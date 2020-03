Coronavirus, vivant: l’avancée de la pandémie et la recherche du vaccin

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès en Asie, en Europe, aux États-Unis et des patients confirmés en Amérique latine. Les gouvernements se déploient plus radicalement pour essayer d’arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie.

Les heures sont exprimées en GMT:

08h30: Les marchés boursiers européens ont ouvert avec une forte hausse de plus de 5%, en raison du bon accueil des investisseurs aux larges mesures annoncées par les banques centrales et les gouvernements pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

08h25: Le ministère costaricien de la Santé a confirmé le deuxième décès dû à la pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, un homme de 87 ans qui avait déjà eu des problèmes de santé.

08:23: Le Pérou gère avec la Chine l’achat du célèbre hôpital préfabriqué de 1000 lits qu’il a construit en 10 jours à Wuhan pour faire face à la croissance exponentielle des cas du nouveau coronavirus, qui a jusqu’à présent 234 infectés et trois décès, a annoncé jeudi le gouvernement.

08:19: La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a fait plus de 240 000 personnes infectées et tué plus de 10 900 personnes dans le monde.

07:46: Le président haïtien Jovenel Moise a confirmé les deux premiers cas de coronavirus dans le pays, déclarant ainsi l’état d’urgence et un couvre-feu à partir de ce vendredi comme mesure de contrôle de la propagation de Covid-19.

06:43: Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a ordonné aux citoyens de l’État, quelque 40 millions, de rester chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, qui est la première restriction obligatoire à cet égard qui est adoptée sur le territoire.

05:53: Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, prévient que plusieurs des mesures de restriction des mouvements que certains pays ont imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus peuvent affecter ceux qui demandent l’asile “d’une manière qui ne nous pouvons imaginer. “

05:50: Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, a annoncé qu’après avoir subi un test de dépistage, il avait été testé positif pour le coronavirus.

05:48: Le président des États-Unis, Donald Trump, a annulé le sommet du G7 qui devait avoir lieu à Camp David et l’a remplacé par une vidéoconférence en raison de la pandémie de Covid-19.

05:28: Le ministre indien des Chemins de fer, du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a annoncé que le gouvernement avait interdit l’exportation de matières textiles pour fabriquer des masques et autres articles dans le but d’utiliser toutes ces “ressources de la nation pour le bien-être des citoyens indiens”. “

05:22: L’Observatoire cubain des droits de l’homme (OCDH) a demandé au gouvernement de Cuba de prendre des mesures “urgentes” pour garantir la santé des détenus et empêcher l’effondrement des prisons en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

05h00: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé vendredi une baisse du nombre de coronavirus positifs après avoir confirmé 87 nouveaux cas.

04:48: L’UNICEF a alerté ce jeudi que les pays qui ont des systèmes de santé “fragiles” ne sont pas prêts à répondre à une crise comme celle qui a déclenché la pandémie de coronavirus.

04:23: Le ministère péruvien de la Santé a annoncé ce jeudi qu’il y avait eu deux nouveaux décès dus au coronavirus dans la nation andine, quelques heures après l’annonce du premier décès.

04:03: Le ministère chinois de la Santé a confirmé vendredi que, pour la deuxième journée consécutive, il n’y a eu aucun cas de contagion de coronavirus dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de la pandémie, ni aucun cas de contagion. localement.

03h30: Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, et le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, ont eu une conversation dans laquelle ils ont convenu de garder la frontière entre les deux pays ouverte malgré la pandémie du nouveau coronavirus.

02:59: L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006) sera libéré de la prison des États-Unis où il se trouvera une fois qu’il aura payé le million de dollars qu’un tribunal californien lui a imposé, après avoir accepté la demande de la défense selon laquelle il a soutenu que L’ancien chef risquait de contracter le coronavirus en prison et de mourir de ses problèmes de santé.

02:25: Le Département d’État des États-Unis a émis une alerte aux voyageurs, du plus haut niveau et impliquant “ne voyagez pas”, par laquelle il exhorte les citoyens du pays d’Amérique du Nord à éviter tous les voyages internationaux en raison de “l’impact mondial” de la pandémie. du coronavirus.

01:17: Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a ordonné la suspension de tous les vols internationaux pendant 30 jours pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

00.20: Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a déclaré une quarantaine obligatoire qui commence à minuit et durera jusqu’au 31 mars.

23.10: L’Argentine a signalé 31 nouveaux cas de coronavirus et le total s’élève à 128.

22h40: Le Pérou a signalé le premier décès dans le pays à cause d’un coronavirus, treize jours après l’enregistrement du premier cas de cette pandémie dans le pays. Il s’agit d’un homme de 78 ans qui souffrait d’hypertension.

22h30: L’Espagne a ordonné la fermeture de tous les hôtels et établissements touristiques.

22h00: Le Costa Rica a annoncé 18 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 89.

20.00: Le festival de Cannes reporté en raison d’une pandémie de coronavirus

19h40: Les partis politiques chiliens ont convenu de reporter au 25 octobre le plébiscite de la réforme de la Constitution prévue le 26 avril.

18h20: 6 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés au Venezuela, ce qui porte le total à 42.

17.10: L’Italie a ajouté 427 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures et avec 3 405 décès au total, elle a dépassé la Chine.

16,50: Le ministre de la Santé du Irlande a annoncé que quelque 15 000 personnes seront testées quotidiennement pour voir si elles ont été infectées par le nouveau coronavirus, une mesure avec laquelle le gouvernement cherche à réduire le nombre d’infections.

16h45: Le chef de l’ONU, António Guterres, a averti que des millions de personnes pourraient mourir si le monde n’était pas “solidaire” et si la pandémie de virus pouvait avancer sans contrôle.

