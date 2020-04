Coronavirus, vivant: l’avancée de la pandémie et la recherche du vaccin

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès, désormais principalement en Europe et aux États-Unis. Les gouvernements se déploient plus radicalement pour essayer d’arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie.

Les heures sont exprimées en GMT:

07:38: Israël évacue 4 500 personnes âgées d’une ville après avoir enregistré une explosion d’infections

07:16: Isoler une zone du centre de La Havane en raison de l’augmentation des cas de coronavirus

06:50: La gravité de la crise à Tokyo augmente après un nouveau record d’infections dans la capitale

06:37: La Chine décrète ce samedi comme un jour de deuil pour les victimes du coronavirus

06:28: Le coût de la pandémie de coronavirus pour l’économie mondiale variera entre 2 et 4,1 billions de dollars (1,8 et 3,8 billions d’euros) en fonction de la durée des mesures de confinement et des restrictions sur les voyages et le tourisme mis en œuvre par de nombreux pays pour freiner la propagation du virus, selon les estimations de la Banque asiatique de développement (BAD).

06:17: La pandémie de coronavirus totalise désormais plus de 53 000 décès après plus d’un million d’infections

06; 07: Les États-Unis dépassent les 6 000 décès dus au coronavirus et enregistrent plus de 245 000 cas

06h00: L’OIM demande à la Grèce de garantir la couverture sanitaire des réfugiés car c’est «une question de santé publique»

05:37: Deux croisières avec des personnes infectées par un coronavirus parviennent à accoster en Floride

05:21: La Chine annonce deux cas de coronavirus transmis localement et 29 importés

04:58: L’ONU réitère son appel à un cessez-le-feu en Syrie pour empêcher les Syriens de “souffrir davantage”

04:26: La Corée du Sud confirme 86 nouveaux cas et met en garde contre l’augmentation des infections de groupe dans les églises et les hôpitaux

04:07: L’OPS demande près de 95 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus en Amérique

03:43: Fauci estime que le confinement devrait être ordonné à l’échelle nationale aux États-Unis pour le coronavirus

03:11: Le gouvernement salvadorien avertit toute personne qui viole la quarantaine qu’elle pourrait se retrouver dans les centres où elle se propage

02:57: L’Uruguay suspend “indéfiniment” les cours à tous les niveaux d’enseignement en raison d’un coronavirus

02:14: Bolsonaro accuse son ministre de la Santé de manque d ‘”humilité” et parle d’ “hystérie” au ministère

01:46: Trump invoque la Defense Production Act pour «assurer» la production de respirateurs

01:13: López Obrador exclut la remise des impôts sur les grandes entreprises comme mesure contre le coronavirus

00:31: L’Inde craint une nouvelle épidémie après le premier décès de Covid-19 dans le plus grand bidonville de Bombay

00:02: Le Pérou approuve la restriction de la circulation selon le sexe et interdit de sortir le dimanche

23h30: 132 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en Argentine et le nombre de personnes infectées s’élève à 1 265.

23h00: Le régime de Maduro a signalé deux nouveaux décès par coronavirus au Venezuela et le total s’élève à cinq.

20h00: L’Équateur, l’un des principaux foyers d’Amérique latine, a fait 22 autres morts et le total atteint 120.

19h30: Le Brésil a signalé 58 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 299.

17h40: La France a signalé 471 nouveaux décès par coronavirus et le total dépasse déjà 4 500. Il a également signalé 884 décès supplémentaires à l’extérieur de ses hôpitaux.

16,50: La pandémie a déjà provoqué 50 mille morts dans le monde, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

16h30: Équateur ont signalé 22 autres décès dus au coronavirus, pour un total de 120. Entre-temps, les infections ont augmenté de 405, pour un bilan de 3 163.

16h15: Italie a signalé 760 nouveaux décès par coronavirus et 2 470 infections en 24 heures

16.10: New York ont signalé 432 décès et 8 669 infections, pour un total de 2 373 décès et 92 381 cas.

