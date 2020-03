Coronavirus, vivant: l’avancée de la pandémie et la recherche du vaccin

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès, désormais principalement en Europe et aux États-Unis. Les gouvernements se déploient plus radicalement pour essayer d’arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie.

Les heures sont exprimées en GMT:

07h30: Les principales bourses européennes ont ouvert ce vendredi avec des pertes de l’ordre de 2%, après trois jours de résultats positifs en réaction aux mesures annoncées par les gouvernements et les institutions multilatérales pour atténuer la progression du coronavirus.

07h00: L’Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 5 700 nouveaux cas de coronavirus et 55 décès, ce qui place le bilan de la pandémie sur le territoire allemand à plus de 42 000 personnes infectées et 253 décès.

06h30: Le gouvernement argentin a décrété la fermeture de toutes les frontières du pays pour le trafic aérien, terrestre et maritime depuis ce vendredi dans le but de renforcer les mesures contre le coronavirus.

06:00: Le maire de la ville californienne de Los Angeles, Eric Garcetti, a annoncé ce jeudi la fermeture de toutes les installations pour pratiquer des sports à l’étranger dans le but d’aider les gens à pratiquer la distanciation sociale, mesure contre le coronavirus.

05:32: Le président des États-Unis, Donald Trump, a indiqué qu’il avait eu une “très bonne” conversation avec le président chinois, Xi Jinping, au sujet du coronavirus et a assuré que les deux pays “travaillent en étroite collaboration”.

05:02: Le conseil municipal de Quito a demandé à ses citoyens de circuler avec prudence car de nouvelles observations d’animaux sauvages, tels que des ours et des renards, ont été enregistrées dans les rues et les routes de la capitale équatorienne en raison de la faible présence de personnes motivées par la quarantaine décrétée par le Gouvernement pour tenter de stopper l’expansion du coronavirus dans le pays, où 1 403 cas et 34 décès ont été enregistrés à ce jour.

04:27: Jeanine Hennis-Plasschaert, la représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour l’Irak a réitéré ce jeudi au gouvernement irakien sa demande d’interdire les événements sportifs, culturels et religieux pour arrêter la pandémie de coronavirus, qui a déjà provoqué plus de de 30 décès et près de 400 infections dans le pays.

04h00: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé 91 nouvelles infections à coronavirus ce vendredi, une légère diminution par rapport aux derniers jours, lorsque le nombre de les cas ont dépassé de près une centaine, tandis que les cas importés ont diminué de 13 et le nombre total atteint 144.

03h22: Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a demandé mercredi aux pays du G20 un “plan de guerre coordonné” pour arrêter la pandémie du nouveau coronavirus, tout en avertissant que la croissance exponentielle des positifs n’est “que” la pointe de l’iceberg ».

03h00: Le ministère chinois de la Santé a rapporté vendredi qu’un seul nouveau cas de coronavirus a été enregistré localement, tandis que 54 infections ont été identifiées chez des personnes arrivant de l’étranger.

02h15: L’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, a encouragé jeudi les parties au conflit au Yémen à concrétiser leurs engagements en faveur d’un cessez-le-feu dans le pays, en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

01h30: Bolsonaro assure que le Brésilien “n’est pas contagieux”, car “il plonge dans les égouts et il ne se passe rien”

00:15: Le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UE qui s’est tenu ce jeudi s’est terminé sans aucun progrès significatif et a été réglé avec le seul accord à se donner quinze jours pour trouver une réponse budgétaire coordonnée afin d’atténuer l’impact du coronavirus sur leurs économies.

00.10: Ils ont confirmé 87 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de ceux infectés s’élève à 589.

23h30: Le Brésil a signalé 20 décès dus à des coronavirus, ce qui porte le total à 77 et le nombre total de personnes infectées à 2 915.

22h20: La dictature vénézuélienne a reconnu le premier décès dû au coronavirus: le nombre d’infections est de 107.

21h50: Avec 81 321 personnes infectées, les États-Unis sont devenus le pays qui compte le plus de coronavirus au monde.

20h00: La France a déclaré 365 décès au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 1 696.

17h30: Le nombre total d’infections à coronavirus a dépassé un demi-million dans le monde.

17h20: L’Italie a signalé 662 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures et 4 492 nouveaux cas d’infection.

16,25: Un touriste russe de 45 ans est devenu le une deuxième personne est décédée d’un coronavirus à Cuba, qui cumule déjà 67 cas positifs

16.10: Ceux tués par un coronavirus en Équateur ils s’élevaient à 34 alors que les infectés comptaient déjà 1 382

15,50: La Chine a annoncé qu’elle fermerait l’entrée à la majorité des étrangers pour éviter de nouvelles contagions qui provoqueraient une deuxième vague épidémique dans le pays.

14.20: Chili signalé un total de 1 306 infections, après l’augmentation quotidienne de 164 chaos. De plus, un homme de 80 ans est devenu le quatrième décès dans le pays.

14.00: Xi Jinping a exhorté le G20 à baisser les droits de douane pour rétablir la confiance dans l’économie, gravement touchée par la pandémie.

13.40: Wall Street a ouvert avec 2% de gains après l’approbation du renflouement de l’économie au Congrès américain

11h30: Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que l’entité monétaire continuera à fournir des liquidités à l’économie américaine de manière agressive pour faire face à l’impact de l’épidémie de coronavirus.

