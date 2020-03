Coronavirus, vivant: l’avancée de la pandémie et la recherche du vaccin

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès en Asie, en Europe, aux États-Unis et des patients confirmés en Amérique latine. Les gouvernements se déploient plus radicalement pour essayer d’arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie.

Les heures sont exprimées en GMT:

17h50: Le coronavirus a ajouté 958 cas en Floride au cours des dernières heures à 658, dont 12 ont été mortels jusqu’à présent, selon le département d’État de la Santé. Comtés de Broward et de Miami-Dade, avec 151 et 142 cas, respectivement, sont les plus touchés par la pandémie, selon le rapport publié mardi.

17h05: Le ministère de la Santé de Porto Rico a confirmé samedi la mort d’une touriste italienne de 68 ans atteinte d’une pathologie antérieure comme le premier décès par COVID-19 à Porto Rico. La femme était arrivée sur l’île le 8 mars avec elle. mari sur le bateau de croisière “Costa Luminosa”.

17h00: New York a dépassé 10 000 personnes infectées par un coronavirus et le gouverneur a insisté sur le fait que des respirateurs seraient manquants. Andrew Cuomo a noté que la ville dispose d’environ 6 000 appareils de traitement, mais jusqu’à 30 000 pourraient être nécessaires. De plus, il a confirmé qu’un million de masques seront distribués

16.40: L’Allemagne prépare un plan de sauvetage économique de 822 000 millions d’euros de prêts et d’aides aux entreprises et aux ménages, pour faire face à l’impact du nouveau coronavirus, selon un projet de loi

16,25: New York a dépassé 10 000 personnes infectées, selon le dernier solde fourni par le gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo, qui a demandé d’urgence des fournitures médicales.

16.10: Saint Paul a décrété une quarantaine de 15 jours à partir de mardi prochain. L’État le plus peuplé du Brésil a enregistré 396 des près de 1 000 infections dans l’ensemble du pays. Le Brésil compte au total 12 morts, selon les autorités nationales.

15,55: Le gouvernement britannique a exhorté ses citoyens à ne pas acheter plus que nécessaire pour éviter les pénuries et garantir la chaîne d’approvisionnement.

15h45: Le ministère espagnol des Affaires étrangères a exhorté ses ressortissants, qui se trouvent dans des pays qui ont encore des liaisons aériennes avec l’Espagne, à rentrer dans le pays “immédiatement”. Le message consulaire s’adresse spécifiquement aux touristes et aux personnes qui voyagent aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Thaïlande, à Cuba et en Colombie.

15h40: Le gouvernement bolivien a décrété la quarantaine totale et obligatoire à partir de dimanche et pour 14 jours

15h30: Los Angeles et New York suspendent la plupart des tests de coronavirus, ce qui réduira considérablement les statistiques sur les infections. “Aucun diagnostic ne sera posé à moins que l’on ne soupçonne que le résultat entraînera un changement dans la gestion du cas du patient”, ont expliqué les autorités de Los Angeles.

15h15: La République dominicaine a signalé un troisième décès d’infection par le coronavirus et a porté le nombre d’infections à 112, soit 40 de plus que la veille.

15.10: Le gouvernement russe a confirmé 36 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre d’infections à travers le pays à 306, qui jusqu’à présent n’ont été enregistrées que par une personne décédée.

14.20: Les autorités de La Turquie a annoncé la suspension des liaisons aériennes avec 46 autres pays, dont le Portugal et plusieurs Latino-Américains tels que la Colombie, le Pérou, l’Équateur, le Panama et le Guatemala, afin de limiter la propagation du coronavirus. Les interdictions s’ajoutent à celles imposées aux voyages dans 22 autres États annoncés précédemment, dont l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la France.

13.10: Infections à coronavirus dans Le Portugal ils s’élèvent à 1 280 et à 12 le nombre de personnes décédées, selon les dernières données du gouvernement, qui prévoit d’atteindre son maximum de gravité le 14 avril.