16.00: Le président de l’Assemblée consultative islamique d’Iran (Parlement), Ali Larijani, a été testé positif pour le coronavirus.

15h30: Deux personnes sont mortes à Uruguay et le nombre de décès a atteint quatre.

15.00: Le coronavirus est déjà la troisième cause de décès aux États-Unis, selon les données du CDC. Le Covid-19 tue en moyenne 748 personnes par jour dans le pays, un chiffre qui n’est dépassé que par les maladies cardiovasculaires (1 774 décès par jour) et le cancer (1 641 décès par jour).

14h30: Chili a signalé deux nouveaux décès dus au coronavirus et le total a atteint 18. De plus, les autorités ont noté une baisse du nombre de nouveaux cas dans la capitale. À l’échelle nationale, 373 infections ont été enregistrées et un total de 3 404. Les patients admis en réanimation ont atteint 200.

14.20: La Turquie a confirmé la mort du médecin qui a diagnostiqué le premier patient coronavirus du pays, qui l’a infecté.

14.10: Vladimir Poutine a prolongé jusqu’à fin avril le congé payé en Russie et a donné à chaque région la liberté de décider des mesures de distanciation sociale.

13,50: Plaintes de violence domestique au Brésil pendant la période d’isolement, ils ont augmenté de 18%, comme l’a révélé le gouvernement

13.20: Le trafic aérien mondial de passagers a chuté de 14,1% en février, sur une base annuelle, selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), la pire baisse des chiffres depuis la crise après l’attaque des tours jumelles.

13h15: Royaume-Uni a signalé 569 nouveaux décès, un autre record en une journée, totalisant 2 921 décès. Pendant ce temps, les infections ont atteint 33 718, après une augmentation quotidienne de 4 244 (+ 14%).

13.10: L’OMS a demandé aux enfants et petits-enfants d’appeler quotidiennement les parents et grands-parents confinés. «Garder vos grands-parents en sécurité signifie qu’ils ne peuvent pas vous rendre visite en personne, mais appelez-les, parlez-leur tous les jours pour qu’ils ne se sentent pas seuls. La distance physique ne signifie pas nécessairement l’isolement social », a déclaré le chef du Bureau de l’OMS pour l’Europe, Hans Klunge.

13.00: Le nombre de décès au Portugal avec un coronavirus s’élève à 209 personnes, alors que les 9 000 infectés ont été dépassés, selon les données publiées par les autorités, qui s’apprêtent à annoncer la prolongation de l’état d’urgence dans les prochaines heures.

12.20: L’Allemagne a signalé plus de 6 000 infections au cours des dernières 24 heures et atteint un total de 73 522 cas de coronavirus. Le nombre total de décès est proche d’un millier.

11,50: Le Vatican a enregistré un nouveau cas de coronavirus, portant à sept le solde infecté au Saint-Siège.

11.20: Plus de 95% des personnes tuées par un coronavirus en Europe avaient plus de 60 ans, même s’il ne faut pas faire confiance aux jeunes, a averti le chef du bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé.

10.40: Iran dépassé 50 000 cas de coronavirus. Les autorités ont signalé un bilan quotidien de 124 décès (portant le nombre total de décès à 3 160) et 2 875 autres infections.

10.20: Le fonds souverain de La Norvège a enregistré un rendement négatif de 14,6% au premier trimestre de l’année en raison des baisses générales enregistrées par les bourses du monde entier.

10.10: La russie a confirmé un total de plus de 3 500 cas et 30 décès, après un bond quotidien record de 771 infections et six décès.

9h30: L’Espagne a enregistré 302 265 nouveaux chômeurs en mars, en raison de “l’impact extraordinaire” sur l’emploi pandémique, a annoncé le ministère du Travail

9.00: La Belgique Il a dépassé la barrière des 1 000 décès dus au coronavirus. 40% avaient plus de 80 ans et 93% plus de 65 ans.