11.00: Plus de 250 000 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, dont plus de la moitié en Italie (74 386) et en Espagne (56 188), selon un décompte de l’agence ..

10h45: L’Allemagne a augmenté le nombre de tests Covid-19 à 500 000 par semaine, dans une stratégie de détection précoce qui aide en partie à maintenir le nombre de décès relativement bas

10.10: Un responsable du service de santé publique britannique a déclaré que Les hôpitaux publics de Londres font face à un «tsunami continu» de patients des coronavirus en même temps qu’ils doivent pallier un manque de personnel “sans précédent” car beaucoup sont malades.

10.00: La russie enregistre 182 nouveaux cas et porte le bilan du coronavirus à 840 personnes infectées

9,50: Iran a signalé 157 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte le total à 2 234.

9.00: Le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevedo, a averti que le monde fait face à une crise économique pire que celle de 2008, à laquelle il doit se préparer avec une collaboration internationale et des marchés ouverts, car «non le pays est autosuffisant ».

6h30: Le Japon interdira aux voyageurs non japonais ayant séjourné dans 21 pays européens ou en Iran au cours des deux semaines précédant leur arrivée à partir du 27 mars, de limiter la propagation du nouveau coronavirus.

6h00: Après deux séances de gains spectaculaires, la Bourse de Tokyo a chuté de 4,51% ce jeudi en raison de la crainte du coronavirus dans la capitale japonaise, dont les habitants devraient éviter de voyager ce week-end.

16h00: Le Sénat américain a approuvé un plan de relance économique estimé à 2,2 billions de dollars, le plus important de l’histoire moderne du pays, dans le but de contrer les effets de la pandémie de coronavirus.

15h30: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies a annoncé jeudi que, pour la deuxième journée consécutive, le nombre d’infections reste constant, avec 104 enregistrés, alors que 30 cas importés ont été enregistrés.

2h00: Les décès causés par COVID-19 aux États-Unis ont atteint 1 031, et il y a 68 572 cas de maladie dans le pays, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

1h00: La ville de Washington, capitale des États-Unis, a entamé une quarantaine pour le coronavirus qui durera jusqu’au 24 avril.

23h30: Argentine 117 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés et le nombre total de ceux infectés s’élève à 502.

23h00: Bolivie prolongé l’urgence sanitaire jusqu’au 15 avril.

20,50: Le Royaume-Uni a annoncé 41 nouveaux décès et 465 au total.

20.20: Le Brésil a confirmé 11 nouveaux décès par coronavirus et le total s’élève à 57.

19h50: Aux États-Unis, les infections s’élèvent à 62 086, avec 869 décès.

18h30: La France signalé 231 nouveaux décès dus au coronavirus et le total s’élève à 1 331.

17h50: Les décès dus aux coronavirus dans le monde ont dépassé la barrière des 20 000; ils sont 20 499.

17h30: Italie ont signalé 683 nouveaux décès dus à des coronavirus au cours des dernières 24 heures.

16.40: La vice-présidente de l’Espagne, Carmen Calvo, a été testée positive pour le coronavirus. Elle est hospitalisée depuis dimanche.

16.20: Plus de 3 000 millions de personnes dans près de 70 pays ou territoires ont été invitées à rester chez elles pour lutter contre la propagation du COVID-19, selon un rapport de l’agence ..

16.10: L’aéroport de Paris Orly a été fermé au trafic commercial jusqu’au 31 mars en raison de l’épidémie et de la baisse “brutale” des passagers, selon les autorités locales.

15h45: L’état de New York ajouté 5 146 nouveaux cas de coronavirus et dépassé les 30 000 infectés.

15h30: Floride a signalé 215 nouveaux cas de coronavirus: le total a atteint 1 682

15.00: Le Parlement allemand a approuvé un plan de sauvetage de 1,1 milliard d’euros pour le coronavirus

14h45: Le FMI et la Banque mondiale demandent la suspension des paiements de la dette des pays les plus pauvres du monde

14.40: Donald Trump a rapporté que les États-Unis sont le pays qui a effectué le plus de tests de coronavirus au monde.

14h30: Antonio Guterres a appelé à mobiliser 2 000 millions de dollars afin de pouvoir aider les pays les plus vulnérables à faire face à la pandémie de coronavirus, dont certains États d’Amérique latine. “L’histoire nous jugera sur la façon dont nous répondons à ceux qui en ont le plus besoin”, a déclaré le leader de l’OMS.

14,25: Jusqu’à 46 millions de personnes aux États-Unis pourraient devenir chômeurs à court terme en raison des fermetures d’entreprises de services qui ont “beaucoup de contacts” avec le public lors de la lutte contre l’épidémie, a averti le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard.

14,25: L’Inde a interdit l’exportation de médicaments antipaludiques pour assurer la distribution interne.

14.20: Le Portugal a atteint les 2 995 cas positifs de coronavirus, 27% de plus que la veille, et enregistre déjà 43 décès.

14h15: Le secrétaire général de l’ONU a averti que “toute l’humanité est en danger” à cause de la pandémie.

14.00: La pandémie de coronavirus aura un impact “énorme” sur les marchés émergents, et plus encore sur ceux qui exportent du pétrole, a rapporté Bank of America dans un communiqué.

13h45: Le coronavirus a déjà causé plus de 800 décès aux États-Unis, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. De plus, il y a plus de 55 000 infections dans le pays.

