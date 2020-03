Coronavirus, vivant: l’avancée de la pandémie et la recherche du vaccin

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès, désormais principalement en Europe et aux États-Unis. Les gouvernements se déploient plus radicalement pour essayer d’arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie.

Les heures sont exprimées en GMT:

07:22: Les marchés boursiers européens poursuivent leur reprise après l’annonce du mégaplan américain. Les principales bourses européennes ont ouvert mercredi à la hausse, dopées par l’annonce par les États-Unis d’un plan d’aide économique de 2 billions de dollars face à la crise du COVID-19.

07h15: L’État américain du Nevada a interdit mercredi les réunions de dix personnes ou plus en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a fait jusqu’à présent 600 morts et plus de 53 700 personnes infectées dans le pays d’Amérique du Nord.

06:57: L’ONG Save the Children a averti que les enfants menacés d’exclusion sont ceux qui souffriront le plus de l’annulation des cours, une mesure décrétée par de nombreux gouvernements pour tenter de réduire l’expansion du coronavirus dans leurs pays respectifs, pour laquelle elle a demandé aux autorités et au les institutions internationales qui garantissent l’éducation et la formation des mineurs pendant la fermeture des écoles.

06:12: La Bourse de Tokyo monte en flèche après l’accord du plan de relance aux États-Unis

06h00: Un tiers de la population est actuellement confiné par le coronavirus

05:45: Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi, a déclaré l’état d’urgence et a fermé ses frontières en raison de la pandémie de coronavirus, qui touche plus de 40 personnes et a fait deux morts dans le pays.

05:38: La Nouvelle-Zélande a déclaré mercredi l’état d’urgence après avoir confirmé 50 nouveaux cas de coronavirus, portant le bilan positif du pays à 205.

05:35: Au moins 15 personnes ont été détenues à titre préventif et envoyées en prison à La Paz et Cochabamba, après avoir ignoré la quarantaine totale décrétée par le gouvernement bolivien comme mesure pour contenir la pandémie mondiale de coronavirus, avec 32 cas de contagion dans le Nation andine.

05:15: Le ministère chinois de la Santé a signalé qu’aucun cas de transmission locale de coronavirus n’a été enregistré mardi, la ville de Wuhan – épicentre de l’épidémie – incluse, alors qu’un total de 47 cas importés ont été confirmés.

04:55: Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de Corée du Sud (KCDC) a annoncé mercredi qu’il y avait eu un rebond des cas de coronavirus, atteignant 100 infections, faisant le total touché dans le pays, il s’élève à 9 137.

04:29: Les Émirats arabes unis ont annoncé qu’ils autoriseraient les détaillants alimentaires, les supermarchés et les pharmacies à rester ouverts 24h / 24 tous les jours en raison de la pandémie de coronavirus.

04:28: Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a décrété une quarantaine totale obligatoire indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait huit morts et 443 cas dans le pays d’Amérique latine.

03:23: L’ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a inculpé le président, Donald Trump, d’avoir affirmé vouloir ouvrir le pays avant le 12 avril et a estimé que le président devrait “arrêter de parler” et “commencer à écouter les experts”. »Dans le coronavirus.

02:55: Les États-Unis ont ordonné une quarantaine de 14 jours pour tous ceux qui quittent ou ont récemment quitté l’État de New York comme mesure de prévention et de contrôle du coronavirus.

02h45: Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a critiqué les médias du pays, qu’il a accusés d ‘”augmenter le sentiment de peur” en rendant compte des nombreux cas et décès causés par le coronavirus, qu’il a qualifié de “Grippe”.

02:18: La Chambre chilienne des députés a approuvé de modifier le calendrier du processus constitutif, de sorte que le plébiscite dans lequel les Chiliens devront décider si une nouvelle Constitution est écrite et comment elle se tiendra aura lieu le 25 octobre, au lieu du 26 Avril, en raison de la pandémie de coronavirus.