16,35: Équateur ont signalé un total de trois décès et 199 cas confirmés de COVID-19, principalement dans la province de Guayas. Cynthia Viteri, maire de la capitale provinciale Guayaquil, a annoncé qu’elle avait été testée positive.

16h30: Rio de Janeiro a confirmé la deuxième mort de coronavirus dans la ville. Le Brésil fait six morts au total: les quatre autres ont été enregistrés à San Pablo.

16,25: Le Qatar a annoncé une interdiction d’entrée aux étrangers et a suspendu tous les vols d’entrée dans le pays pour les deux prochaines semaines en raison de la pandémie de coronavirus

16.20: Jair Bolsonaro a annoncé la fermeture des frontières du Brésil avec les pays voisins d’Amérique du Sud, sauf avec l’Uruguay. Quelques jours auparavant, il avait déjà fermé la voie au Venezuela, accusant le régime Chavista de ne pas pouvoir faire face à l’avancée du coronavirus.

16.10: Plus de 12 000 personnes ont déjà signé une pétition en ligne pour demander des “mesures humanitaires” aux prisonniers politiques au Venezuela, afin de “garantir leur vie” au milieu de la pandémie de coronavirus.

16.00: Le papa Francisco Il a appelé l’évêque de Bergame, dans le nord de l’Italie, l’une des régions les plus touchées par la pandémie de coronavirus, pour exprimer sa proximité et en savoir plus sur la situation dans la ville, après au moins six prêtres sont décédés après avoir été infecté par l’agent pathogène.

15,50: Le prix du baril de Texas grimpe de 23%, après la chute historique de mercredi

15h40: Donald Trump a annoncé l’approbation de un antipaludéen à utiliser pour traiter les patients atteints de coronavirus, qui affiche des “résultats très encourageants”. À cet égard, il a souligné les avancées scientifiques des thérapies antivirales pour renforcer les soins aux patients: “Nous poursuivons nos efforts pour lutter contre le virus chinois”

15,25: Nate Silver, journaliste de renom spécialisé dans l’analyse statistique, a lancé un avertissement concernant d’éventuels cas non détectés aux États-Unis. «L’une des choses que nous * savons * sur le coronavirus, qui a été assez constant d’un pays à l’autre, c’est qu’il affecte beaucoup plus les personnes âgées. Donc, si beaucoup de personnes qui finissent en soins intensifs aux États-Unis sont jeunes, cela signifie qu’il y a beaucoup de propagation * non détectée * parmi les jeunes. »

15h15: Le Royaume-Uni a signalé 29 nouveaux décès de patients atteints de coronavirus, portant le nombre total de décès à 128.

14h45: Le Premier ministre indien Narendra Modi a ordonné un couvre-feu d’une journée à travers le pays dimanche prochain pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les plus de 1 300 millions d’Indiens devront rester chez eux entre 7 et 21 ans.

14.40: Le gouverneur de New York signalé 1 769 nouveaux cas, pour un total de 4 152 dans l’État.

14.20: La Banque d’Angleterre a annoncé sa décision exceptionnelle de baisser son taux directeur à 0,10% en raison de la crise des coronavirus, un creux record atteint huit jours seulement après l’avoir fixé à 0,25%.

13,50: Un tribunal équatorien condamné quatre mois de prison à un homme accusé de violer le couvre-feu envisagée dans l’état d’exception. L’accusé, Cristopher Brayan M. H., a été arrêté tôt mercredi matin alors qu’il traversait la ville de Vinces.

13,50: La Commission européenne a annoncé la création d’une “réserve stratégique” de fournitures médicales, notamment des respirateurs et du matériel de protection, qui peuvent être utilisés par les pays de l’Union européenne. “Il semble que (le nouveau coronavirus) ait pris tous les pays par surprise” et le manque d’équipements médicaux est “pressant”, a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic.

13,25: L’ONU a averti que quelque 3 000 millions de personnes n’avaient même pas les armes de base pour se protéger de la pandémie: du savon et de l’eau potable.

13.10: La Réserve fédérale américaine a annoncé des facilités pour fournir des dollars à davantage de banques centrales, y compris celles du Brésil et du Mexique. La banque centrale vise à “atténuer les tensions sur les marchés financiers mondiaux” et distribuera jusqu’à 60 milliards de dollars chacun à des entités en Australie, au Brésil, en Corée du Sud, au Mexique, à Singapour et en Suède, et 30 milliards de dollars à Danemark, Norvège et Nouvelle-Zélande.

13.00: Les États-Unis ont exhorté Maduro à libérer les hommes d’affaires nord-américains détenus dans une prison de Caracas où des cas de coronavirus ont été détectés. Le secrétaire d’État Mike Pompeo a rappelé qu’ils étaient en prison depuis plus de deux ans sans présenter de preuves et que 18 audiences avaient été annulées.

12,50: Le gouvernement britannique a assuré qu’aucune décision n’avait été prise concernant la fermeture de Londres, alors que la presse pensait que la mesure serait imminente, étant donné que la capitale du Royaume-Uni est jusqu’à présent la principale cible du coronavirus dans le Pays. Le journal Telegraph a rapporté que Boirs Johnson pourrait promulguer la mesure pour ce week-end tandis que le Financial Times indique que la fermeture serait en vigueur pendant quatorze jours.

12h45: Les demandes hebdomadaires d’allocations de chômage aux États-Unis ont fortement augmenté (+70 000) en raison de l’impact économique de la nouvelle épidémie de coronavirus, a rapporté le Département du Travail.

12h30: Des cas de coronavirus confirmés en Bolivie ils sont passés à 15, avec trois nouveaux positifs, lorsque la maladie a été détectée chez deux patients arrivés de l’extérieur du pays et chez un autre considéré comme une infection locale.