13.20: Vladimir Poutine a reporté en raison de l’épidémie le vote sur la réforme constitutionnelle qui lui permettra de solliciter de nouveaux mandats. De plus, il a déclaré une interruption de travail la semaine prochaine pour tenter de contenir l’avancée du virus.

13.05: L’Espagne a conclu un contrat de 432 millions d’euros (467 millions de dollars) avec la Chine pour l’acquisition de fournitures médicales pour faire face à la pandémie

12h40: La Thaïlande a annoncé l’interdiction d’entrée aux ressortissants étrangers, une mesure prise dans le cadre d’un état d’urgence qui entrera en vigueur jeudi pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

12.10: La Belgique il a enregistré un rebond des cas de coronavirus, avec 668 nouveaux positifs, 434 nouvelles hospitalisations et 56 décès au cours des dernières 24 heures, portant le nombre d’infectés à 4 937 et le nombre de morts à 178 pour une population de 11,4 million de personnes

12.00: Après 159 ans, le journal de la Vatican, L’Osservatore Romano, cessera d’imprimer en raison du danger que son impression et sa diffusion font courir à ses employés, même si l’édition en ligne restera.

11.20: La Fédération des hôpitaux allemands a indiqué qu’elle prévoyait que le taux d’infections à coronavirus diminuerait probablement dans le pays du début au milieu de la semaine prochaine.

10.20: Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine transmettra mercredi un message à la nation. Le gouvernement russe a signalé 658 infections.

9.40: Iran dépassé 2 000 décès par coronavirus. Les autorités ont signalé un bilan quotidien de 143 décès et le total a atteint 2 077.

8h22: Les marchés boursiers européens poursuivent leur reprise après l’accord conclu pour le mégaplan américain. Les principales bourses européennes ont ouvert mercredi à la hausse, dopées par l’annonce par les États-Unis d’un plan d’aide économique de 2 billions de dollars face à la crise du COVID-19.

7h15: L’État américain du Nevada a interdit mercredi les réunions de dix personnes ou plus en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a fait jusqu’à présent 600 morts et plus de 53 700 personnes infectées dans le pays d’Amérique du Nord.

6h50: L’ONG Save the Children a averti que les enfants menacés d’exclusion sont ceux qui souffriront le plus de l’annulation des cours, une mesure décrétée par de nombreux gouvernements pour tenter de réduire l’expansion du coronavirus dans leurs pays respectifs, pour laquelle elle a demandé aux autorités et au les institutions internationales qui garantissent l’éducation et la formation des mineurs pendant la fermeture des écoles.

5:45: Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi, a déclaré l’état d’urgence et a fermé ses frontières en raison de la pandémie de coronavirus, qui touche plus de 40 personnes et a fait deux morts dans le pays.

5:38: La Nouvelle-Zélande a déclaré mercredi l’état d’urgence après avoir confirmé 50 nouveaux cas de coronavirus, portant le bilan positif du pays à 205.

5:35: Au moins 15 personnes ont été détenues de manière préventive et envoyées en prison à La Paz et Cochabamba, après avoir ignoré la quarantaine totale décrétée par le gouvernement bolivien comme mesure pour contenir la pandémie mondiale de coronavirus, avec 32 cas de contagion dans le Nation andine.

5:15: Le ministère chinois de la Santé a signalé qu’aucun cas de transmission locale de coronavirus n’a été enregistré mardi, la ville de Wuhan – épicentre de l’épidémie – incluse, alors qu’un total de 47 cas importés ont été confirmés.

4h55: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé mercredi un rebond des cas de coronavirus, atteignant 100 infections, faisant du total dans le pays, il s’élève à 9 137.

4:29: Les Émirats arabes unis ont annoncé qu’ils autoriseraient les détaillants alimentaires, les supermarchés et les pharmacies à rester ouverts 24h / 24 tous les jours en raison de la pandémie de coronavirus.

4:28: Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a décrété une quarantaine totale obligatoire indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait huit morts et 443 cas dans le pays d’Amérique latine.

3:23: L’ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, a inculpé le président, Donald Trump, d’avoir affirmé vouloir ouvrir le pays avant le 12 avril et a estimé que le président devrait “arrêter de parler” et “commencer à écouter les experts”. »Dans le coronavirus.

2h55: Les États-Unis ont ordonné une quarantaine de 14 jours pour tous ceux qui quittent ou ont récemment quitté l’État de New York comme mesure de prévention et de contrôle du coronavirus.

14h45: Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a critiqué les médias du pays, qu’il a accusés d ‘”augmenter le sentiment de peur” en rendant compte des nombreux cas et décès causés par le coronavirus, qu’il a qualifié de “Grippe”.

2:18: La Chambre chilienne des députés a approuvé de modifier le calendrier du processus constitutif, de sorte que le plébiscite dans lequel les Chiliens devront décider si une nouvelle Constitution est écrite et comment elle se tiendra aura lieu le 25 octobre, au lieu du 26 Avril, en raison de la pandémie de coronavirus.

1:35: Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a recommandé aux citoyens de prendre des mesures de précaution et d’hygiène pendant la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et d’essayer d’avoir une bonne alimentation, pour laquelle il a conseillé de s’abstenir de fumer. et l’alcool, car le virus “ne peut pas être éliminé avec la tequila et le mezcal”.