01:35: Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a recommandé aux citoyens de prendre des mesures de précaution et d’hygiène pendant la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et d’essayer d’avoir une bonne alimentation, pour laquelle il a conseillé de s’abstenir de fumer. et l’alcool, car le virus “ne peut pas être éliminé avec la tequila et le mezcal”.

01:24: La Libye a enregistré mercredi le premier cas de coronavirus dans le pays, un homme qui est revenu d’Arabie saoudite le 5 mars, comme l’a confirmé le porte-parole du gouvernement du gouvernement de l’unité, Amin al Hashemi.

00:55: L’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) a dénoncé le meurtre de deux dirigeants autochtones du département de Valle del Cauca, à l’ouest du pays, alors qu’ils étaient chez eux, conformément à la quarantaine décrétée par le gouvernement en raison du coronavirus.

23h55: Le Conseil des ministres italien a approuvé un décret prévoyant des amendes comprises entre 400 et 3 000 euros et des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour tous ceux qui violent la quarantaine établie pour faire face à la pandémie de coronavirus.

23:33: Médecins Sans Frontières (MSF) a regretté que les autorités iraniennes aient révoqué l’autorisation qu’elles avaient précédemment accordée à l’organisation d’ouvrir un hôpital dans la ville d’Ispahan, au centre du pays, pour traiter les cas graves de Covid-19.

23h20: Plus de 3 000 personnes sont rentrées en Colombie depuis que les autorités ont annoncé la fermeture des frontières, qui est entrée en vigueur mardi et durera 30 jours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

23:07: Les autorités françaises prévoient d’utiliser le premier train à grande vitesse médicalisé en Europe pour transporter les patients de Covid-19, comme l’a rapporté mardi le ministre de la Santé Olivier Veran.

22h50: Les ministres de l’économie et des finances de la zone euro (Eurogroupe) ont confirmé ce mardi qu’il existe un “large soutien” à la possibilité d’utiliser le fonds européen de sauvetage pour renforcer la réponse des pays à la pandémie de coronavirus, mais ils ne l’ont pas fait aucun progrès en ce qui concerne l’émission d’euro-obligations pour financer les dépenses contre la maladie

22:47: Le juge de district William Pauley a refusé mardi la détention provisoire à Michael Cohen, l’ancien avocat du président américain Donald Trump, malgré le coronavirus.

22h45: La marine américaine a signalé que trois marins à bord du porte-avions «USS Theodore Roosevelt», qui est déployé dans le Pacifique, ont été testés positifs pour les choroanvirus.

22h40: L’État nigérian de Lagos, où se trouve la capitale financière du pays et la plus peuplée d’Afrique, a annoncé mardi la fermeture à partir de jeudi et pour sept jours des marchés et des magasins, à l’exception de ceux qui vendent de la nourriture et des médicaments, à cause de la pandémie de coronavirus.

22:36: Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré mardi qu’il était disposé à modifier sa position “si nécessaire” et à imposer de nouvelles restrictions à la frontière avec les États-Unis dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

22:31: Les dirigeants du G20 aborderont jeudi la pandémie de coronavirus par visioconférence, comme l’a confirmé mardi l’ONU, un sommet extraordinaire convoqué par l’Arabie saoudite à l’initiative du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

22h30: Ils ont confirmé 86 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de cas infectés à 387

22,50: Le gouvernement Donald Trump et le Congrès américain se sont mis d’accord sur un plan de relance budgétaire évalué à 2 billions de dollars.

21h00: Le nombre d’infectés dans le monde a dépassé la barre des 400 000: ils s’élèvent désormais à 415 876, avec 18 574 morts et 107 811 récupérés.

20h30: Le Brésil a signalé 12 décès au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 46, dont 2 201 infectés.

19h00: La France a signalé 240 nouveaux décès dus au coronavirus et le total s’élève à 1 100.

17h30: Donald Trump a assuré qu’il prévoyait de lever les restrictions aux États-Unis à la mi-avril.