12.00: Le gouvernement britannique a décidé de rapatrier une partie des troupes qu’il a déployées lors d’une mission de formation en Irak, suspendue pour deux mois en raison de la pandémie

11,35: Le bilan mondial de la pandémie a dépassé 9 000 décès.

11.20: L’Espagne a signalé 209 nouveaux décès dus à l’épidémie et 3 431 infections supplémentaires par rapport au bilan de mercredi, pour un total de 767 décès et 17 147 cas.

11.00: Plus de 40 stations de métro de Londres seront fermées à partir de ce jeudi pour prévenir les infections.

10,50: L’Iran annonce 149 nouveaux décès dus au coronavirus, portant le total à 1 284.

10.20: Le négociateur européen du Brexit Michel Barnier a annoncé qu’il était positif pour la nouvelle coronavirus et il était confiant quant à son état de santé.

9h30: Allemagne dépassé 10 000 cas positifs, avec un saut quotidien de 2 801 diagnostics positifs. Au total, il ajoute 20 victimes mortelles.

9h10: Le métro londonien ferme ce jeudi 40 stations et réduit considérablement son service pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, comme le rapporte Transport for London (TfL), opérateur du réseau de transport de la ville.

8h32: Les marchés boursiers européens ont rebondi jeudi après une ouverture mitigée alors que les investisseurs ont digéré le stimulus d’achat d’obligations de 750 milliards d’euros (820 milliards de dollars) de la Banque centrale européenne visant à contenir les dommages économiques causés par la épidémie de coronavirus.

8h30: Les actions asiatiques ont de nouveau chuté jeudi alors que le dollar s’appréciait

8h23: Prolonger le confinement en France sera “très probablement nécessaire”, selon les autorités sanitaires

8h20: Le gouvernement russe a averti que la pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan est “l’une des pires crises sanitaires mondiales des 50 dernières années”, selon l’agence de presse russe Sputnik.

8h07: Le Premier ministre italien a annoncé que le confinement sera “prolongé” dans le pays pour éviter plus d’infections à coronavirus

8:06: La russie enregistré le premier décès par coronavirus sur son territoire

8h00: L’empereur japonais Naruhito et la visite d’État prévue de sa femme au Royaume-Uni au printemps ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus, a rapporté jeudi le palais de Buckingham.

07:51: Cuba a conclu le retour au Royaume-Uni des passagers du navire de croisière «MS Braemar», qui avait à son bord cinq cas positifs de coronavirus.

7h30: L’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations (OIM) a insisté sur la nécessité de traiter les travailleurs migrants et la population “avec dignité et respect” pendant la crise de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 8 700 morts dans le monde. et plus de 214 000 personnes infectées.

7h21: Le président français Emmanuel Macron a déplacé son «plein soutien» au programme d’urgence lancé par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) pour lutter contre la pandémie de coronavirus en acquérant des actifs publics et privés d’une portée de 750 000 personnes des millions.

7h00: L’ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé les gouvernements du monde entier à donner la priorité au droit à la santé et au respect des droits de l’homme pour répondre à la nouvelle pandémie de coronavirus.

6h00: Le gouvernement néo-zélandais a annoncé l’interdiction d’organiser des réunions avec plus de 100 personnes dans des endroits abrités afin de tenter d’atténuer la propagation du coronavirus dans le pays, qui a jusqu’à présent enregistré 28 cas.

17h30: Le Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé jeudi un rebond des positifs pour les coronavirus après avoir confirmé 152 nouveaux cas en une journée.

4:43: Le Nicaragua et El Salvador ont confirmé mercredi les premiers cas de coronavirus dans leur pays, une pandémie qui a déjà fait plus de 8 800 morts et dépassé 218 000 positifs dans le monde.

3:53: Le ministère chinois de la Santé a confirmé qu’aucun cas d’infection à coronavirus n’a été signalé dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de la pandémie, et aucun cas d’infection locale n’a été confirmé dans le pays.

14h45: Le président des États-Unis, Donald Trump, a promulgué la loi qui établit des fonds et une aide pour faire face à la pandémie de coronavirus dans le pays d’Amérique du Nord.

2h05: Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a approuvé mercredi une série de mesures pour atténuer l’impact économique de la pandémie de coronavirus dans le pays sur les personnes touchées, parmi lesquelles la suspension du paiement de l’électricité et la l’eau ou le gel de la collecte des crédits et des hypothèques.

2h00: Le vice-président de la dictature vénézuélienne, Delcy Rodríguez, a indiqué mercredi que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enverrait une aide humanitaire au pays, des fournitures médicales et des tests pour détecter le coronavirus.

1:35: Le Costa Rica et la Jamaïque ont confirmé mercredi un décès chacun, le premier enregistré dans les deux pays, en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 214 000 victimes et plus de 8 700 décès dans le monde.

1:28: Le président de Panama, Laurentino Cortizo, a ordonné à partir de ce mercredi le couvre-feu sur l’ensemble du territoire entre 21h00 et 05h00 (heure locale) afin de tenter de stopper la propagation de la nouvelle pandémie de coronavirus dans le pays, où 86 cas et un décédé ont déjà été enregistrés.

00:35: Un médicament japonais développé par Fujifilm Toyama Chemical et utilisé pour le traitement de la grippe a montré une “efficacité évidente” dans la lutte contre le nouveau coronavirus, comme l’a rapporté mercredi le gouvernement chinois.

00.00: Le nombre de cas en Uruguay s’élève à 79, après avoir enregistré 24 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

22h30: Le Brésil ont signalé un solde de 428 personnes infectées et 4 morts depuis le début de la pandémie, la plus élevée d’Amérique latine.