5,00: La Corée du Nord a insisté sur le fait qu’aucun cas de coronavirus ne reste enregistré, selon un haut responsable de la santé à Pyongyang, malgré un scepticisme croissant dans le monde où la pandémie affecte déjà près d’un million de personnes

6h00: Mettre un camp de réfugiés en quarantaine Grèce après 20 cas de coronavirus

5:15: La l’achat d’armes bat des records aux États-Unis en mars en raison de la crise des coronavirus

4:57: La pandémie de coronavirus approche le million d’infections après avoir causé plus de 47 000 décès

4:21: La QUI note sa “profonde préoccupation” face à “l’escalade rapide et la propagation mondiale” du coronavirus

03:56: Le Pentagone cherche à fournir 100 000 sacs mortuaires aux victimes du coronavirus américain

03:18: La Nouvelle-Zélande ouvrira ses frontières et permettra aux étrangers de quitter le pays après une semaine bloquée

02h45: La Corée du Sud enregistre 89 nouveaux décès et avertit qu’il n’y aura pas de “clémence” avec ceux qui violent la quarantaine

02:05: Le président argentin, Alberto Fernández, a appelé à recouvrer la «solidarité» pour faire face à la pandémie de coronavirus dans le pays, qui a enregistré à ce jour 1 133 cas et 32 ​​décès, et a assuré qu’après la pandémie «le monde sera un autre Loin de l’individualisme.

01:43: Le Pérou signale que 47 femmes ont été violées depuis le début de l’état d’urgence

01:10: Le Chili affirme que plus de 30 000 Chiliens sont rentrés au pays en raison de la pandémie de coronavirus

00:53: Le gouvernement d’Áñez prévient que la Bolivie ne dispose pas des conditions nécessaires pour affronter le virus

00:32: Le consul du Chili décède dans la ville argentine de Rosario à cause d’un coronavirus

00:25: Trump déclare un état de catastrophe au Dakota du Nord alors que les cas dépassent les 200 000 aux États-Unis

00.10: Ils ont confirmé 79 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre de personnes infectées s’élève à 1 133.

20.20: Le Brésil a signalé 39 nouveaux décès dus au coronavirus et le total s’élève à 240. En outre, il y a eu 1 119 nouvelles infections, ce qui porte le nombre cumulé à 6 836 depuis le début de la pandémie.

19.10: Les cas positifs de coronavirus dans le monde sont déjà plus de 900 000.

19h00: Un comté de Chine a été mis en quarantaine et l’on craint une éventuelle deuxième vague d’infections.

18h50: Les États-Unis ont dépassé 200 000 cas positifs de coronavirus.

18h00: La France a annoncé 509 nouveaux décès par coronavirus et le total s’élève à 4 032.

17h45: Le gouverneur de Floride, aux États-Unis, a imposé la mise en quarantaine obligatoire pour tous les habitants de l’État.

16h45: Cuba a confirmé 26 nouveaux cas de coronavirus, laissant un solde de 212 positifs et 6 décès. Ce mercredi, ils commencent à effectuer des tests rapides de manière massive auprès des principaux groupes à risque.

16,25: Italie Il a réduit le nombre de morts au cours des dernières 24 heures: il y en avait 727, soit plus d’une centaine de moins que mardi.

16,25: New York signalé 391 nouveaux décès dans l’État: le total a atteint 1 941 décès et plus de 83 000 infections.

16.20: Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, menacé de “tuer” tous ceux qui “causent des ennuis” pendant les mesures de quarantaine. Le président, qui a indiqué qu’il n’hésiterait pas à donner ce type d’ordre à la police ou à l’armée, a déclaré qu’il s’agissait “d’un avertissement pour tous”.

15,50: L’ONU s’est déclarée préoccupée par une nouvelle loi péruvienne qui exempte la police et les officiers militaires qui patrouillent dans les rues d’être confinés par le coronavirus, et a averti qu’elle “ouvre des espaces d’impunité”.