16,55: Greta Thunberg Il a dit qu’il était “très probable” qu’il avait un coronavirus. Selon l’activiste, elle a été mise en quarantaine après son retour d’Allemagne et souffrant de certains symptômes, mais n’a pas été diagnostiquée car en Suède, les tests ne sont effectués que sur des patients dans des conditions graves.

16h45: Le premier jour de détention à Royaume-Uni Il a été marqué par la foule du métro de Londres, qui a conduit les autorités locales et le système de transport à se souvenir de la nécessité de minimiser les transferts ou, au moins, d’éviter les heures de pointe.

16.40: Pérou a confirmé deux nouvelles victimes et porte le nombre de morts à 7. Selon le ministère de la Santé, il s’agit d’un homme de 38 ans et d’une femme de 66 ans.

16h30: Premier ministre de IsraëlBenjamin Netanyahu a averti que le pays pourrait enregistrer 10 000 décès et près d’un million de personnes touchées par la pandémie de coronavirus.

16.20: L’Irlande a ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles en raison du coronavirus

15,50: La pandémie de coronavirus s’est propagée aux îles Galapagos, un site naturel du patrimoine mondial. Les autorités ont signalé quatre cas dans l’archipel équatorien.

15h30: Le gouverneur de New YorkAndrew Cuomo a rapporté que les cas de COVID-19 dans l’État, épicentre de la pandémie aux États-Unis, étaient passés à 25 665, tout en demandant l’aide du gouvernement fédéral pour augmenter le nombre de respirateurs dans l’État.

15.20: Le ministre afghan de la Santé prévient que le coronavirus pourrait tuer plus de 100 000 Afghans.

15h15: Le maire de Moscou a remis en question les chiffres officiels d’infection proposés par les autorités russes, affirmant qu’il y aurait plus de personnes qui ne seraient pas testées mais qui seraient toujours malades. Le gouvernement de Vladimir Poutine rapporte une cinquantaine de cas de coronavirus dans le pays.

15.00: Suite à l’annonce de l’Inde, un tiers de la population mondiale est en quarantaine. Selon le décompte de l’agence ., les ordonnances ou recommandations de séquestration atteignent plus de 2 600 millions de personnes.

14,50: Le gouvernement de Inde ordonné le confinement total de ce pays de 1 300 millions d’habitants pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus. «À minuit, tout le pays est confiné. Pour sauver l’Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, vos familles “, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

14h30: Le gouvernement de Mexique Il a informé qu’il suspendrait pendant un mois toutes les réunions privées, publiques, sociales ou gouvernementales impliquant plus de 100 personnes, dans le cadre de nouvelles mesures pour stopper l’épidémie de coronavirus, qui a fait 367 cas et quatre décès dans le pays.

14.20: Donald Trump a encore glissé ce qui pourrait ordonner la reprise de l’activité économique. «Nos employés veulent retourner au travail. Ils pratiqueront l’éloignement social et tout le reste, et les personnes âgées seront prises en charge. Nous pouvons faire les deux “, a-t-il déclaré.

14.00: Le Paraguay fermera ses aéroports mardi pour tous les vols commerciaux et privés en provenance de l’étranger et limitera ainsi l’impact du coronavirus, qui a fait 2 morts et 27 cas positifs, une mesure qui sera en vigueur jusqu’au 12 avril, avec l’option de être extensible.

13h30: Chili ont signalé 176 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 922 infections.

13.20: Les pays membres de la G-7 Ils ont promis de faire “tout ce qu’il faut” pour restaurer la croissance et l’emploi.

13.10: La pandémie de coronavirus privera le secteur mondial de l’aviation de 252 milliards de dollars de revenus cette année, a averti l’Association du transport aérien international (IATA), qui a doublé sa dernière estimation.

12,35: Le Japon a confirmé la report d’un an des Jeux Olympiques. Selon les autorités locales, il continuera à s’appeler “Tokyo 2020”.

12,25: Plus de 200 000 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, dont la moitié en Italie (63 927) et en Espagne (39 673), selon un décompte de l’..

12.00: L’OMS a averti que les infections à coronavirus et les décès augmenteront “considérablement” ce mardi.