22h20: L’Argentine a annoncé que le nombre de personnes infectées dans le pays s’élève à 97, après avoir confirmé 19 autres cas.

21h50: Le nombre de cas de coronavirus en Uruguay est de 55 et il y a 392 cas suspects. Le gouvernement du président Luis Albeto Lacalle Pou donnera une conférence de presse à 20h00 heure locale (23h00 GMT)

20.20: Le président du Sénat brésilienDavi Alcolumbre a été testé positif pour le coronavirus.

18h45: La France a enregistré 89 décès au cours des dernières 24 heures et 3 626 hospitalisés. Parmi eux, 991 sont dans un état grave et la moitié d’entre eux ont moins de 60 ans.

17h20: L’Italie a enregistré 475 nouveaux décès dus à des coronavirus en une journée, le record historique depuis le début de la pandémie. Le nombre total de décès dans le pays s’élève à 2 978.

16,50: Le chef de l’OMS appelle le coronavirus “ennemi de l’humanité”

16h45: Décès dans le Royaume-Uni par coronavirus, ils ont atteint 104.

16,35: La sac saint paul Elle a suspendu ses opérations en raison d’une baisse de 10% des prix.

16h15: Le gouverneur de New York a annoncé qu’il y avait plus d’un millier de nouveaux cas de coronavirus en 24 heures et a porté le total de l’État à 2382

15,50: Le gouvernement américain enverra un navire-hôpital à New York pour faire face à la pandémie de coronavirus, a annoncé le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo.

15h40: Premier décès à Cuba. Il s’agit d’un citoyen italien de 61 ans, qui était dans un état critique. En outre, les autorités ont signalé trois nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le total de l’île à 10.

15h15: L’Organisation internationale du Travail a signalé que les travailleurs du monde pourraient perdre 3,4 billions de dollars de revenus en 2020 en raison des effets de la pandémie. En outre, il a indiqué qu’il pouvait laisser au chômage 25 millions de personnes.

13,50: L’OMS a affirmé que les États du Moyen-Orient devraient partager plus d’informations sur les cas de coronavirus pour aider à renforcer la lutte contre la maladie dans toute la région.

13.20: Le Concours Eurovision de la chanson 2020 a été annulé pour la première fois en 65 ans d’histoire.

13.05: Un citoyen péruvien est décédé d’un coronavirus à Madrid, a rapporté l’ambassadeur du Pérou en Espagne.

12,50: Le nombre de personnes infectées Équateur s’élevait à 155 (deux d’entre eux sont décédés) et le nombre de provinces touchées a été porté à neuf.

12h40: Le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso est le premier décès du coronavirus dans le pays, où les autorités ont déjà confirmé 27 cas de Covid-19.

12h30: Le Kremlin a assuré que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour protéger le président russe Vladimir Poutine du nouveau coronavirus. “Tout ce qui est nécessaire pour défendre le président contre les virus et autres maladies se fait 24h / 24”, a déclaré le porte-parole du gouvernement.

12.10: La moitié des étudiants du monde, c’est-à-dire plus de 850 millions d’enfants et de jeunes sont sans classes en raison de l’épidémie de coronavirus, a déclaré mercredi l’Unesco.

12.00: Le ministre de la Sécurité nationale du Brésil, Augusto Heleno, a été testé positif pour le coronavirus. Le général de réserve de 72 ans faisait partie de l’entourage de Jair Bolsonaro qui s’est rendu aux États-Unis.

11h40: Il y a déjà plus de décès de coronavirus en Europe (3 421) qu’en Asie (3 384), selon un décompte de l’agence ..

11,35: Nouvel équilibre des victimes de coronavirus: il y a déjà plus de 8 000 morts et 200 000 infectés dans le monde, selon le dossier de l’Université John Hopkins.

11h30: Bolsonaro a expliqué sa décision de fermer la frontière avec le Venezuela. “Compte tenu de l’incapacité du régime dictatorial vénézuélien à répondre à l’épidémie de COVID-19, le gouvernement brésilien adoptera des mesures restrictives à la frontière avec le Venezuela, pour garantir la sécurité et la santé de notre peuple, en particulier dans la région nord du pays,” a écrit sur Twitter.

11,25: Donald Trump a annoncé qu’il tiendra une conférence de presse ce mercredi pour discuter des “nouvelles très importantes” de la Food and Drug Administration sur la pandémie de coronavirus.

11.10: Le Glastonbury Music Festival a annulé sa 50e édition, initialement prévue pour juin à Somerset, en Angleterre.

10,55: Iran a signalé la mort de 147 personnes infectées par le coronavirus, un nouveau record quotidien de décès, atteignant un total de 1 135 dans le pays.

10,50: Espagne signalé un total de 13 716 cas de coronavirus, selon les données publiées ce mardi par le ministère de la Santé, ce qui représente une augmentation de 18% par jour (2 538) des nouveaux positifs. Le nombre de morts a atteint 558, une augmentation de 67 décès concernant le solde de mardi. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a averti que “le plus dur reste à venir”, lorsque le nombre de personnes dans les hôpitaux augmente.

10.20: Le prix du pétrole WTI chute à 25 $ le baril, son plus bas niveau depuis 2003

9,50: La chancelière allemande Angela Merkel va faire un message télévisé aux Allemands pour la première fois ce mercredi, leur demandant de respecter les mesures sanitaires contre le coronavirus.

9h30: Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, espère que la mise en détention prononcée donnera des résultats sur le nombre de nouveaux cas en 8 à 12 jours, et insiste sur le fait que la durée sera d’autant plus courte que l’accouchement sera plus strict.