1:24: La Libye a enregistré mercredi le premier cas de coronavirus dans le pays, un homme qui est revenu d’Arabie saoudite le 5 mars, comme l’a confirmé le porte-parole du gouvernement du gouvernement de l’unité, Amin al Hashemi.

00:55: L’Organisation nationale indigène de Colombie (ONIC) a dénoncé le meurtre de deux dirigeants autochtones du département de Valle del Cauca, à l’ouest du pays, alors qu’ils étaient chez eux, conformément à la quarantaine décrétée par le gouvernement en raison du coronavirus.

23h55: Le Conseil des ministres italien a approuvé un décret prévoyant des amendes comprises entre 400 et 3 000 euros et des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison pour tous ceux qui violent la quarantaine établie pour faire face à la pandémie de coronavirus.

23:33: Médecins Sans Frontières (MSF) a regretté que les autorités iraniennes aient révoqué l’autorisation qu’elles avaient précédemment accordée à l’organisation d’ouvrir un hôpital dans la ville d’Ispahan, au centre du pays, pour traiter les cas graves de Covid-19.

23h20: Plus de 3 000 personnes sont rentrées en Colombie depuis que les autorités ont annoncé la fermeture des frontières, qui est entrée en vigueur mardi et durera 30 jours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

23:07: Les autorités françaises prévoient d’utiliser le premier train à grande vitesse médicalisé en Europe pour transporter les patients de Covid-19, comme l’a rapporté mardi le ministre de la Santé Olivier Veran.

22h50: Les ministres de l’économie et des finances de la zone euro (Eurogroupe) ont confirmé ce mardi qu’il existe un “large soutien” à la possibilité d’utiliser le fonds européen de sauvetage pour renforcer la réponse des pays à la pandémie de coronavirus, mais ils ne l’ont pas fait aucun progrès en ce qui concerne l’émission d’euro-obligations pour financer les dépenses contre la maladie.

22:47: Le juge de district William Pauley a refusé mardi la détention provisoire à Michael Cohen, l’ancien avocat du président américain Donald Trump, malgré le coronavirus.

22h45: La marine américaine a signalé que trois marins à bord du porte-avions «USS Theodore Roosevelt», qui est déployé dans le Pacifique, ont été testés positifs pour les choroanvirus.

22h40: L’État nigérian de Lagos, où se trouve la capitale financière du pays et la plus peuplée d’Afrique, a annoncé mardi la fermeture à partir de jeudi et pour sept jours des marchés et des magasins, à l’exception de ceux qui vendent de la nourriture et des médicaments, à cause de la pandémie de coronavirus.

22:36: Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré mardi qu’il était disposé à modifier sa position “si nécessaire” et à imposer de nouvelles restrictions à la frontière avec les États-Unis dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

22:31: Les dirigeants du G20 aborderont jeudi la pandémie de coronavirus par visioconférence, comme l’a confirmé mardi l’ONU, un sommet extraordinaire convoqué par l’Arabie saoudite à l’initiative du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

22h30: Ils ont confirmé 86 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de cas infectés à 387

22,50: Le gouvernement Donald Trump et le Congrès américain se sont mis d’accord sur un plan de relance budgétaire évalué à 2 billions de dollars.

21h00: Le nombre d’infectés dans le monde a dépassé la barre des 400 000: ils s’élèvent désormais à 415 876, avec 18 574 morts et 107 811 récupérés.

20h30: Le Brésil a signalé 12 décès au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 46, dont 2 201 infectés.

19h00: La France a signalé 240 nouveaux décès dus au coronavirus et le total s’élève à 1 100.

17h30: Donald Trump a assuré qu’il prévoyait de lever les restrictions aux États-Unis à la mi-avril.

16,55: Greta Thunberg Il a dit qu’il était “très probable” qu’il avait un coronavirus. Selon l’activiste, elle a été mise en quarantaine après son retour d’Allemagne et souffrant de certains symptômes, mais n’a pas été diagnostiquée car en Suède, les tests ne sont effectués que sur des patients dans des conditions graves.

16h45: Le premier jour de détention à Royaume-Uni Il a été marqué par la foule du métro de Londres, qui a conduit les autorités locales et le système de transport à se souvenir de la nécessité de minimiser les transferts ou, au moins, d’éviter les heures de pointe.

16.40: Pérou a confirmé deux nouvelles victimes et porte le nombre de morts à 7. Selon le ministère de la Santé, il s’agit d’un homme de 38 ans et d’une femme de 66 ans.

16h30: Premier ministre de IsraëlBenjamin Netanyahu a averti que le pays pourrait enregistrer 10 000 décès et près d’un million de personnes touchées par la pandémie de coronavirus.

16.20: L’Irlande a ordonné la fermeture de toutes les entreprises non essentielles en raison du coronavirus

15,50: La pandémie de coronavirus s’est propagée aux îles Galapagos, un site naturel du patrimoine mondial. Les autorités ont signalé quatre cas dans l’archipel équatorien.

15h30: Le gouverneur de New YorkAndrew Cuomo a rapporté que les cas de COVID-19 dans l’État, épicentre de la pandémie aux États-Unis, étaient passés à 25 665, tout en demandant l’aide du gouvernement fédéral pour augmenter le nombre de respirateurs dans l’État.

15.20: Le ministre afghan de la Santé prévient que le coronavirus pourrait tuer plus de 100 000 Afghans.