15h45: Les vols entre les États-Unis et Cuba sont suspendus à partir de minuit. L’ambassade américaine sur l’île a exhorté les citoyens américains à revenir immédiatement.

15h30: L’OMS a confirmé que les décès de coronavirus dépassaient 40 000 dans le monde. Selon l’équilibre de l’organisme, le nombre de cas dans le monde est passé à 823 626 mercredi, après que 68 678 nouvelles infections ont été diagnostiquées, un nouveau record quotidien.

15.20: Jair Bolsonaro parlé à Donald au téléphone Trump: “Nous échangeons des informations sur un problème mondial”

14,50: Chili ont signalé quatre autres décès: le solde total a atteint 16 personnes décédées et 3 031 infectées.

14.20: Angela Merkel a annoncé que les mesures de distanciation sociale en Allemagne dureront au moins jusqu’au 19 avril.

13h45: Wall Street a ouvert avec une baisse de 3%, étant donné les estimations de centaines de milliers de morts aux États-Unis. La veille, le Dow Jones a clôturé le premier trimestre des décennies, marqué par la pandémie mondiale.

13.40: Royaume-Uni Il a d’abord signalé plus de 500 décès en une journée et le nombre de morts a atteint 2 352.

13.20: Le Portugal il a atteint 187 décès et 8 251 infectés par des coronavirus, avec une augmentation quotidienne de 16,8% et 10,8% respectivement. Le gouvernement a commencé à éduquer la population pour se préparer à une prolongation de l’isolement, qui peut même durer trois mois

12,55: Les autorités sanitaires catalanes ont conseillé de ne pas entrer dans les unités de soins intensifs (USI) celles de plus de 80 ans avec coronavirus et “éviter les admissions chez les patients avec peu d’avantages” en raison de la saturation du système de santé.

12h30: Les autorités chinoises ont resserré les conditions d’exportation des équipements et fournitures médicaux liés à la pandémie. Les contrôles douaniers ne permettront la sortie de ces produits qui ont la certification des administrations de santé, après le scandale en Espagne pour avoir reçu des tests défectueux pour le coronavirus.

12.00: La russie signalé sept autres décès et augmenté le nombre de morts de Covid-19 à 24. Au total, les autorités ont enregistré au moins 2 777 infections.

11h40: Ils ont annulé le festival de théâtre d’Édimbourg, prévu pour août, en raison de la pandémie.

11h15: Japon A partir du 3 avril, il demandera à tous les voyageurs arrivant de l’extérieur du pays de mettre en quarantaine pendant deux semaines comme mesure de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

11.00: Vladimir Poutine Il a décidé de télétravailler en raison de l’avancée de la pandémie. La contagion du médecin-chef du principal hôpital de Moscou qui s’occupe des patients de COVID-19, qui a rencontré le président russe la semaine dernière, a été connue hier.

10h30: Le Parti communiste de Cuba (PCC) a suspendu le défilé emblématique le 1er mai, Journée internationale du travail.

10.00: Iran a dépassé 3 000 décès par coronavirus, selon les registres officiels. Le régime a signalé un bilan quotidien de 138 décès et 2 987 infections, dont le total dépasse 47 000.

9.40: Espagne a rapporté 864 nouveaux décès, son nombre le plus élevé en un jour, mais a réduit le nombre quotidien d’infections dans 1 500 cas par rapport à mardi

9,35: Allemagne enregistré 149 décès et près de 5 500 infections au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de cas a dépassé 67 000 dans le pays, cinquième au monde en termes de diagnostics positifs.

9h30: La Belgique ont signalé un solde quotidien de 1 189 nouveaux cas positifs et 123 décès, portant le total à 13 960 patients infectés et 828 décès depuis le début de la crise sanitaire.

9h30: Italie a confirmé la prolongation des mesures de confinement jusqu’au 13 avril, dès la fin des festivités de Pâques. L’isolement et la fermeture des activités non essentielles ont duré jusqu’au 3 avril, il sera donc nécessaire de mettre à jour ledit décret sous peu.