11,25: La presse japonaise a annoncé que le Premier ministre Shinzo Abe demanderait l’applicationfin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Selon NHK, ce sera pour un an.

11.05: Ancien président de la Finlande et lauréat du prix Nobel de la paix Martti Ahtisaari, 82 ans, a un coronavirus.

10,50: Le pire jour en Espagne dans la pandémie de coronavirus: 514 morts

10.20: Les marchés boursiers européens rebondissent avant la vague de stimuli pour lutter contre le coronavirus. Selon les analystes, l’humeur positive des investisseurs est également influencée par la décision de la Réserve fédérale américaine d’augmenter les achats d’actifs, une mesure qui hier a réduit les pertes sur les marchés boursiers mais n’a pas pu les éviter.

10.00: Le ministre français de l’Agriculture a suggéré aux Français devenus chômeurs en raison de l’enfermement par le coronavirus d’aller dans les champs pour aider les agriculteurs qui ont besoin de main-d’œuvre.

9.15: Le chef de la protection civile des Italie, Angelo Borrelli, a tenu pour acquis que le nombre officiel de cas de coronavirus, déjà supérieur à 60 000, n’est pas le vrai et considère “crédible” que les infections sont dix fois plus, ce qui impliquerait de porter les données à 600 000 .

8h30: La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, au centre de la Chine, a déjà causé plus de 380 000 infections et plus de 16 500 décès., les États-Unis étant le troisième pays le plus touché, avec plus de 46 000 cas, et l’Espagne en quatrième position, avec plus de 35 000 cas positifs.

7h00: La France est entrée mardi dans un “état d’urgence sanitaire” pour deux mois, un régime qui autorise l’internement et d’autres mesures qui restreignent les libertés.

6h30: La Bourse de Tokyo a bondi mardi grâce principalement à la chute du yen, les interventions de la Banque du Japon (BoJ) et les nouvelles mesures de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour amortir l’impact de la pandémie de coronavirus.

6h00: La ville chinoise de Wuhan, foyer de l’épidémie de COVID-19, lèvera les restrictions de voyage le 8 avril après plus de deux mois d’isolement, ont annoncé mardi les autorités.

17h00: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies a annoncé mardi que 76 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, ce qui porte à 9 037 le nombre total de personnes touchées dans le pays, bien que ce qui inquiète le plus les autorités est l’augmentation des cas importés d’Europe.

16h30: Le Ministère de la Santé de La Chine a indiqué mardi que quatre nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés après six jours sans enregistrement, tandis que 74 positifs importés ont été localisés, ce qui représente un total de 427.

4:20: Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a annoncé lundi dernier qu’un total de 800 000 familles dans le pays recevront une aide alimentaire en réponse à la crise provoquée par la nouvelle pandémie de coronavirus.

16h00: Un groupe d’experts de L’ONU a averti lundi que la pandémie mondiale de coronavirus ne pourra pas s’arrêter si l’eau n’est pas fournie aux personnes en situation de vulnérabilité..

15h30: L’équipe d’avocats du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, demandera mercredi à la Cour de Westminster de le libérer de prison sous caution en raison de sa “vulnérabilité” au coronavirus dans le centre où il se trouve.

14h30: Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé lundi un décret exécutif interdisant la thésaurisation et la hausse des prix du matériel et des fournitures médicales pour traiter et prévenir le coronavirus.

23h30: L’Argentine a signalé 36 nouveaux cas et le total s’élève à 301, avec 4 décès.

23h00: Le Brésil a signalé 9 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 34, dont 1 891 infectés.

22,50: Cuba a interdit à ses citoyens de quitter le pays sans autorisation. Ils ne pourront pas non plus se déplacer entre les provinces. Il y a actuellement 40 cas confirmés sur l’île et 1 000 personnes en isolement préventif.

20h35: Miami Beach a ordonné à ses habitants de ne pas quitter leur domicile, sauf pour effectuer des activités essentielles.