15h15: Le maire de Moscou a remis en question les chiffres officiels d’infection proposés par les autorités russes, affirmant qu’il y aurait plus de personnes qui ne seraient pas testées mais qui seraient toujours malades. Le gouvernement de Vladimir Poutine rapporte une cinquantaine de cas de coronavirus dans le pays.

15.00: Suite à l’annonce de l’Inde, un tiers de la population mondiale est en quarantaine. Selon le décompte de l’agence ., les ordonnances ou recommandations de séquestration atteignent plus de 2 600 millions de personnes.

14,50: Le gouvernement de Inde ordonné le confinement total de ce pays de 1 300 millions d’habitants pendant trois semaines pour lutter contre la pandémie de coronavirus. «À minuit, tout le pays est confiné. Pour sauver l’Inde, pour sauver chaque citoyen, vous, vos familles “, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

14h30: Le gouvernement de Mexique Il a informé qu’il suspendrait pendant un mois toutes les réunions privées, publiques, sociales ou gouvernementales impliquant plus de 100 personnes, dans le cadre de nouvelles mesures pour stopper l’épidémie de coronavirus, qui a fait 367 cas et quatre décès dans le pays.

14.20: Donald Trump a encore glissé ce qui pourrait ordonner la reprise de l’activité économique. «Nos employés veulent retourner au travail. Ils pratiqueront l’éloignement social et tout le reste, et les personnes âgées seront prises en charge. Nous pouvons faire les deux “, a-t-il déclaré.

14.00: Le Paraguay fermera ses aéroports mardi pour tous les vols commerciaux et privés en provenance de l’étranger et limitera ainsi l’impact du coronavirus, qui a fait 2 morts et 27 cas positifs, une mesure qui sera en vigueur jusqu’au 12 avril, avec l’option de être extensible.

13h30: Chili ont signalé 176 nouveaux cas de coronavirus, portant le total à 922 infections.

13.20: Les pays membres de la G-7 Ils ont promis de faire “tout ce qu’il faut” pour restaurer la croissance et l’emploi.

13.10: La pandémie de coronavirus privera le secteur mondial de l’aviation de 252 milliards de dollars de revenus cette année, a averti l’Association du transport aérien international (IATA), qui a doublé sa dernière estimation.

12,35: Le Japon a confirmé la report d’un an des Jeux Olympiques. Selon les autorités locales, il continuera à s’appeler “Tokyo 2020”.

12,25: Plus de 200 000 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, dont la moitié en Italie (63 927) et en Espagne (39 673), selon un décompte de l’..

12.00: L’OMS a averti que les infections à coronavirus et les décès augmenteront “considérablement” ce mardi.

11,25: La presse japonaise a annoncé que le Premier ministre Shinzo Abe demanderait l’applicationfin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Selon NHK, ce sera pour un an.

11.05: Ancien président de la Finlande et lauréat du prix Nobel de la paix Martti Ahtisaari, 82 ans, a un coronavirus.

10,50: Le pire jour en Espagne dans la pandémie de coronavirus: 514 morts

10.20: Les marchés boursiers européens rebondissent avant la vague de stimuli pour lutter contre le coronavirus. Selon les analystes, l’humeur positive des investisseurs est également influencée par la décision de la Réserve fédérale américaine d’augmenter les achats d’actifs, une mesure qui hier a réduit les pertes sur les marchés boursiers mais n’a pas pu les éviter.

10.00: Le ministre français de l’Agriculture a suggéré aux Français devenus chômeurs en raison de l’enfermement par le coronavirus d’aller dans les champs pour aider les agriculteurs qui ont besoin de main-d’œuvre.

9.15: Le chef de la protection civile des Italie, Angelo Borrelli, a tenu pour acquis que le nombre officiel de cas de coronavirus, déjà supérieur à 60 000, n’est pas le vrai et considère “crédible” que les infections sont dix fois plus, ce qui impliquerait de porter les données à 600 000 .

8h30: La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, au centre de la Chine, a déjà causé plus de 380 000 infections et plus de 16 500 décès., les États-Unis étant le troisième pays le plus touché, avec plus de 46 000 cas, et l’Espagne en quatrième position, avec plus de 35 000 cas positifs.

7h00: La France est entrée mardi dans un “état d’urgence sanitaire” pour deux mois, un régime qui autorise l’internement et d’autres mesures qui restreignent les libertés.

6h30: La Bourse de Tokyo a bondi mardi grâce principalement à la chute du yen, les interventions de la Banque du Japon (BoJ) et les nouvelles mesures de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour amortir l’impact de la pandémie de coronavirus.

6h00: La ville chinoise de Wuhan, foyer de l’épidémie de COVID-19, lèvera les restrictions de voyage le 8 avril après plus de deux mois d’isolement, ont annoncé mardi les autorités.

17h00: Le Centre sud-coréen de contrôle et de prévention des maladies a annoncé mardi que 76 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, ce qui porte à 9 037 le nombre total de personnes touchées dans le pays, bien que ce qui inquiète le plus les autorités est l’augmentation des cas importés d’Europe.

16h30: Le Ministère de la Santé de La Chine a indiqué mardi que quatre nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés après six jours sans enregistrement, tandis que 74 positifs importés ont été localisés, ce qui représente un total de 427.

4:20: Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a annoncé lundi dernier qu’un total de 800 000 familles dans le pays recevront une aide alimentaire en réponse à la crise provoquée par la nouvelle pandémie de coronavirus.