9.00: Le pape François a dédié la messe du matin qu’il officie dans sa résidence aux travailleurs de la communication qui aident les gens à endurer cette période et à ne pas se sentir isolés. “Aujourd’hui, je voudrais que nous prions pour tous ceux qui travaillent dans les médias, qui travaillent pour communiquer, afin que les gens ne soient pas si isolés”, a déclaré le pape.

8.45: Le maire de Londres, Labour Sadiq Khan, a averti qu’il y avait toujours “trop ​​de gens qui ne restaient pas chez eux” malgré les restrictions imposées au Royaume-Uni, pour stopper la pandémie.

8h30: Une vingtaine de détenus manifestent pour réclamer de la nourriture après des semaines de quarantaine aux Philippines

8h11: Les principales bourses européennes ont ouvert ce mercredi avec des baisses de plus de 3%, au milieu de la crise mondiale due à l’avancée du coronavirus.

7h45: L’ONU appelle à la libération “immédiate” des migrants en raison de la pandémie de coronavirus

07:13: Plus de 30 000 décès en Europe dus au coronavirus, selon le décompte .

6:44: La Bourse de Tokyo a chuté de plus de 4% mercredi, les traders s’inquiétant de l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie et d’un éventuel confinement de la population dans la capitale japonaise.

06:32: États Unis dépassé 4 000 décès par coronavirus

06:15: La pandémie de coronavirus totalise désormais plus de 42 000 morts et 860 000 infectés

6:11: La Chine a annoncé qu’un cas de transmission locale de Covid-19 a été enregistré dans la province méridionale de Guangdong, et 35 sont arrivés de l’étranger.

5h57: L’Assemblée nationale du Panama a approuvé un projet de loi qui prévoit la suspension du paiement de l’électricité, de la téléphonie fixe et mobile et d’Internet, dans le cadre de l’état d’urgence décrété dans le pays d’Amérique latine par la crise des coronavirus.

5:15: Le gouvernement du Canada a annoncé l’achat de fournitures médicales pour lutter contre la pandémie de coronavirus pour une valeur de 2 milliards de dollars canadiens (environ 1,3 milliard d’euros), jusqu’à ce que les usines du pays finissent de s’adapter pour pouvoir fabriquer tous ces matériaux, En raison du manque de tous ces matériaux dans les hôpitaux du pays.

4h55: Le gouvernement argentin interdit les licenciements pour les 30 prochains jours

4:10: Cuba suspend l’arrivée de personnes dans le pays par voie aérienne en raison de la pandémie de coronavirus

2h30: La Corée du Sud enregistre 101 nouveaux cas et trois décès par coronavirus

1:45: L’Indonésie déclare l’état de santé d’urgence, après 139 décès dus au coronavirus

00:32: Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a assuré que les remèdes contre le coronavirus “ne pouvaient pas être pires que la maladie” et a souligné la nécessité de “sauver des vies” sans impact sur l’emploi, conformément à sa critique de les mesures d’isolement recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

00:12: L’ONU a appelé à la levée «immédiate» des sanctions économiques unilatérales qui pèsent sur la Syrie, le Venezuela, l’Iran, Cuba et le Zimbabwe, en particulier, pour prévenir les famines dans le contexte de la pandémie de coronavirus, qu’elle a considérée comme une «urgence humanitaire» .

23h30: El Salvador a signalé son premier décès par coronavirus. Le président Nayib Bukele a confirmé sur son compte Twitter qu’une femme de plus de 60 ans et qui était aux États-Unis était décédée.

23.10: Ils ont confirmé 88 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le total s’élève à 1 054.

22.10: Les États-Unis ont signalé plus de 700 décès par coronavirus en une journée, un record pour le pays depuis le début de la pandémie.

22h00: Donald Trump sur la pandémie: “Je veux que tous les Américains soient prêts pour les jours difficiles à venir, nous allons passer par deux semaines très difficiles.”

20h00: L’indice Dow Jones de la Bourse de New York a clôturé le pire trimestre de son histoire en raison de l’impact économique du coronavirus.