9.10: La firme BMW a annoncé la fermeture de ses usines en Europe et en Afrique du Sud jusqu’au 19 avril.

9h05: Le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé à affronter avec “sérénité et confiance” la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays des Caraïbes, où sept cas de contagion ont déjà été enregistrés à ce jour.

9h00: Les actions européennes ont ouvert mercredi avec des pertes pouvant atteindre 4%, affectées par la baisse des futures sur indices boursiers américains, selon les données du marché.

8h30: La Coupe du monde de gymnastique artistique de Tokyo prévue pour avril et comptant pour la qualification pour les prochains Jeux olympiques a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs.

8h20: La Bourse de Tokyo a clôturé avec une baisse de 1,68%, sa pire clôture depuis novembre 2016, après une session pleine d’espoir en raison des attentes concernant les mesures de relance économique américaines, qui ont fini par se tordre au cours de la dernière heure en raison de l’inquiétude persistante le nouveau coronavirus.

8h10: Les marchés asiatiques ont coulé mercredi alors que les investisseurs se bousculent pour s’appuyer sur une reprise rapide alimentée par les promesses de relance mondiale, y compris un paquet de plus de 1 billion de dollars marqué par les États-Unis.

8h00: Le Kospi de la Bourse de Séoul chute de 4,85% en raison de nouvelles craintes pour le COVID-19.

7h40: L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays d’Asie du Sud-Est à “agir maintenant” et à utiliser des mesures d’urgence plus “agressives” pour lutter contre la nouvelle pandémie de coronavirus, qui a jusqu’à présent enregistré 480 cas et huit décès dans la région.

07:20: Le Centre sud-coréen pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC) a rapporté mercredi que 93 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés, portant le nombre d’infections à l’échelle nationale à 8 413 .

07h10: Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a confirmé le premier décès causé par la nouvelle pandémie de coronavirus dans le pays et a porté le nombre de personnes touchées à 98, après avoir enregistré 51 nouveaux cas.

06:49: L’Organisation mondiale des migrations (OIM) et le HCR ont annoncé mardi qu’ils avaient décidé de suspendre temporairement leurs voyages de réinstallation pour les réfugiés en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

06:06: Le président de la Colombie, Iván Duque, a décrété mardi l’état d’urgence comme mesure de contrôle et de prévention de la pandémie de coronavirus, qui touche déjà 65 personnes dans le pays.

05h30: Le ministère chinois de la Santé a confirmé mercredi la mort de 11 personnes supplémentaires en raison du nouveau coronavirus, de sorte que le défunt est passé à 3 237, et la contagion de 13 personnes, ce qui implique un total de 80 894 personnes affectées dans le pays asiatique. . Parmi les nouveaux cas, un seul est une contagion domestique, selon les autorités.

05:01: Le gouvernement bolivien a déclaré une urgence sanitaire et une mise en quarantaine dans tout le pays afin de prévenir la propagation de la pandémie de coronavirus, qui a enregistré douze cas dans la nation andine.

05:00; Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a confirmé mardi que le deuxième test de dépistage du coronavirus qu’il avait subi a donné un résultat négatif.

04:59: L’ancien président du Pérou Alejandro Toledo (2001-2006) a demandé ce mardi à la prison des États-Unis où il est libéré par crainte d’une contagion par le coronavirus.

02:35: Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a demandé mardi 200 milliards de dollars pour prévenir “les décès, les pertes d’emplois et éviter une catastrophe économique” dans le contexte de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

00:51: Le ministère brésilien de la Justice a annoncé mardi la mise en quarantaine à titre de mesure obligatoire et de sanctions pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour ceux qui ne s’y soumettaient pas ou ne s’y conformaient pas.

23:46: Les autorités chinoises ont déclaré mardi avoir développé avec succès un vaccin contre le coronavirus et ont donc approuvé des essais sur l’homme, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

23:38: Le chef de l’opposition et président en charge du Venezuela, Juan Guaidó, a demandé mardi à ouvrir les ports et les aéroports du pays à l’aide humanitaire en pleine crise des coronavirus.

23h25: Le président chinois Xi Jinping a assuré mardi au chef de l’exécutif espagnol, Pedro Sánchez, que la Chine ferait tout son possible pour fournir un soutien et une assistance à l’Espagne dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

23h00: Les décès dus au coronavirus aux États-Unis sont au nombre de 105, avec 6 223 cas confirmés.

20h00: L’Union européenne a décidé d’interdire l’entrée de personnes en provenance de pays hors du bloc pendant 30 jours.

19h20: La Chine dit avoir “réussi” à développer le vaccin contre les coronavirus et se prépare à une production “à grande échelle”.

18h50: Le gouvernement intérimaire de la Bolivie a limité la journée de travail aux heures comprises entre 8h00 et 13h00 et interdit la circulation des voitures après 18h00 et jusqu’à 5h00 le lendemain.

18h30: Le Venezuela a demandé au Fonds monétaire international 5 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus.

16h30: Le gouvernement américain prévoit envoyer des chèques en espèces aux citoyens “Immédiatement” pour contenir l’impact économique du coronavirus. “Les Américains ont besoin d’argent comptant maintenant”, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, décrivant certaines des propositions de plan de relance budgétaire de plusieurs millions de dollars qu’il présentera au Congrès aujourd’hui.

16.10: Le gouvernement de la France a limité la vente de paracétamol pour garantir sa disponibilité, après avoir déconseillé l’utilisation de l’ibuprofène pour lutter contre les effets du coronavirus. Les autorités ont indiqué qu’à partir de mercredi, les pharmaciens ne pourront vendre qu’une boîte par patient à ceux qui ne présentent pas de symptômes et deux en cas de douleur et de fièvre.