12h45: La Commission européenne approuve le projet de la France de mobiliser 300 000 millions d’euros de liquidités pour ses entreprises au travers de garanties publiques pour atténuer l’impact de Covid-19

12.10: La Suisse, qui a demandé cette semaine à tous ses citoyens à l’étranger de rentrer dans le pays en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé que va rapatrier des centaines de personnes bloquées en Amérique latine. Deux vols charters sont prévus pour mardi et mercredi prochains, avec “environ 630 personnes bloquées au Pérou et en Colombie”.

11,35: Infections à coronavirus dans Espagne ils sont passés à 24 926 et au nombre de morts 1 326, selon le dernier rapport du ministère de la Santé.

11.20: Allemagne a rapporté que 15 autres personnes sont mortes du coronavirus et que le nombre de morts a atteint 46. Entre-temps, 2 705 nouvelles infections ont été enregistrées, pour un total de 16 662, selon les données de l’institut allemand de virologie, qui sont inférieures au solde obtenu par Université Johns Hopkins.

11.00: L’Allemagne offre son aide à la France. L’État du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du pays, a ouvert ses hôpitaux aux patients de la région voisine de l’est de la France, qui connaît une augmentation des cas.

10h30: Le solde des morts à niveau mondial s’approche du 11 500, alors que le nombre de personnes infectées dépasse 275 000, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins. Pendant ce temps, 88 261 personnes se sont remises de la maladie.

10.05: L’Australie a temporairement fermé la célèbre Bondi Beach à Sydney après que des milliers de personnes s’y soient rassemblées contre l’interdiction des rassemblements extérieurs de plus de 500 personnes pour empêcher la propagation de Covid-19.

9h30: L’Iran a signalé 123 nouveaux décès dus au coronavirus: le nombre total de décès a atteint 1 556.

9.00: Le Premier ministre de la Corée du Sud a “fortement recommandé” la fermeture des centres religieux, des gymnases et des clubs du pays pour les 15 prochains jours afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

8.00: Singapour a fait état de ses deux premiers décès dus à Covid-19, après avoir été le premier pays d’Asie du Sud-Est à détecter les premiers cas de coronavirus début janvier et avoir imposé les premières mesures pour le contenir.

6h30: Le gouvernement du Le Brésil a signalé «l’état de transmission communautaire» du nouveau coronavirus dans le pays, c’est-à-dire que le virus s’est déjà propagé dans tout l’État et ne se limite pas aux cas importés ou aux contacts étroits avec une personne infectée.

6h15: Près de 250 personnes ont été arrêtées ce vendredi à Argentine pour avoir violé l’isolement préventif et obligatoire décrété par le gouvernement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

5:40: L’ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé vendredi l’arrestation de quatre femmes “importantes” qui protestaient “pacifiquement” pour la libération de prisonniers au Caire dans le contexte de la crise déclenchée par la nouvelle pandémie de coronavirus.

5:20: Le président américain Donald Trump a exclu vendredi la possibilité d’un confinement national en raison de la pandémie de coronavirus, après que les États de New York et de Californie ont ordonné aux citoyens de rester chez eux pour arrêter la propagation du Covid-19.

5:15: Le président de la Colombie, Iván Duque, a déclaré l’isolement préventif obligatoire de toute la population à partir du mardi 24 mars prochain et jusqu’au lundi 13 avril, en raison de l’avancée du nouveau coronavirus.

5:10: Le ministère paraguayen de la Santé a confirmé ce vendredi le premier décès par coronavirus sur son territoire, un homme qui était en soins intensifs à cause du virus.

16h50: Le ministère chinois de la Santé a confirmé ce samedi que, pour la troisième journée consécutive, il n’y a eu aucun cas de contagion locale par un coronavirus en Chine, ni dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de la pandémie.

4:10: Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a limogé la ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza, au milieu de la crise déclenchée par la pandémie du nouveau coronavirus, qui a fait quatre morts et 263 cas confirmés dans la nation andine.

3:20: La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a alerté ce vendredi que le nombre de pauvres en Amérique latine pourrait augmenter de 35 millions en raison de l’avancée de la nouvelle pandémie de coronavirus, atteignant 220 millions de personnes dans la région .

