dans lequel il y a déjà plus d’un million de personnes infectées par un coronavirus.

Coronavirus USA Record mondial de décès en une journée

Selon l’Associated Press, le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus a atteint un million dans le monde jeudi, avec plus de 50 000 décès, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

Cependant, les chiffres réels seraient beaucoup plus élevés, en raison du manque de preuves, de nombreux cas de symptômes modérés qui n’ont pas été pris en compte et des soupçons selon lesquels certains pays couvrent l’étendue de leurs épidémies.

La pandémie a également fait des ravages sur l’économie: elle a laissé 10 millions d’Américains au chômage en seulement deux semaines, l’effondrement le plus rapide et le plus choquant jamais vu sur le marché du travail américain, et les économistes avertissent que le chômage il pourrait atteindre des niveaux jamais vus depuis la crise, tandis que les dégâts économiques augmentent dans toutes les régions du monde.

Jeudi, il a été signalé qu’il y avait 6,6 millions de nouvelles demandes d’allocations de chômage aux États-Unis la semaine dernière, s’ajoutant à 3,3 millions la semaine précédente.

Pendant ce temps, la concurrence pour obtenir des respirateurs, des masques et d’autres équipements de protection semblait devenir plus désespérée, les décès augmentant à un rythme alarmant en Italie, en Espagne et à New York, le site de l’épidémie la plus meurtrière aux États-Unis, avec près de 2400 décès. .

A New York, le Gouverneur Andrew Cuomo a averti que l’Etat manquait rapidement de respirateurs: “Au rythme actuel de consommation, nous avons suffisamment de respirateurs pour six jours”.

En France, un haut responsable de la santé de la région orientale battue a déclaré que des responsables américains se sont rendus dans un aéroport chinois pour prendre une cargaison de masques que la France avait commandée.

“Sur la piste, les Américains sont venus, ont pris de l’argent comptant et payé le triple ou le quadruple de notre commande”, a déclaré à la radio RTL le Dr Jean Rottner, médecin urgentiste à Mulhouse.

Les dommages économiques croissants indiquent presque certainement le début d’une grave récession mondiale, avec des niveaux de chômage qui éclipseront certainement ceux enregistrés dans la crise économique mondiale d’il y a plus d’une décennie.

Environ la moitié des travailleurs américains ont signalé une sorte de perte de revenu qui les touche, eux ou un membre de leur ménage, à cause de l’épidémie, et les pauvres et les personnes sans diplôme universitaire sont plus susceptibles d’avoir perdu leur emploi, selon une enquête du NORC Center for Public Affairs Research. 60% des Américains ont déclaré que l’économie nationale est “mauvaise”, ce qui représente un tournant alarmant par rapport aux 67% qui avaient dit en janvier qu’elle était “bonne”.