20h30: Boris Johnson a ordonné aux citoyens britanniques de rester chez eux pendant trois semaines et a annoncé de nouvelles mesures d’isolement social.

19h30: L’Afrique du Sud émettra la quarantaine obligatoire à partir de jeudi. Le pays a enregistré 402 cas positifs, sans décès jusqu’à présent.

18h40: La France a signalé 186 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à 860.

18.10: Le gouvernement britannique a demandé un million de ses citoyens à l’étranger pour le tourisme ou les affaires qui rentrent immédiatement dans le pays. En effet, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des annulations de vols commerciaux, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, ce qui entravera le retour, selon The Guardian.

17h20: L’Italie a enregistré 601 décès au cours des dernières 24 heures et 6 077 décès au total. Bien que élevé, le chiffre montre un ralentissement des nouveaux décès pour le deuxième jour, après avoir enregistré 651 dimanche et 793 samedi.

16,50: Il y a déjà 100 000 personnes infectées par le coronavirus et qui ont pu récupérer, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins. Plus de 60% de ces cas sont originaires de Chine, le pays d’origine de l’épidémie et qui lutte contre Covid-19 depuis le plus longtemps. Le nombre total d’infections est supérieur à 350 000.

16.10: L’OMS a averti que la pandémie “s’accélère”.

15h40: La plateforme de contenu audiovisuel Disney + ne sera pas lancé ce mardi en France, comme dans le reste de l’Europe, à la demande du gouvernement gaulois, pour ne pas surcharger le réseau en plein confinement causé par la pandémie.

15h30: Le premier test de coronavirus d’Angela Merkel est revenu négatif, après que la chancelière allemande a été mise en quarantaine pour le diagnostic positif de son médecin.

15.20: New York ont rapporté 5 700 nouveaux cas de coronavirus et le total a dépassé 20 000 infections. Si l’État était un pays, il serait le septième avec le plus grand nombre d’infections dans le monde, au-dessus d’autres fortement touchés comme la France ou la Corée du Sud.

15.05: Association médicale de l’Institut de protection sociale (IPS) de Paraguay a lancé une campagne avec laquelle il vise à sensibiliser la population à la nécessité de respecter la quarantaine imposée pour arrêter le coronavirus. “Si vous ne restez pas chez vous, nous allons chez nous“Ils préviennent.

14.40: L’Association européenne des employeurs pharmaceutiques (EFPIA) a assuré que les stocks de médicaments et les taux de production sont maintenus, il n’y a donc pas de risque de pénurie de médicaments à moins que la situation de crise sanitaire ne dure «plusieurs mois».

14h15: La porte-parole d’Angela Merkel a rapporté que la chancelière allemande “allait bien” chez elle, où elle purge une quarantaine et attend les résultats d’un test de coronavirus.

14.05: Porto Rico a rapporté sa deuxième mort de COVID-19. Il s’agit d’un touriste américain de 73 ans qui était en vacances sur l’île avec sa femme et qui avait des problèmes de santé préexistants.

13,55: Chili a confirmé que les infections à coronavirus ont atteint 746, en plus d’un décès dû au virus, alors que le pays quitte la première nuit sous un couvre-feu, dans lequel 146 personnes ont été arrêtées pour avoir violé la mesure sous l’état d’urgence en raison d’une catastrophe

13h30: Le paquet économique des États-Unis pour faire face à la crise due au nouveau coronavirus cherche à favoriser les travailleurs et n’inclut pas “un plan de sauvetage” pour des entreprises telles que les compagnies aériennes, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

13.20: L’Eurochamber a confirmé le décès d’un de ses employés externes: il s’agit du premier décès de Covid-19 dans les institutions européennes.

13h15: Le gouvernement brésilien a ordonné des mesures de flexibilité du travail liées au télétravail et aux vacances anticipées.

13.00: Les hôpitaux de Espagne subir une cyberattaque. La police a mis en garde contre “l’envoi massif d’e-mails au personnel de santé” qui contient “un virus très dangereux et malveillant”, et qui pourrait “casser tout le système informatique des hôpitaux”.