14h45: Le président de la Colombie, Iván Duque, a annoncé qu’il avait subi le test pour diagnostiquer le coronavirus et que le résultat avait été négatif, après avoir été en contact avec le maire de Popayán, Juan Carlos López, qui a contracté le Covid- 19.

1:57: Le gouvernement du Honduras a annoncé ce vendredi l’extension du “couvre-feu absolu” à l’ensemble du pays, en raison de “l’urgence sanitaire nationale” déclarée par l’avancée du nouveau coronavirus.

1:03; L’ancien vice-président des États-Unis et pré-candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a accusé vendredi le président des États-Unis, Donald Trump, d’avoir dit “des mensonges pour devenir le héros” de l’avancée du nouveau coronavirus.

00:39: Un membre du cabinet du vice-président américain, Mike Pence, s’est révélé positif pour le nouveau coronavirus.

00.00: Le Brésil enregistre 11 décès par coronavirus et s’assure que la maladie est déjà transmise localement dans tout le pays.

23.10: Ils ont confirmé 30 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de personnes infectées s’élève à 158.

22h40: Cuba a annoncé la fermeture des frontières en raison du coronavirus, seuls les résidents entreront dans le pays.

22h20: Les autorités de Miami Beach ont ordonné la fermeture des hôtels et des hébergements touristiques.

20h00: Le gouverneur de l’Illinois aux États-Unis a déclaré la quarantaine dans tout l’État, y compris la ville de Chicago.

19h20: Le Zimbabwe a signalé son premier cas de coronavirus et une éventuelle propagation est préoccupante en raison de la grave crise économique que connaît le pays africain et son système de santé effondré.

19h00: La France a signalé 78 autres décès dus au coronavirus et le total s’élève à 450.

17h20: Le Brésil a confirmé le huitième décès. C’était un malade hospitalisé à San Pablo.

17h15: L’Italie a signalé 627 décès au cours des dernières 24 heures et 4 032 sont morts du coronavirus.

17:12: Au Mexique, le nombre de cas de COVID-19 est passé à 164 vendredi, a rapporté le ministère de la Santé. La situation actuelle des 164 patients est la suivante: 87% étaient ambulatoires et ne nécessitaient pas d’hospitalisation. Sur les 10% de cas qui sont entrés dans un hôpital, 8% sont restés stables.

16:41: La Tunisie a déclaré l’auto-isolement de ses habitants 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, suite à une augmentation des cas confirmés. La date de début et la mise en œuvre de l’auto-isolement seront précisées ultérieurement par le gouvernement.

14h54: Le taux de mortalité enregistré par le coronavirus au Royaume-Uni est plus rapide que celui de l’Italie et trace une trajectoire similaire à celle de l’Espagne. En moins d’un mois, le nombre de personnes décédées quotidiennement en Italie infectées par COVID-19 s’élève à 3 405, et les décès dépassent déjà ceux de la Chine, pays d’origine du foyer, tandis qu’au Royaume-Uni, le Le bilan des morts de la maladie continue de croître, atteignant déjà 144.

14:37: Plusieurs grandes banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre, ont annoncé vendredi une action coordonnée pour faciliter l’accès au dollar dans le contexte de la crise provoquée par le coronavirus. “Pour améliorer l’efficacité des accords de change dans la fourniture de fonds en dollars américains, ces banques centrales ont convenu d’augmenter la fréquence des opérations à sept jours, de la semaine au quotidien”, selon un communiqué publié par la Banque d’Angleterre. .

14:23: La Jordanie imposera un couvre-feu à partir de samedi matin jusqu’à nouvel ordre pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, a annoncé un porte-parole du gouvernement. La décision a été prise après que “les citoyens n’ont pas respecté les directives” qui leur ont demandé de ne pas quitter leur domicile sauf en cas d’extrême urgence, a déclaré le porte-parole.