16h00: Un groupe d’experts de L’ONU a averti lundi que la pandémie mondiale de coronavirus ne pourra pas s’arrêter si l’eau n’est pas fournie aux personnes en situation de vulnérabilité..

15h30: L’équipe d’avocats du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, demandera mercredi à la Cour de Westminster de le libérer de prison sous caution en raison de sa “vulnérabilité” au coronavirus dans le centre où il se trouve.

14h30: Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé lundi un décret exécutif interdisant la thésaurisation et la hausse des prix du matériel et des fournitures médicales pour traiter et prévenir le coronavirus.

23h30: L’Argentine a signalé 36 nouveaux cas et le total s’élève à 301, avec 4 décès.

23h00: Le Brésil a signalé 9 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 34, dont 1 891 infectés.

22,50: Cuba a interdit à ses citoyens de quitter le pays sans autorisation. Ils ne pourront pas non plus se déplacer entre les provinces. Il y a actuellement 40 cas confirmés sur l’île et 1 000 personnes en isolement préventif.

20h35: Miami Beach a ordonné à ses habitants de ne pas quitter leur domicile, sauf pour effectuer des activités essentielles.

20h30: Boris Johnson a ordonné aux citoyens britanniques de rester chez eux pendant trois semaines et a annoncé de nouvelles mesures d’isolement social.

19h30: L’Afrique du Sud émettra la quarantaine obligatoire à partir de jeudi. Le pays a enregistré 402 cas positifs, sans décès jusqu’à présent.

18h40: La France a signalé 186 décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à 860.

18.10: Le gouvernement britannique a demandé un million de ses citoyens à l’étranger pour le tourisme ou les affaires qui rentrent immédiatement dans le pays. En effet, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des annulations de vols commerciaux, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, ce qui entravera le retour, selon The Guardian.

17h20: L’Italie a enregistré 601 décès au cours des dernières 24 heures et 6 077 décès au total. Bien que élevé, le chiffre montre un ralentissement des nouveaux décès pour le deuxième jour, après avoir enregistré 651 dimanche et 793 samedi.

16,50: Il y a déjà 100 000 personnes infectées par le coronavirus et qui ont pu récupérer, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins. Plus de 60% de ces cas sont originaires de Chine, le pays d’origine de l’épidémie et qui lutte contre Covid-19 depuis le plus longtemps. Le nombre total d’infections est supérieur à 350 000.

16.10: L’OMS a averti que la pandémie “s’accélère”.

15h40: La plateforme de contenu audiovisuel Disney + ne sera pas lancé ce mardi en France, comme dans le reste de l’Europe, à la demande du gouvernement gaulois, pour ne pas surcharger le réseau en plein confinement causé par la pandémie.

15h30: La primera prueba de coronavirus realizada a Angela Merkel dio negativo, luego de que la canciller alemana se ponga en cuarentena por el diagnóstico positivo de su médico.

15.20: New York reportó 5.700 nuevos casos de coronavirus y el total superó los 20 mil contagios. Si el estado fuese un país, sería el séptimo con más contagios a nivel mundial, por encima de otros fuertemente afectados como Francia o Corea del Sur.

15.05: La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay lanzó una campaña con la que pretende concienciar a la población de la necesidad de respetar la cuarentena impuesta para frenar el coronavirus. “Si no te quedás en tu casa, nosotros nos vamos a la nuestra”, avisan.

14.40: La patronal farmacéutica europea (EFPIA) aseguró que las existencias de medicinas y las cadencias de producción se están manteniendo, por lo que no hay riesgo de escasez de medicamentos a menos que la situación de crisis sanitaria dure “varios meses”.

14.15: El vocero de Angela Merkel informó que la canciller alemana “se encuentra bien” en su casa, donde está cumpliendo cuarentena y esperando los resultados de un test por coronavirus.

14.05: Porto Rico reportó su segunda muerte por COVID-19. Se trata de un turista estadounidense de 73 años que estaba de vacaciones en la isla junto con su esposa y tenía problemas preexistentes de salud.

13.55: Chili confirmó que los contagios por coronavirus ascendieron a 746, además de un fallecimiento a causa del virus, mientras el país sale de la primera noche bajo toque de queda, en la que 146 personas fueron detenidas por violar la medida en el marco del estado de excepción por catástrofe

13.30: El paquete económico de Estados Unidos para afrontar la crisis por el nuevo coronavirus busca favorecer a los trabajadores y no incluye “un plan de rescate” para compañías como las aerolíneas, adelantó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

13.20: La Eurocámara confirmó la muerte de uno de sus empleados externos: es el primer fallecimiento por Covid-19 en instituciones de la UE.

13.15: El gobierno de Brasil ordenó medidas de flexibilidad laboral vinculadas al teletrabajo y las vacaciones anticipadas.

13.00: Los hospitales de Espagne sufren un ataque cibernético. La policía alertó del “envío masivo de correos electrónicos a personal sanitario” que contiene “un virus muy peligroso y malicioso”, y que podría “romper todo el sistema informático de los hospitales”.

12.30: La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió de “perturbaciones severas” en la economía por el coronavirus, al anunciar 300.000 millones de dólares para “apoyar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas”. El plan contempla la compra ilimitada de deuda.

12.10: La Liga de fútbol de España extendió su suspensión por tiempo indeterminado por el brote de coronavirus.