16.10: Le département du Trésor américain a indiqué que les compagnies aériennes connaissent une situation “pire que le 11 septembre” de 2001.

16.00: La Maison Blanche a exhorté l’industrie de la construction à faire don de masques pour les hôpitaux.

15,50: Le tournoi de tennis de Roland Garros a été reporté fin septembre

15,35: Pérou Le solde a été mis à jour pour 117 cas positifs, comme l’a rapporté le ministre de la Santé, qui a détaillé qu’il y avait 13 patients hospitalisés et trois avec un ventilateur mécanique.

15.20: Le gouvernement de Espagne a annoncé qu’il garantissait jusqu’à 100 milliards d’euros de prêts aux entreprises pour faire face à l’impact économique de la pandémie.

15h15: Les autorités Miami-Dade ordenarán el cierre de restaurantes, bares, clubes y gimnasios por el coronavirus

15.10: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se sometió a un segundo examen para detectar el coronavirus, una prueba que fue recomendada por los médicos pese a que un primer análisis que le realizaron la semana pasada dio negativo. Esta mañana se confirmó la primera muerte en

de un paciente contagiado.

15.05: La Casa Blanca pedirá al Congreso un paquete de rescate económico de 850.000 millones de dólares para que negocios y contribuyentes puedan hacer frente a la crisis del coronavirus, según adelantaron medios estadounidenses. El estímulo tiene una magnitud como no se ha visto desde la Gran Recesión.

14.50: Reino Unido calcula que habrá unos 55.000 posibles infectados por coronavirus, según estimaciones del gobierno de Boris Johnson. Según declaró el el asesor científico gubernamental Patrick Wallance se espera que las medidas contra la propagación sirvan para limitar el número de muertes a “20.000 o menos” .

14.30: La Reserva Federal de Nueva York anunció por segundo día consecutivo una oferta adicional de USD 500.000 millones en el mercado monetario.

14.20: La Conmebol y la UEFA confirmaron la postergación de la Coupe de l’America et la Eurocup, que estaban programadas para junio y julio

14.15: Rusia confirmó 114 casos de coronavirus. Según informó el Kremlin, 104 son importados y 10 son contagios domésticos por contacto con personas que recientemente regresaron del extranjero.

13.30: El papa Francisco dedicó la misa matutina que ahora se transmite en directo desde la capilla de su residencia, la Casa de Santa Marta, a los ancianos que sufren por las medidas de cuarentena. “Querría que hoy rezáramos por los ancianos que sufren este momento de manera especial, con una soledad interior muy grande y a veces con mucho miedo”, expresó

13.20: La OMS instó a los países europeos a tomar “las medidas más audaces posibles” para frenar la pandemia.

12.50: Río de Janeiro y San Pablo declararon el “estado de emergencia” por el coronavirus. Hay más de 300 casos confirmados en Brasil.

12.30: La televisora estatal de Irán emitió su advertencia más drástica hasta el momento sobre el nuevo coronavirus, afirmando que el brote podría matar a “millones” en la República Islámica si la población sigue viajando e ignorando las recomendaciones médicas.

12.15: El padre del primer ministro birtánico, Boris Johnson, aseguró que no planea cumplir las recomendaciones del gobierno. “Por supuesto que iré a un bar si tengo que ir a un bar”, dijo Stanley Johnson, de 79 años.

12.00: El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró el “estado de calamidad” durante seis meses para combatir el coronavirus

11.30: La OMS informó que hay dos casos confirmados en su sede central, en Ginebra.

11.15: Irán reportó 135 nuevas muertes, con lo que el total de víctimas fatales en el país llegó a 988. Es un nuevo récord diario, ya que en la víspera se anunciaron 129 fallecimientos. Además, confirmaron 1,178 nuevos contagios, lo que eleva el total de casos a 16.169.

11.00: Comenzó el confinamiento general de la población en Francia para tratar de contener el avance del virus. Desde el mediodía (hora local) y durante al menos dos semanas, unos 67 millones de habitantes deberán quedarse en sus hogares, salvo excepciones, bajo pena de una multa.

10.40: España reportó casi 2.000 casos nuevos de coronavirus con respecto al balance del lunes, con lo que superó los 11.000 contagios y es el cuarto país más afectado, por detrás de China, Italia e Irán. La cifra de muertos creció en 150 y llegó a 491.

10.20: Uno de los dos vicepresidentes del Comité Olímpico Japonés, Kozo Tashima, anunció haber dado positivo al nuevo coronavirus, en un contexto de dudas crecientes sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio y agosto debido a la pandemia.

10.10: El gobierno de Polonia quedó en cuarentena tras el diagnóstico positivo de un ministro. protocolo

9.50: Las autoridades de India decretaron el cierre del icónico Taj Mahal en el marco de las medidas para frenar la expansión de la pandemia, tras confirmar la tercera víctima mortal en el país por COVID-19.

9.30: Las principales bolsas europeas abrieron en alza después de un lunes negro, pero tras las primeras negociaciones entraron a terreno negativo y se mantiene la volatilidad.

9.10: El gobierno italiano anunció que ha previsto, en el marco de las medidas para hacer frente a la pandemia del covid-19, la nacionalización de la compañía aérea Alitalia, en grandes dificultades financieras desde hace años.

9.00: Apenas unas horas antes de la apertura de los colegios electorales para las primarias, el gobernador de Ohio (EEUU) anunció el aplazamiento de las primarias presidenciales por una “emergencia sanitaria” debido al coronavirus.

8:30: El secretario general de la ONU, António Guterres, agradeció los “esfuerzos heroicos” del personal sanitario que está “en la línea de combate” para hacer frente a la pandemia de nuevo coronavirus, del que ya se han detectado más de 180.000 casos en todo el mundo.