14h02: Le Gabon a annoncé vendredi son premier décès dû au coronavirus, un homme de 50 ans. Il s’agit du deuxième décès en Afrique subsaharienne. Le patient était récemment venu en France et est décédé “des complications du diabète et du syndrome de détresse respiratoire aiguë”, a expliqué Guy Patrick Obiang Ndong de l’équipe gabonaise du coronavirus, qui a trois autres infections confirmées.

13h50: Les États-Unis ont déclaré vendredi qu’ils suspendaient tous les services de visa de routine dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus. Le département d’État a déclaré dans un avis de voyage que les ambassades et consulats américains. ils envisageraient toujours des visas d’urgence s’ils disposent du personnel adéquat.

13h20: Le chef du gouvernement autrichien, Sebastian Kurz, a annoncé vendredi que les mesures de confinement imposées pour une semaine, avec des restrictions drastiques sur les déplacements, seraient prolongées jusqu’au 13 avril pour lutter contre l’épidémie du nouveau coronavirus.

12:46: L’Iran a annoncé vendredi 149 nouveaux décès dus à la maladie COVID-19, portant le nombre officiel de décès dans le pays à 1 433, l’un des plus touchés par la nouvelle pandémie de coronavirus. Selon le vice-ministre de la Santé Aliréza Raisi, 1 237 nouveaux cas ont été confirmés au cours des dernières 24 heures et un total de 19 644 personnes ont été infectées.

12:23: David Frost, le négociateur en chef britannique pour les négociations commerciales avec l’Union européenne, s’est isolé après avoir montré de légers symptômes de coronavirus le lendemain du jour où son homologue européen Michael Barnier a déclaré qu’il était atteint du virus.

11h59: La Bavière, le plus grand État d’Allemagne, est devenue la première du pays à restreindre presque complètement les déplacements. “À partir de minuit et pour une période provisoire de deux semaines, il y aura des restrictions fondamentales au départ”, a déclaré le Premier ministre Markus Soeder. “Nous ne fermons pas les Bavarois, mais nous mettons fin presque entièrement à la vie publique”, a déclaré Soeder lors d’une conférence de presse, ajoutant que les restaurants seront fermés et que les citoyens ne pourront plus se réunir en groupe à l’extérieur.

11:43: La pandémie de COVID-19 a mis trois mois pour atteindre 100 000 cas et seulement 12 jours pour doubler et dépasser 200 000, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aujourd’hui, appelant à redoubler d’efforts de la part de la communauté internationale pour «aplatir la courbe. »Et couper cette tendance troublante.

11:27: Le coronavirus a déjà tué plus de 5 000 personnes en Europe, selon un décompte de l’.. La grande majorité a été enregistrée en Italie et en Espagne, qui entre les deux totalisent plus de 4 400 décès.

10h59: L’Espagne a informé ce vendredi qu’il y avait déjà 19 980 personnes infectées par le coronavirus dans le pays, dont 1 002 sont décédées. Au cours des dernières 24 heures, 2 833 nouveaux cas et 235 décès ont été enregistrés, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

10:18: L’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême de l’Iran, a clôturé vendredi “une année difficile” et a promis que la République islamique triompherait des sanctions COVID-19 et américaines, en envoyant leurs voeux pour Nouruz, le nouvel an perse. L’Iran est l’un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus. La pandémie a déjà fait 1300 morts, selon les chiffres officiels.

09h55: La Banque d’Espagne met en garde contre une perturbation sans précédent de l’économie. Pablo Hernández de Cos, son chef, a exigé une “plus grande ambition de politiques budgétaires européennes communes”. L’intensité de la crise, qu’il n’est toujours pas possible d’évaluer, est “incertaine” mais en tout cas elle sera “remarquable”, a-t-il déclaré dans des déclarations publiées par l’entité.

09:40: Le Portugal a annoncé la fermeture de bars, restaurants et centres commerciaux en raison de la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre António Costa, qui a demandé jeudi l’approbation de l’état d’urgence par le Parlement, a averti qu’il y aura des sanctions pour ceux qui sont soumis à l’isolement et ne se conforment pas.