18h00: La France a signalé 499 nouveaux décès dus au coronavirus et le total s’élève à 3 523, un chiffre supérieur au solde chinois.

16h45: La pandémie a déjà fait plus de 40 000 morts dans le monde, selon un bilan rapporté par l’agence .. Plus de 75% des décès sont survenus en Europe.

16.40: La Colombie a signalé un solde de 798 patients confirmés, dont 405 sont importés, 278 sont apparentés et les 115 autres correspondent à des cas à l’étude. Selon le ministère de la Santé, sur le nombre total de personnes ayant contracté COVID-19 dans le pays, 14 sont décédées et 15 se sont rétablies.

16.20: Le Prince Albert II de Monaco a mis fin à la quarantaine à laquelle il a été soumis après avoir été testé positif pour le coronavirus, après que les médecins ont assuré qu’il était guéri

16.10: Italie a signalé 837 décès et plus de 2 000 infections au cours des dernières 24 heures

16.00: Chris Cuomo, ancre . et frère du gouverneur de New York, testé positif pour le coronavirus.

15h40: Chili a signalé qu’il y avait eu quatre nouveaux décès due au coronavirus dans le pays, soit 12 à ce jour, et le nombre d’infections a atteint 2 738 personnes

15h30: Shanghai ferme ses sites touristiques par crainte d’une deuxième vague d’infections en Chine, où la maladie a éclaté.

15.20: Le chef de l’armée de IsraëlAviv Kohavi a été mis en quarantaine après avoir participé “récemment” à une réunion avec un officier qui a été testé positif pour le coronavirus. Selon des sources officielles, il ne présente pas de symptômes de la maladie.

15h00: L’Espagne a approuvé une subvention exceptionnelle pour les travailleurs temporaires dont les contrats expirent pendant l’alarme coronavirus et n’ont pas le droit de percevoir la subvention de chômage pour ne pas avoir atteint la cotisation minimale.

14.40: La ville de New York a signalé le premier décès d’une personne de moins de 18 ans à cause du coronavirus, bien que l’âge exact n’ait pas été divulgué. Dans la métropole, il y a eu 914 décès dus au virus, selon les données de lundi.

14h30: L’épidémiologiste de la Maison Blanche Anthony Fauci a déclaré qu’il y avait des “indications” que les efforts de distanciation sociale pour freiner la propagation du coronavirus fonctionnaient, mais a averti que la situation restait très grave. “Nous voyons clairement que les cas augmentent”, a-t-il déclaré à ..

14.20: Le président de l’Institut supérieur de la santé de Italie assuré que le pic a été atteint dans la courbe de contagion et que la tendance restera stable même pendant quelques jours, puis commencera à chuter.

13,35: Le chef de l’hôpital principal de Moscou pour traiter le coronavirus a été testé positif à la maladie. C’est Denis Protsenko, qui a eu une réunion la semaine dernière avec Vladimir Poutine.

13.20: L’association australienne des détaillants de boissons alcoolisées a pris une mesure «drastique» pour limiter la consommation: limiter chaque achat à un maximum de 12 bouteilles de vin et 48 bouteilles de bière par client.

13.00: Le bilan des décès dus au coronavirus Le Portugal il s’élève désormais à 160 et le nombre de personnes infectées à 7 443. Le gouvernement local n’exclut pas la nationalisation des entreprises avec des “activités stratégiques” si la situation l’exige.

12,50: Premier ministre de Grèce il a demandé aux membres de son gouvernement et à la majorité des députés de donner la moitié de leur salaire pour lutter contre le coronavirus

12h45: Volatilité des marchés. Les principales bourses européennes, qui ont commencé la journée avec des gains allant jusqu’à plus de 2% en raison de la reprise de l’industrie manufacturière chinoise, ont changé la tendance et opéré avec des pertes, en phase avec les contrats à terme de Wall Steet.