11.50: Alemania suma otros 4.000 contagios y supera los 22.000 casos. La cifra de fallecidos llegó a 86. Por su parte, El Consejo de Ministros aprobó un presupuesto suplementario de 156.000 millones de euros, el mayor desde la II Guerra Mundial. La medida conlleva la suspensión temporal del “freno de la deuda” de la Constitución.

11.25: Más del 95% de los niños de América Latina y el Caribe -unos 154 millones- están temporalmente fuera de la escuela por el coronavirus, según un relevamiento de Unicef.

11.15: La pandemia global ya causó 15 mil muertes, según el balance reportado por la agencia . y el mapa de la Universidad Johns Hopkins.

10.40: Espagne reportó 462 nuevas muertes y llegó a 2.182 víctimas fatales. En total, suma más de 33 mil contagios.

10.20: Bélgica registró 342 casos nuevos: el balance total llega a 3.743 contagiados y 88 fallecidos.

9.50: Crecen las presiones a nivel mundial para que se pospongan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, programados a realizarse entre julio y agosto. La posibilidad ya fue admitida por el premier japonés, Shinzo Abe.

9.35: El viaje del papa Francisco a Malta previsto para el 31 de mayo ha sido anulado debido a la situación mundial.

9.20: Rusia eleva a 438 personas contagiadas el balance del coronavirus tras registrar 71 positivos nuevos.

9.00: Las principales bolsas europeas abrieron en fuerte baja de más del 4%, siguiendo la tendencia del cierre de Wall Street el viernes y lo ocurrido antes en las plazas asiáticas, en unos mercados sacudidos por malas noticias empresariales. Londres caía 4,67%, París 4,44% y Fráncfort 4,40% en la apertura de los intercambios. De su lado, la bolsa de Madrid retrocedía 3,58%.

8.00: Los pasajeros de los vuelos internacionales con destino a Beijing tendrán que hacer a partir de este lunes una escala previa en otra ciudad china para pasar pruebas médicas relacionadas con el coronavirus, anunciaron las autoridades.

5:00: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que dio órdenes el Ministerio de Hacienda para que facilite al Ejército los recursos necesarios para que se hagan cargo de la gestión de 10 hospitales y refuercen en caso de que sea preciso la labor de la autoridades sanitarias durante la crisis sanitaria global provocada por la pandemia de coronavirus.

3:00: El Ministerio de Salud de China informó este lunes de que no se han registrado nuevos casos de coronavirus a nivel local, lo que supone el quinto día sin episodios confirmados para la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia.

2:30: El Gobierno de Arabia Saudita decretó el toque de queda en el territorio durante tres semanas a partir del lunes, como medida para intentar contener la propagación de la pandemia del coronavirus en el país, que ha registrado hasta el momento 511 casos.

2:00: El equipo de Canadá no tomará parte en los Juegos Olímpicos ni los Paralímpicos de verano de 2020, de acuerdo con un informe que dieron a conocer de manera conjunta los comités Olímpico Canadiense (COC) y el Paralímpico (CPC).

1:30: Los gobiernos de Uruguay y Brasil acordaron cerrar su frontera terrestre común desde este domingo y por al menos 30 días, informó el canciller uruguayo Ernesto Talvi.

20.50: El Presidente Nayib Bukele decretó Cuarentena Domiciliar Obligatoria para todos los salvadoreños por los siguientes 30 días, para evitar el avance de la pandemia COVID-19.

19:10: Cuba suma este domingo 35 casos de COVID-19, diez más que ayer, y mantiene a casi 1.000 personas en aislamiento preventivo, de acuerdo al último parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap).Entre los diez nuevos casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 figuran una anciana de 94 años y un bebé de 18 meses, los mayor y menor edad de los 35 confirmados hasta la fecha en el país caribeño.El parte actualizado del Minsap incluye hoy a siete ciudadanos cubanos vinculados a personas que han llegado del extranjero y tres turistas canadienses que viajaron a La Habana procedentes de México y se hospedaron en una casa de renta particular.

19.00: EEUU confirmó otros 100 muertos en las últimas 24 horas y la cifra total asciende a 389 víctimas fatales

18.50: Francia registró 112 nuevas muertes por coronavirus y la cifra total alcanzó 674

18.10: Angela Merkel fue puesta en cuarentena luego de haber estado en contacto con un médico alemán infectado con coronavirus, según informó este domingo su portavoz Steffen Seibert. El comunicado no da más detalles sobre su situación, pero según la televisión pública ZDF, que cita fuentes gubernamentales, un médico que le inyectó la vacuna contra la gripe común habría dado positivo. La canciller seguirá con su trabajo desde su casa y se someterá a un test para establecer si se ha contagiado con el COVID-19, prosigue esa fuente.

18.00: Italia contabilizó este domingo 5.476 fallecidos, 651 más en solo 24 horas, informó este domingo el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en su boletín diario. Según las autoridades, los nuevos contagios fueron 3.957, para un total de 46.638 personas actualmente infectadas (la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas). Los curados fueron 952, para un total de 7.024. El dato de muertos de hoy es menor al del sábado, cuando se registró el récord en un día con 793 fallecidos.

16.50: Italie prohibió a todas las personas que se trasladen a un municipio distinto a aquel en el que se encuentren actualmente, con algunas excepciones, una medida que trata de contener los movimientos del norte hacia el sur.