08:41: Les autorités de l’Arabie saoudite suspendront tous les vols nationaux et les services de bus, de taxi et de train pendant quatorze jours à titre préventif pour empêcher la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, comme l’a rapporté l’agence officielle. de Saudi news SPA.

08h30: Les marchés boursiers européens ont ouvert avec une forte hausse de plus de 5%, en raison du bon accueil des investisseurs aux larges mesures annoncées par les banques centrales et les gouvernements pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

08h25: Le ministère costaricien de la Santé a confirmé le deuxième décès dû à la pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, un homme de 87 ans qui avait déjà eu des problèmes de santé.

08:23: Le Pérou gère avec la Chine l’achat du célèbre hôpital préfabriqué de 1000 lits qu’il a construit en 10 jours à Wuhan pour faire face à la croissance exponentielle des cas du nouveau coronavirus, qui a jusqu’à présent 234 infectés et trois décès, a annoncé jeudi le gouvernement.

08:19: La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a fait plus de 240 000 personnes infectées et tué plus de 10 900 personnes dans le monde.

07:46: Le président haïtien Jovenel Moise a confirmé les deux premiers cas de coronavirus dans le pays, déclarant ainsi l’état d’urgence et un couvre-feu à partir de ce vendredi comme mesure de contrôle de la propagation de Covid-19.

06:43: Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ordonné aux citoyens de l’État, quelque 40 millions, de rester chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, qui est la première restriction obligatoire à cet égard qui est adoptée sur le territoire.

05:53: Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, prévient que plusieurs des mesures de restriction des mouvements que certains pays ont imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus peuvent affecter ceux qui demandent l’asile “d’une manière qui ne nous pouvons imaginer. “

05:50: Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, a annoncé qu’après avoir subi un test de dépistage, il avait été testé positif pour le coronavirus.

05:48: Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé le sommet du G7 qui devait avoir lieu à Camp David et l’a remplacé par une vidéoconférence en raison de la pandémie de Covid-19.

05:28: Le ministre indien des Chemins de fer, du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a annoncé que le gouvernement avait interdit l’exportation de matières textiles pour fabriquer des masques et autres articles dans le but d’utiliser toutes ces “ressources de la nation pour le bien-être des citoyens indiens”. “

05:22: L’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH) a demandé au gouvernement de Cuba de prendre des mesures “urgentes” pour garantir la santé des détenus et empêcher l’effondrement des prisons en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

05h00: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé vendredi une baisse du nombre de coronavirus positifs après avoir confirmé 87 nouveaux cas.

04:48: L’UNICEF a alerté ce jeudi que les pays qui ont des systèmes de santé “fragiles” ne sont pas prêts à répondre à une crise comme celle qui a déclenché la pandémie de coronavirus.

04:23: Le ministère péruvien de la Santé a annoncé ce jeudi qu’il y avait eu deux nouveaux décès dus au coronavirus dans la nation andine, quelques heures après l’annonce du premier décès.

04:03: Le ministère chinois de la Santé a confirmé vendredi que, pour la deuxième journée consécutive, il n’y a eu aucun cas de contagion de coronavirus dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de la pandémie, ni aucun cas de contagion. localement.

03h30: Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, et le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, ont eu une conversation dans laquelle ils ont convenu de maintenir la frontière entre les deux pays ouverte malgré la pandémie du nouveau coronavirus.

02:59: L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006) sera libéré de la prison des États-Unis où il se trouvera une fois qu’il aura payé le million de dollars qu’un tribunal californien lui a imposé, après avoir accepté la demande de la défense selon laquelle il a soutenu que L’ancien chef risquait de contracter le coronavirus en prison et de mourir de ses problèmes de santé.

02:25: Le Département d’État des États-Unis a émis une alerte aux voyageurs, du plus haut niveau et impliquant “ne voyagez pas”, par laquelle il exhorte les citoyens du pays d’Amérique du Nord à éviter tous les voyages internationaux en raison de “l’impact mondial” de la pandémie. du coronavirus.

01:17: Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a ordonné la suspension de tous les vols internationaux pendant 30 jours pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

00.20: Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a déclaré une quarantaine obligatoire qui commence à minuit et durera jusqu’au 31 mars.