12h30: La Réserve fédérale des États-Unis a mis en garde contre de “graves chocs” de l’économie dus au coronavirus, annonce 300 milliards de dollars «soutenir le flux de crédit vers les employeurs, les consommateurs et les entreprises». Le plan envisage achat illimité de dettes.

12.10: La Ligue espagnole de football a prolongé sa suspension indéfiniment en raison de l’épidémie de coronavirus.

11,50: Allemagne ajoute 4 000 autres infections et dépasse 22 000 cas. Le bilan des morts atteint 86 personnes. Pour sa part, le Conseil des ministres a approuvé un budget supplémentaire de 156 000 millions d’euros, le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette mesure implique la suspension temporaire du “frein à l’endettement” de la Constitution.

11,25: Selon un sondage de l’UNICEF, plus de 95% des enfants d’Amérique latine et des Caraïbes – quelque 154 millions – sont temporairement non scolarisés en raison du coronavirus.

11h15: La pandémie mondiale a déjà fait 15 000 morts, selon le bilan rapporté par l’agence . et la carte de l’Université Johns Hopkins.

10.40: Espagne fait état de 462 nouveaux décès et de 2 182 décès. Au total, il a plus de 33 mille infections.

10.20: La Belgique a enregistré 342 nouveaux cas: le solde total atteint 3 743 personnes infectées et 88 décédées.

9,50: La pression mondiale s’intensifie pour reporter les Jeux olympiques de Tokyo de 2020, prévus entre juillet et août. Cette possibilité a déjà été admise par le premier ministre japonais, Shinzo Abe.

9,35: Le voyage du pape François à Malte, prévu pour le 31 mai, a été annulé en raison de la situation mondiale.

9.20: La Russie augmente le bilan du coronavirus à 438 personnes infectées après avoir enregistré 71 nouveaux positifs.

9.00: Le principal Les actions européennes ont ouvert nettement en baisse de plus de 4%, suite à la tendance à la fermeture de Wall Street vendredi et à ce qui s’est passé auparavant sur les places asiatiques, sur des marchés secoués par de mauvaises nouvelles économiques. Londres a reculé de 4,67%, Paris de 4,44% et Francfort de 4,40% à l’ouverture des bourses. De son côté, la Bourse de Madrid a perdu 3,58%.

8.00: Les passagers des vols internationaux à destination de Pékin devront faire escale dans une autre ville chinoise à partir de lundi pour passer des tests médicaux liés au coronavirus, ont annoncé les autorités.

17h00: Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a expliqué que le ministère des Finances avait donné l’ordre de fournir à l’armée les ressources nécessaires pour prendre en charge la gestion de 10 hôpitaux et de renforcer si le travail des autorités était nécessaire. pendant la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de coronavirus.

15h00: Le ministère chinois de la Santé a annoncé lundi qu’aucun nouveau cas de coronavirus n’avait été signalé localement, marquant le cinquième jour sans épisodes confirmés pour la ville de Wuhan., capitale de la province du Hubei et épicentre de la pandémie.

14h30: Le gouvernement de l’Arabie saoudite a décrété un couvre-feu sur le territoire pendant trois semaines à compter de lundi, afin de tenter de contenir la propagation de la pandémie de coronavirus dans le pays, qui a jusqu’à présent enregistré 511 cas.

2h00: L’équipe canadienne ne participera pas au Jeux olympiques ou paralympiques Été 2020, selon un rapport publié conjointement par les comités olympique canadien (COC) et paralympique (CPC).

1h30: Les gouvernements de l’Uruguay et du Brésil ont convenu de fermer leur frontière terrestre commune à partir de ce dimanche et pendant au moins 30 jours, a rapporté le ministre uruguayen des Affaires étrangères Ernesto Talvi.

20,50: Président Nayib Bukele a décrété la quarantaine obligatoire des ménages pour tous les Salvadoriens pour les 30 prochains jours, pour empêcher l’avancée de la pandémie de COVID-19.