16.40: El alcalde de New York advirtió que la ciudad puede quedarse sin ventiladores en cuestión de días. A nivel estatal, los casos superan los 15 mil.

16.30: Équateur registró el domingo su mayor crecimiento diario de muertos y casos por coronavirus, que deja 14 fallecidos y 789 infectados, según el más reciente balance del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE). El número de víctimas fatales subió de siete el sábado a las 22H00 GMT a 14 el domingo a las 15H00 GMT, mientras que el de contagiados aumentó de 532 a 789, respectivamente, de acuerdo a la entidad.

Ecuador, que es el segundo país latinoamericano con más decesos detrás de Brasil (18), contabilizó 166 infectados por la covid-19 el viernes, hasta entonces la principal alza de casos. El 29 de febrero fue declarada la presencia del nuevo coronavirus en territorio ecuatoriano. Una septuagenaria que vivía en Madrid y que dos semanas antes voló al puerto de Guayaquil (suroeste) se convirtió en el primer caso de la covid-19. La mujer falleció luego en un hospital.

16.00: Cuba reportó diez nuevos casos de coronavirus en la isla, donde ya hay al menos 35 contagios verificados.

15.40: La Colombie confirmó el segundo fallecimiento en el país por el Covid-19. Se trata de una mujer de 70 años en la ciudad de Cali, que sufría problemas respiratorios desde hace dos semanas.

15.00: Donald Trump anunció que las empresas automotrices General Motors, Tesla y Ford fabricarán respiradores para satisfacer la demanda

14.40: El gobierno de Rusia informó que hay 61 nuevos casos del coronavirus confirmados en las últimas 24 horas, con lo que suman ya 367 en total, incluida una muerte.

14.20: El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, anunció que ha dado positivo por coronavirus, aunque de momento no presenta los síntomas de la enfermedad. Los contagios en el país subieron 80% con respecto al balance de la víspera, con un total de 202 casos y tres muertos.

14.00: Chili decretó un toque de queda nocturno desde este domingo por el coronavirus. La medida regirá entre las 22 y las 5.

13.20: Le Portugal registró un nuevo aumento de contagiados por coronavirus, que ascienden ya a 1.600 casos, y de fallecidos, que se sitúan en 14,

13.00: La Comisión Europea autorizó los planes del Gobierno alemán para proporcionar liquidez a sus empresas a través de préstamos subsidiados por el Estado para hacer frente al impacto económico de a pandemia.

12.40: La France confirmó la primera muerte de un médico que atendió a pacientes con coronavirus.

12.00: África recibió un paquete de ayuda para enfrentar al coronavirus, donación del multimillonario chino Jack Ma. El avión de carga con más de 6 millones de suministros llegó a la capital de Etiopía, Adis Abeba. El magnate ha realizado envíos similares a Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

11.30: Europa superó el umbral de los 150.000 casos oficialmente diagnosticados del nuevo coronavirus, de los cuales más de un tercio se registran en Italia, según el recuento establecido por la ..

11.10: Espagne reportó 394 nuevas muertes por el coronavirus y llegó a un total de 1.720 víctimas fatales

11.00: Israël confirmó 945 casos de coronavirus, frente a los 833 del sábado, y anunció un endurecimiento de las restricciones en todo el país. A partir de ahora, el estado puede aplicar medidas adicionales que limitan el movimiento de personas y la apertura de los comercios, con la autoridad de imponer multas o encarcelamiento de hasta seis meses para los infractores.

10.30: La ministra de Sanidad de Bélgica afirmó que espera que las medidas de confinamiento impuestas para frenar la expansión del coronavirus tengan que mantenerse “al menos ocho semanas más”, después de que el país haya registrado en un solo día 586 nuevos casos.

10.05: El número de casos confirmados de coronavirus en Alemania llegó 18.610 mientras que los fallecidos han aumentado a 55 en las últimas horas, según las nuevas estimaciones del Instituto Robert Koch, el organismo gubernamental encargado del control de enfermedades en el país.

9.30: El mediocampista belga Marouane Fellaini fue confirmado como el primer futbolista de la liga china en contraer coronavirus.

9.00: La cifra de contagiados a nivel mundial superó los 300.000, según el balance de la universidad Johns Hopkins. La cantidad de muertos pasó de las 13 mil víctimas fatales.

6.30: Las autoridades rumanas informaron de la primera víctima mortal en el país de un paciente contagiado con el Covid-19, una noticia que llega horas antes de que entre en vigor el cierre para extranjeros de las fronteras decretado anoche por el Ministerio del Interior.

5.15: El Ministerio de Sanidad de Singapur afirmó que se prohibirá a partir del lunes la entrada o el tránsito por el país a todas las personas que realicen viajes de corta duración.

4.30: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa dieron negativo a un examen de coronavirus, informó su oficina de prensa

4.00: Comenzó la cuarentena total en Bolivia, por un lapso de 14 días. Los mercados esenciales estarán abiertos por las mañanas hasta las 12, y solo podrá asistir un miembro del grupo familiar.

3.00: Autoridades sanitarias de La Chine dieron un balance diario de 46 nuevos casos de coronavirus en el país, incluido el primer de contagio local en los últimos tres días, en momentos en que la preocupación se centra en impedir el reingreso de la epidemia desde el exterior.

1.30: India inició una cuarentena de un día. El gobierno también anunció la suspensión total de su servicio nacional de trenes desde este domingo hasta el 31 de marzo como medida de prevención