23.10: L’Argentine a signalé 31 nouveaux cas de coronavirus et le total s’élève à 128.

22h40: Le Pérou a signalé le premier décès dans le pays à cause d’un coronavirus, treize jours après l’enregistrement du premier cas de cette pandémie dans le pays. Il s’agit d’un homme de 78 ans qui souffrait d’hypertension.

22h30: L’Espagne a ordonné la fermeture de tous les hôtels et établissements touristiques.

22h00: Le Costa Rica a annoncé 18 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 89.

20.00: Le festival de Cannes reporté en raison d’une pandémie de coronavirus

19h40: Les partis politiques chiliens ont convenu de reporter au 25 octobre le plébiscite de la réforme de la Constitution prévue le 26 avril.

18h20: 6 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés au Venezuela, ce qui porte le total à 42.

17.10: L’Italie a ajouté 427 nouveaux décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures et avec 3 405 décès au total, elle a dépassé la Chine.

16,50: Le ministre de la Santé du Irlande a annoncé que quelque 15 000 personnes seront testées quotidiennement pour voir si elles ont été infectées par le nouveau coronavirus, une mesure avec laquelle le gouvernement cherche à réduire le nombre d’infections.

16h45: Le chef de l’ONU, António Guterres, a averti que des millions de personnes pourraient mourir si le monde n’était pas “solidaire” et si la pandémie de virus pouvait avancer sans contrôle.

16,35: Équateur ont signalé un total de trois décès et 199 cas confirmés de COVID-19, principalement dans la province de Guayas. Cynthia Viteri, maire de la capitale provinciale Guayaquil, a annoncé qu’elle avait été testée positive.

16h30: Rio de Janeiro a confirmé la deuxième mort de coronavirus dans la ville. Le Brésil fait six morts au total: les quatre autres ont été enregistrés à San Pablo.

16,25: Le Qatar a annoncé une interdiction d’entrée aux étrangers et a suspendu tous les vols d’entrée dans le pays pour les deux prochaines semaines en raison de la pandémie de coronavirus

16.20: Jair Bolsonaro a annoncé la fermeture des frontières du Brésil avec les pays voisins d’Amérique du Sud, sauf avec l’Uruguay. Quelques jours auparavant, il avait déjà fermé la voie au Venezuela, accusant le régime Chavista de ne pas pouvoir faire face à l’avancée du coronavirus.

16.10: Plus de 12 000 personnes ont déjà signé une pétition en ligne pour demander des “mesures humanitaires” aux prisonniers politiques au Venezuela, afin de “garantir leur vie” au milieu de la pandémie de coronavirus.

16.00: Le papa Francisco Il a appelé l’évêque de Bergame, dans le nord de l’Italie, l’une des régions les plus touchées par la pandémie de coronavirus, pour exprimer sa proximité et en savoir plus sur la situation dans la ville, après au moins six prêtres sont décédés après avoir été infecté par l’agent pathogène.

15,50: Le prix du baril de Texas grimpe de 23%, après la chute historique de mercredi

15h40: Donald Trump a annoncé l’approbation de un antipaludéen à utiliser pour traiter les patients atteints de coronavirus, qui affiche des “résultats très encourageants”. À cet égard, il a souligné les avancées scientifiques des thérapies antivirales pour renforcer les soins aux patients: “Nous poursuivons nos efforts pour lutter contre le virus chinois”

15,25: Nate Silver, journaliste de renom spécialisé dans l’analyse statistique, a lancé un avertissement concernant d’éventuels cas non détectés aux États-Unis. «L’une des choses que nous * savons * sur le coronavirus, qui a été assez constant d’un pays à l’autre, c’est qu’il affecte beaucoup plus les personnes âgées. Donc, si beaucoup de personnes qui finissent en soins intensifs aux États-Unis sont jeunes, cela signifie qu’il y a beaucoup de propagation * non détectée * parmi les jeunes. »

15h15: Le Royaume-Uni a signalé 29 nouveaux décès de patients atteints de coronavirus, portant le nombre total de décès à 128.