19h10: Cuba ce dimanche ajoute 35 cas de COVID-19, dix de plus qu’hier, et maintient près de 1 000 personnes en isolement préventif, selon la dernière partie du ministère de la Santé publique (Minsap). Parmi les dix nouveaux cas positifs du coronavirus SARS-CoV -2 sont une femme de 94 ans et un bébé de 18 mois, l’aîné et le plus jeune des 35 confirmés à ce jour dans le pays des Caraïbes. La partie mise à jour du Minsap comprend aujourd’hui sept citoyens cubains liés à des personnes arrivées du étranger et trois touristes canadiens qui ont voyagé à La Havane du Mexique et ont séjourné dans une maison de location privée.

19h00: Les États-Unis ont confirmé 100 autres morts au cours des dernières 24 heures et le nombre total s’élève à 389 morts

18h50: La France a enregistré 112 nouveaux décès par coronavirus et le nombre total a atteint 674

18.10: Angela Merkel a été mise en quarantaine après avoir été en contact avec un médecin allemand infecté par un coronavirus, comme l’a rapporté son porte-parole Steffen Seibert ce dimanche. La déclaration ne donne pas plus de détails sur sa situation, mais selon la télévision publique ZDF, qui cite des sources gouvernementales, un médecin qui lui a injecté le vaccin contre la grippe aurait été positif. La chancelière poursuivra son travail à domicile et subira un test pour déterminer si elle a été infectée par COVID-19, poursuit la source.

18h00: L’Italie a fait ce dimanche 5 476 morts, 651 de plus en seulement 24 heures, Le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, a rapporté ce dimanche dans son bulletin quotidien. Selon les autorités, les nouvelles infections étaient de 3 957, pour un total de 46 638 personnes actuellement infectées (Le nombre total d’infections dans le pays depuis la détection de l’épidémie fin février s’élève à 59 138 personnes). Les guéris étaient 952, pour un total de 7 024. Le bilan des morts d’aujourd’hui est inférieur à celui de samedi, lorsque le record a été enregistré en une journée avec 793 décès.

16,50: Italie Il interdisait à toute personne de déménager dans une municipalité autre que celle dans laquelle elle se trouve actuellement, à quelques exceptions près, une mesure qui vise à contenir les mouvements du nord au sud.

16.40: Le maire de New York Il a averti que la ville pourrait manquer de fans dans quelques jours. Au niveau de l’État, les cas dépassent 15 000.

16h30: Équateur Il a enregistré sa croissance quotidienne la plus élevée de décès et de cas dus au coronavirus dimanche, faisant 14 morts et 789 infectés, selon le dernier bilan du Service national de gestion des risques et des urgences (SNGRE). Le nombre de morts est passé de sept samedi à 22h00 GMT à 14 dimanche à 15h00 GMT, tandis que le nombre de personnes infectées est passé de 532 à 789, respectivement, selon l’entité.

L’Équateur, qui est le deuxième pays d’Amérique latine avec le plus de décès derrière le Brésil (18), avait 166 infectés par covid-19 vendredi, jusque-là la principale augmentation des cas. Le 29 février, la présence du nouveau coronavirus a été déclarée en territoire équatorien. Un septuagénaire qui vivait à Madrid et qui s’était envolé pour le port de Guayaquil (sud-ouest) deux semaines plus tôt est devenu le premier cas de covid-19. La femme est décédée plus tard à l’hôpital.

16.00: Cuba ont signalé dix nouveaux cas de coronavirus sur l’île, où il y a déjà au moins 35 infections vérifiées.

15h40: La Colombie a confirmé le deuxième décès dans le pays par Covid-19. Il s’agit d’une femme de 70 ans de la ville de Cali, qui souffrait de problèmes respiratoires depuis deux semaines.

15.00: Donald Trump a annoncé que les constructeurs automobiles General Motors, Tesla et Ford fabriqueront des respirateurs pour répondre à la demande

14.40: Le gouvernement de La russie signalé là 61 nouveaux cas des coronavirus confirmés au cours des dernières 24 heures, qui totalisent maintenant 367, dont un décès.