8:00: El presidente de China, Xi Jinping, informó al primer ministro italiano, Guiseppe Conte, en una conversación telefónica mantenida el lunes por la noche que las autoridades chinas enviarán más expertos médicos y material sanitario a Italia para contribuir en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus.

6:30: Un total de 3.675 profesionales sanitarios que fueron destinados para brindar asistencia médica a Hubei, la provincia china más afectada por el nuevo coronavirus, regresan a casa este martes por el alivio de la situación epidémica en la región.

5:00: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) informó este martes de que se han registrado 84 casos nuevos de coronavirus y ha alertado del aumento de las infecciones grupales.

4:30: La capital de Estados Unidos, Washington, cerrará todos los restaurantes, bares y discotecas a partir de las 22.00 horas (hora local) de este lunes para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta el momento más de 80 muertos y 4.600 afectados en el país norteamericano.

3:00: El Ministerio de Salud de China confirmó este martes la muerte de 13 personas más a causa del nuevo coronavirus, por lo que los fallecidos se elevan a 3.226, y el contagio de 21 personas, 20 de ellas casos importados, lo que implica un total de 80.881 afectados en el país asiático.

2:00: Al menos 1.350 presos se fugaron este lunes de tres cárceles del estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado del país, después de una serie de motines motivados por las restricciones de visitas y salidas temporales por el combate al coronavirus, informaron las autoridades.

1:20: El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó este lunes el estado de excepción en todo el país y el toque de queda durante las madrugadas para contener la expansión del coronavirus.

00.40: Colombia ordenó el cierre de sus fronteras terrestres, marítimas y fluviales hasta el 30 de mayo.

00.10: El régimen de Nicolás Maduro anunció 16 nuevos casos de coronavirus en Venezuela: el total asciende a 33. También decretó la cuarentena colectiva en toda Venezuela.

20.30: Francia ordenó la cuarentena obligatoria por 15 días: nadie podrá salir de su casa y el ejército trasladará a los enfermos.

19.35: Donald Trump señaló que su gobierno no estaba considerando una cuarentena general “en este momento”. También indicó que la pandemia de coronavirus podría continuar hasta julio o agosto.

19.30: El gobernador del estado de Ohio, Mike DeWine, sugirió posponer para junio las elecciones primarias previstas para este martes.

19.15: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pospuso la segunda ronda en las elecciones municipales celebradas el domingo y anunció una serie de restricciones adicionales para hacer frente a la pandemia: “Estamos en guerra”.

18.50: Alemania registró más de 1.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y el total asciende a 6.012.

18.45: Rusia anuncia el cierre de sus fronteras.

18.00: La pandemia de coronavirus ya ha provocado más de 7.000 muertos en todo el mundo.

17.55: El senador republicano Mitt Romney propuso que cada estadounidense adulto reciba 1.000 dólares para aliviar los impactos económicos del coronavirus.

17.50: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ordenó el cierre de fronteras por el avance del coronavirus, exceptuando a los estadounidenses.

14.30: La reserva federal de Nueva York anunció una inyección adicional de USD 500 mil millones en liquidez virtualmente sin interés. En el estado hay 950 casos de coronavirus 7 de víctimas mortales.

14.20: El gobernador de Nueva Jersey (EEUU) decretó un toque de queda para enfrentar el coronavirus desde las 20 horas hasta las 5. Aplica para los 9 millones de habitantes del estado.

14.10: La Casa Blanca cancelará su evento anual de Pascua como medida de precaución por el coronavirus, informó la primera dama Melania Trump. El evento, una especie de día de campo donde acuden familias con niños, estaba programado para el 13 de abril.

15.55: La QUI resaltó la necesidad de aumentar los exámenes de diagnóstico en cada caso sospechoso y advirtió por el avance de la pandemia en países menos desarrollados. “Estamos muy preocupados por el impacto que puede tener en poblaciones con alta prevalencia de HIV o niños desnutridos”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la entidad.

15.30: La propagación del coronavirus se acelera en África y afecta ya a 30 países. Tanzania, Liberia, Somalia y Benín confirmaron sus primeros casos.

15.10: Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, propuso prohibir viajes “no esenciales” a la UE durante 30 días.

15.05: Donald Trump se mostró a gusto con los esfuerzos contra la pandemia en EEUU: “Todos están tan unidos y trabajando duro. Aman nuestro gran país. Terminaremos más fuertes que nunca”.

15.00: Cuba autorizó al crucero británico MS Braemar, con cinco casos confirmados de coronavirus, a atracar en la isla, desde donde sus pasajeros serán repatriados por avión a Gran Bretaña.

14.50: Holanda confirmó 278 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 1.413 enfermos y 24 decesos.

14.20: Los casos en Perú llegaron a 86, informó el Ministerio de Salud.

13.50: Se duplicaron los casos en Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció que hay 80 contagios nuevos (para un total de 155) y decretó el cierre de fronteras.

13.45: Mar-a-Lago, la propiedad de Palm Beach (Florida) donde el presidente Donald Trump tiene su residencia y un club privado, es sometida a una limpieza a fondo, reportó CNN, después de que tres personas que estuvieron allí en los últimos días dieran positivo en las pruebas de coronavirus en el marco de la reunión entre el mandatario y Jair Bolsonaro.

13.40: Al igual que en Nueva York, la Bolsa de San Pablo interrumpió sus operaciones por las fuertes caídas. Menos de media hora después del inicio de la sesión, el Bovespa caía 12,53% arrastrada por el impacto de la crisis mundial por el nuevo coronavirus.