14h45: Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné un couvre-feu d’une journée à travers le pays dimanche prochain pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les plus de 1 300 millions d’Indiens devront rester chez eux entre 7 et 21 ans.

14.40: Le gouverneur de New York signalé 1 769 nouveaux cas, pour un total de 4 152 dans l’État.

14.20: La Banque d’Angleterre a annoncé sa décision exceptionnelle de baisser son taux directeur à 0,10% en raison de la crise des coronavirus, un creux record atteint huit jours seulement après l’avoir fixé à 0,25%.

13,50: Un tribunal équatorien condamné quatre mois de prison à un homme accusé de violer le couvre-feu envisagée dans l’état d’exception. L’accusé, Cristopher Brayan M. H., a été arrêté tôt mercredi matin alors qu’il traversait la ville de Vinces.

13,50: La Commission européenne a annoncé la création d’une “réserve stratégique” de fournitures médicales, notamment des respirateurs et du matériel de protection, qui peuvent être utilisés par les pays de l’Union européenne. “Il semble que (le nouveau coronavirus) ait pris tous les pays par surprise” et le manque d’équipements médicaux est “pressant”, a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

13,25: L’ONU a averti que quelque 3 000 millions de personnes n’avaient même pas les armes de base pour se protéger de la pandémie: du savon et de l’eau potable.

13.10: La Réserve fédérale américaine a annoncé des facilités pour fournir des dollars à davantage de banques centrales, y compris celles du Brésil et du Mexique. La banque centrale vise à “atténuer les tensions sur les marchés financiers mondiaux” et distribuera jusqu’à 60 milliards de dollars chacun à des entités en Australie, au Brésil, en Corée du Sud, au Mexique, à Singapour et en Suède, et 30 milliards de dollars à Danemark, Norvège et Nouvelle-Zélande.

13.00: Les États-Unis ont exhorté Maduro à libérer les hommes d’affaires nord-américains détenus dans une prison de Caracas où des cas de coronavirus ont été détectés. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a rappelé qu’ils étaient en prison depuis plus de deux ans sans présenter de preuves et que 18 audiences avaient été annulées.

12,50: Le gouvernement britannique a assuré qu’aucune décision n’avait été prise concernant la fermeture de Londres, alors que la presse pensait que la mesure serait imminente, étant donné que la capitale du Royaume-Uni est jusqu’à présent la principale cible du coronavirus dans le Pays. Le journal Telegraph a rapporté que Boirs Johnson pourrait adopter la mesure pour ce week-end tandis que le Financial Times indique que la fermeture serait en vigueur pendant quatorze jours.

12h45: Les demandes hebdomadaires d’allocations de chômage aux États-Unis ont fortement augmenté (+70 000) en raison de l’impact économique de la nouvelle épidémie de coronavirus, a rapporté le Département du Travail.

12h30: Des cas de coronavirus confirmés en Bolivie ils sont passés à 15, avec trois nouveaux positifs, lorsque la maladie a été détectée chez deux patients arrivés de l’extérieur du pays et chez un autre considéré comme une infection locale.

12.00: Le gouvernement britannique a décidé de rapatrier une partie des troupes qu’il a déployées lors d’une mission de formation en Irak, suspendue pour deux mois en raison de la pandémie

11,35: Le bilan mondial de la pandémie a dépassé 9 000 décès.

11.20: L’Espagne a signalé 209 nouveaux décès dus à l’épidémie et 3 431 infections supplémentaires par rapport au bilan de mercredi, pour un total de 767 décès et 17 147 cas.

11.00: Plus de 40 stations de métro de Londres seront fermées à partir de ce jeudi pour prévenir les infections.

10,50: L’Iran annonce 149 nouveaux décès dus au coronavirus, portant le total à 1 284.

10.20: Le négociateur européen du Brexit Michel Barnier a annoncé qu’il était positif pour la nouvelle coronavirus et il était confiant quant à son état de santé.

9h30: Allemagne dépassé 10 000 cas positifs, avec un saut quotidien de 2 801 diagnostics positifs. Au total, il ajoute 20 victimes mortelles.