12h30: La Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle autoriserait les banques centrales étrangères à accéder facilement au dollar en échangeant «temporairement» leurs bons du Trésor contre de l’argent et à atténuer l’impact économique de la pandémie.

12h15: Les ventes dans les supermarchés britanniques ont atteint un niveau record en mars en raison de la frénésie britannique concernant la constitution de stocks alimentaires au milieu de la propagation du coronavirus et des mesures de confinement, selon une étude du consultant Kantar. 22%.

11h40: Le président de la Commission européenne a souligné que “toutes les mesures d’urgence” prises par les pays membres pour lutter contre le coronavirus “doivent être limitées à ce qui est nécessaire” et être “proportionnées”, après que la Hongrie a accordé des pouvoirs exceptionnels au premier ministre d’extrême droite, Víktor Orban.

11.00: La pandémie a déjà provoqué 800 000 infections dans le monde, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Le bilan fait état d’au moins 37 800 décès par coronavirus.

10h30: Roi Salman de Arabie Saoudite Il a ordonné que tous les traitements contre les coronavirus soient gratuits dans les établissements publics et privés du royaume, tant pour les citoyens que pour les résidents et même ceux qui n’ont pas régularisé leur statut d’immigration.

10.15: La russie il a étendu les mesures de confinement à des dizaines de régions du pays pour lutter contre le coronavirus et les députés ont renforcé les sanctions en cas de non-respect des règles. Selon le dernier bilan officiel, la Russie compte 2 237 cas enregistrés de coronavirus et 17 décès.

9,50: Iran ont signalé un solde quotidien de 141 nouveaux décès dus au virus, ce qui porte le total à 2 898. Les contagions totalisent 44 606 cas.

9h30: Une fillette de 12 ans est décédée des suites d’un coronavirus en Belgique

8h30: Le Vatican laissera ses drapeaux en berne en deuil pour les victimes du coronavirus et comme une expression de proximité avec leurs familles et avec ceux qui luttent pour éradiquer la pandémie.

8h00: Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc a annoncé mardi que tout le pays serait enfermé jusqu’au 15 avril afin d’empêcher la propagation du coronavirus.

7h00: La Birmanie a annoncé mardi son premier décès par coronavirus, un homme de 69 ans atteint d’un cancer qui avait reçu un traitement en Australie avant de rentrer au pays.

6h00: La pandémie du nouveau coronavirus, originaire de la ville de Wuhan, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a dépassé le nombre de 785 000 personnes infectées et a tué plus de 37 000 personnes dans le monde., les États-Unis ajoutant en une seule journée 20 900 nouveaux cas, ce qui représente un nouveau record d’augmentation quotidienne des infections et place le pays avec plus de 164 000 personnes atteintes du virus et 3 170 décès.

15h30: La Bolivie a atteint ce lundi le nombre de 107 patients atteints de coronavirus, 20 jours après la détection du premier cas dans le pays, comme l’a confirmé le gouvernement de la nation andine.

15h00: La Corée du Sud a annoncé mardi que 125 nouveaux cas de Covid-19 avaient été enregistrés, portant le nombre total d’infections à 9 786.

14h30: La Chine a annoncé mardi qu’il n’y a eu aucun cas de transmission locale de Covid-19 dans tout le pays, mais 48 de l’étranger.

2h00: Le gouvernement du Mexique a prolongé jusqu’au 30 avril la suspension des activités non essentielles décrétée dans le contexte de la crise causée par la pandémie de coronavirus et ordonné l’urgence sanitaire.

1h30: Lundi, le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, a demandé à la population de suivre les directives fixées par les autorités de l’Etat concernant les mesures de prévention contre le coronavirus, contredisant ainsi la position du président, Jair Bolsonaro., très critique, par exemple, avec les quarantaines décrétées dans certains états et municipalités.

00h40: Le nombre de décès par coronavirus aux États-Unis a dépassé les 3 000.

00.05: Ils ont confirmé 4 nouveaux décès de coronavirus en Argentine et 146 infectés au cours des dernières 24 heures.