13.31: Abrupta caída en Wall Street. La bolsa de Nueva York tuvo que suspender sus operaciones por 15 minutos momentos después de la apertura, al superar el límite de pérdidas. El índice Dow Jones cae 9,7% y el S&P 500 cede 8,14%.

13.20: Aumentan los casos en Colombia, que llegó a 54 contagiados. No obstante, se reportó que el primer paciente en el país fue dado de alta.

13.15: El balance en Rusia se elevó a 93 personas contagiadas, con Moscú como la ciudad más afectada (41 casos).

13.00: El Gobierno de Costa Rica ordenó el “cierre total” de bares, discotecas y casinos, “dado el incumplimiento” durante el pasado sábado de las instrucciones para evitar la propagación del coronavirus

12.35: El índice de manufactura de Nueva York cae 34 puntos, su peor nivel desde 2009, informó la Reserva Federal.

12.20: Francia indicó que se anunciarán medidas “en las próximas horas” sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea, para luchar contra la pandemia. El presidente Emmanuel Macron mantuvo una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión, Ursula Von der Leyen, durante la cual pidió “intensificar la coordinación europea”.

12.05: La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que el mundo debe estimular en forma conjunta y coordinada a la economía global, como lo hizo durante la crisis de 2008, para enfrentar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus.

11.40: El barril de Brent caía el lunes más de 9%, situándose en su nivel más bajo en cuatro años.

11.20: Steam, la principal plataforma de videojuegos en PC, registró este fin de semana un récord histórico de jugadores en línea, con más de 20 millones de usuarios conectados en todo el mundo, probablemente debido al incremento medidas de cuarentena.

10.40: Irán reportó 129 nuevas muertes, lo que eleva el total de víctimas fatales a 853. Es el tercer país más afectado, detrás de China e Italia.

10.30: Los 27 mandatarios de la Unión Europea (UE) discutirán el martes por videoconferencia las “acciones” a tomar ante las consecuencias humanas y económicas del nuevo coronavirus en el bloque, anunció este lunes el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel.

10.10: Ya hay más casos de contagio fuera de China que en el país donde se originó el brote. Más de 170 mil personas han tenido un diagnóstico positivo en más de 150 países.

10.00: La cuarentena inició en República Checa, donde la televisión pública lanzó un programa de “clases” para los escolares de primaria. Los alumnos comenzaron a seguir la emisión de diez programas de la serie “uciTelka”, donde colaboran pedagogos experimentados. Matemáticas, Checo, Ciencias Sociales, son algunas de las asignaturas de los cinco cursos previstos, donde se recrea el ambiente de una clase y se invita a la audiencia a emular lo que hacen los niños en la pantalla.

9.50: El gobierno de Francia anunció que Emmanuel Macron dará un discurso por la noche sobre el coronavirus.

9.30: Rusia anunció una serie de medidas para sostener la actividad económica y luchar contra la propagación del nuevo coronavirus, y exhortó a las empresas a una mayor responsabilidad.

8:30: Un mujer murió en Baréin a raíz del nuevo coronavirus, anunció este lunes el ministerio de Salud de ese país, la primera muerte por COVID-19 en la región del Golfo.

8:00: El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, anunció el cierre de la frontera con Bielorrusia para contener la propagación de la pandemia, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

5:30: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informó de que se han registrado 74 casos nuevos de coronavirus, lo que supone el incremento diario de contagios más bajo desde el pasado 21 de febrero.

4:30: El Ministerio de Salud de China confirmó la muerte de 14 personas más a causa del nuevo coronavirus, por lo que los fallecidos se elevan a 3.213, y el contagio de 16 personas, lo que implica un total de 80.860.

3:00: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que la circulación de personas y vehículos quedará restringida desde el próximo martes en todo el país ante la pandemia de coronavirus, que deja 37 casos, incluidos dos muertos.

2:30: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que firmará una orden ejecutiva que limita a los restaurantes, bares y cafeterías a solo la entrega de delivery, y el cierre de discotecas, cines, teatros y salas de conciertos.

1:30: El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó este domingo el estado de emergencia nacional durante 15 días, que comprende el cierre total de las fronteras y ordena la inmovilización de la ciudadanía para luchar contra la propagación del coronavirus en el país.

1:00: La Secretaría de Salud de México informó este domingo que ya son 53 casos confirmados en el país por coronavirus, así como 176 casos sospechosos.

1:00: Panamá prohibirá a partir de este lunes el ingreso de extranjeros al país, que ya cortó la conexión aérea con Europa y Asia, y ordenó el cierre de comercios a nivel nacional en un reforzamiento de las medidas para frenar el coronavirus, que deja ya un muerto y otros 54 casos confirmados de contagio.

00.54: Los países del Mercosur coordinarán el cierre de sus fronteras por el coronavirus. “El lunes vamos a llevar una resolución en conjunto entre todos los países de la región en una teleconferencia”, informó el mandatario de Paraguay, Mario Abdo, que es el actual presidente pro tempore del bloque regional.

Abdo dijo que “el plan es reducir los ingresos en las fronteras”. “Vamos a cerrar varios de los lugares y vamos a reducir los ingresos y egresos en nuestras fronteras para que haya mayor control”, expresó. “Una de las propuestas es el cierre parcial de la frontera para las personas, no de las mercaderías”.

00.32: El gobierno de Luis Lacalle Pou confirmó dos casos nuevos de coronavirus, lo que suma un total de ocho personas infectadas en el país. El ex senador colorado Pedro Bordaberry es uno de los nuevos infectados, él mismo declaró que no sabe cómo se contagió por lo que sería un caso autóctono. “No estuve en China, no estuve en ningún casamiento. No sé, se dio. Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso”, contó