14.20: Le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Miguel Vargas, a annoncé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, bien qu’il ne présente pas pour le moment les symptômes de la maladie. Les infections dans le pays ont augmenté de 80% par rapport au solde de la veille, avec un total de 202 cas et trois décès.

14.00: Chili a décrété un couvre-feu de nuit depuis ce dimanche à cause du coronavirus. La mesure régira entre 22 et 5.

13.20: Le Portugal il a enregistré une nouvelle augmentation du nombre de personnes infectées par des coronavirus, qui représentent désormais 1 600 cas, et du nombre de décès, qui en compte 14,

13.00: La Commission européenne a autorisé les plans du gouvernement allemand visant à fournir des liquidités à ses entreprises par le biais de prêts subventionnés par l’État pour faire face à l’impact économique d’une pandémie.

12h40: La France a confirmé le premier décès d’un médecin qui soignait des patients atteints de coronavirus.

12.00: L’Afrique a reçu un paquet d’aide pour faire face au coronavirus, un don du milliardaire chinois Jack Ma. L’avion cargo avec plus de 6 millions de fournitures est arrivé dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Le magnat a effectué des expéditions similaires en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine.

11h30: L’Europe a franchi le seuil des 150 000 cas diagnostiqués officiellement du nouveau coronavirus, dont plus d’un tiers sont enregistrés en Italie, selon le décompte établi par l’..

11.10: Espagne signalé 394 nouveaux décès dus au coronavirus et atteint 1 720 décès au total

11.00: Israël Il a confirmé 945 cas de coronavirus, contre 833 samedi, et a annoncé un durcissement des restrictions à travers le pays. Désormais, l’État peut appliquer des mesures supplémentaires qui limitent la circulation des personnes et l’ouverture des entreprises, avec le pouvoir d’imposer des amendes ou des peines de prison allant jusqu’à six mois pour les contrevenants.

10h30: Le ministre de la Santé du La Belgique Il espère que les mesures de confinement imposées pour stopper l’expansion du coronavirus devront se poursuivre “au moins huit semaines de plus”, après que le pays aura enregistré en une seule journée 586 nouveaux cas.

10.05: Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne Il a atteint 18 610 alors que les défunts sont passés à 55 dans les dernières heures, selon de nouvelles estimations de l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale chargée de la lutte contre les maladies dans le pays.

9h30: Le milieu de terrain belge Marouane Fellaini a été confirmé comme le premier footballeur de la ligue chinoise à contracter un coronavirus.

9.00: La cifra de contagiados a nivel mundial superó los 300.000, según el balance de la universidad Johns Hopkins. La cantidad de muertos pasó de las 13 mil víctimas fatales.

6.30: Las autoridades rumanas informaron de la primera víctima mortal en el país de un paciente contagiado con el Covid-19, una noticia que llega horas antes de que entre en vigor el cierre para extranjeros de las fronteras decretado anoche por el Ministerio del Interior.

5.15: El Ministerio de Sanidad de Singapur afirmó que se prohibirá a partir del lunes la entrada o el tránsito por el país a todas las personas que realicen viajes de corta duración.

4.30: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa dieron negativo a un examen de coronavirus, informó su oficina de prensa

4.00: Comenzó la cuarentena total en Bolivie, por un lapso de 14 días. Los mercados esenciales estarán abiertos por las mañanas hasta las 12, y solo podrá asistir un miembro del grupo familiar.

3.00: Autoridades sanitarias de La Chine dieron un balance diario de 46 nuevos casos de coronavirus en el país, incluido el primer de contagio local en los últimos tres días, en momentos en que la preocupación se centra en impedir el reingreso de la epidemia desde el exterior.

1.30: India inició una cuarentena de un día. El gobierno también anunció la suspensión total de su servicio nacional de trenes desde este domingo hasta el 31 de marzo como medida de prevención