9h10: Le métro londonien ferme ce jeudi 40 stations et réduit considérablement son service pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, comme le rapporte Transport for London (TfL), opérateur du réseau de transport de la ville.

8h32: Les marchés boursiers européens ont rebondi jeudi après une ouverture mitigée alors que les investisseurs ont digéré le stimulus d’achat d’obligations de 750 milliards d’euros (820 milliards de dollars) de la Banque centrale européenne visant à contenir les dommages économiques causés par la épidémie de coronavirus.

8h30: Les actions asiatiques ont de nouveau chuté jeudi alors que le dollar s’appréciait

8h23: Prolonger le confinement en France sera “très probablement nécessaire”, selon les autorités sanitaires

8h20: Le gouvernement russe a averti que la pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan est “l’une des pires crises sanitaires mondiales des 50 dernières années”, selon l’agence de presse russe Sputnik.

8h07: Le Premier ministre italien a annoncé que le confinement sera “prolongé” dans le pays pour éviter plus d’infections à coronavirus

8:06: La russie enregistré le premier décès par coronavirus sur son territoire

8h00: L’empereur japonais Naruhito et la visite d’État prévue de sa femme au Royaume-Uni au printemps ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus, a rapporté jeudi le palais de Buckingham.

07:51: Cuba a conclu le retour au Royaume-Uni des passagers du navire de croisière «MS Braemar», qui avait à son bord cinq cas positifs de coronavirus.

7h30: La Organización Internacional Para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de tratar a la población y trabajadores migrantes “con dignidad y respeto” durante la crisis de la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 8.700 muertes a nivel global y más de 214.000 personas contagiadas.

7:21: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, trasladó su “apoyo total” al programa de emergencia lanzado por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la pandemia de coronavirus mediante la adquisición de activos públicos y privados con un alcance de 750.000 millones.

7:00: La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que la respuesta a la pandemia del nuevo coronavirus priorice el derecho a la salud y el respeto a los Derechos Humanos.

6:00: El Gobierno de Nueva Zelanda anunció la prohibición de organizar reuniones con más de 100 personas en lugares a cubierto como una forma de intentar mitigar la expansión del coronavirus en el país, que ha registrado hasta la fecha 28 casos.

5:30: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) anunció este jueves un repunte de positivos de coronavirus tras confirmar 152 nuevos casos en un día.

ua y El Salvador han confirmado este miércoles los primeros casos de coronavirus en sus países, pandemia que ya ha dejado más de 8.800 víctimas mortales y ha sobrepasado los 218.000 positivos a nivel global.

3:53: El Ministerio de Salud de China confirmó que no se ha registrado ningún caso de contagio por coronavirus en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia, y tampoco se ha confirmado ningún caso de contagio local en el país.

2:45: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley que establece fondos y ayudas para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país norteamericano.

2:05: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprobó este miércoles una serie de medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus en el país sobre los afectados por la misma, entre las que se encuentran la suspensión del pago de la electricidad y el agua o la congelación del cobro de créditos e hipotecas.

2:00: La vicepresidente de la dictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) enviará ayuda humanitaria al país, material médico y pruebas para detectar el coronavirus.

1:35: Costa Rica y Jamaica han confirmado este miércoles una muerte cada uno, la primera registrada en sendos países, por la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 214.000 afectados y más de 8.700 fallecimientos a nivel global.

1:28: El presidente de Panama, Laurentino Cortizo, ordenó desde este miércoles el toque de queda en todo el territorio entre las 21:00 horas y las 05:00 (hora local) como medida para intentar frenar la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus en el país, en donde ya se han registrado 86 casos y un fallecido.

00:35: Un medicamento japonés desarrollado por Fujifilm Toyama Chemical y utilizado para el tratamiento de la influenza ha mostrado una “clara efectividad” a la hora de hacer frente al nuevo coronavirus, según ha informado este miércoles el Gobierno chino.

00.00: El número de casos en Uruguay asciende a 79, tras registrarse 24 nuevos casos en las últimas 24 horas.