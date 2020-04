Coronavirus, vivant: l’avancée de la pandémie et la recherche du vaccin

Le coronavirus continue de se propager dans le monde, avec de nouveaux cas d’infection et de décès, principalement en Europe et aux États-Unis. Les gouvernements déploient des mesures plus drastiques pour essayer d’arrêter la progression de la pression, bien qu’il n’ait pas un taux de mortalité élevé, il présente des difficultés pour une détection précoce qui aide à stopper la propagation. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus pandémie.

Les heures sont exprimées en GMT:

23,50: Le ministère uruguayen de la Santé publique a annoncé dimanche la mort d’un citoyen de 69 ans, le huitième décédé du pays en raison d’un coronavirus. Selon les dernières données fournies par le National Emergency System (SINAE), le nombre d’infections est de 480.

16h15: Le nombre quotidien de décès en Italie: Le gouvernement a signalé 421 décès, le nombre le plus bas depuis le 19 mars.

15h30: New York a signalé 758 décès, une légère diminution par rapport au rapport de samedi. Le nombre total de morts a atteint 9 385.

14,50: Le Royaume-Uni a enregistré 737 nouveaux décès par coronavirus et a dépassé 10 000 décès.

14h30: Boris Johnson a publié une vidéo après sa libération dans laquelle il a remercié le personnel de santé et a demandé aux Britanniques de poursuivre les efforts de quarantaine pour contenir la propagation de la maladie. “Je vous remercie parce que tant de millions et de millions de personnes à travers le pays ont fait ce qu’il fallait”, a-t-il déclaré.

14.20: Donald Trump a déclaré “un très bon signe” est qu’il y a de plus en plus de lits d’hôpitaux vides aux États-Unis. “Nous avons plus de capacité que nécessaire”, a-t-il assuré. Le pays compte 530 000 personnes infectées et 20 000 morts.

13h45: La pandémie a dépassé 110 000 décès, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

12h30: Premier ministre britannique, Boris Johnson, il a obtenu son congé après son hospitalisation en raison d’un coronavirus, mais il ne retournera pas encore au travail

11h30: L’OMS a confirmé que la pandémie a déjà fait plus de 100 000 morts dans le monde.

11.00: Les cas en Israël ils s’élèvent à 10 700, dont 101 sont décédés.

10.10: Iran a annoncé 110 nouveaux décès et 1 657 infections. Avec cette augmentation, le nombre total de morts a atteint 4 474 et les cas ont atteint 71 686.

10.00: Après le rapport de l’Espagne, les décès en Europe ont atteint 75 000.

9.00: La russie Il a enregistré la plus forte augmentation quotidienne de cas de coronavirus, avec 2 816 infections, selon le nouveau bilan du gouvernement russe, et 24 décès au cours des dernières 24 heures. Au total, le nombre cumulé de cas s’élève à 15 770 et les défunts sont déjà 130

8h30: Allemagne dépasse 120 000 infections et 2 600 décès

6.00: L’Amérique latine et les Caraïbes sont à l’origine de plus de 61 000 infections au COVID-19, avec plus de 2 500 décès, selon un bilan ..

3.45: L’Australie a annoncé que les travailleurs étrangers qui perdent leur emploi doivent retourner dans leur pays

1h00: La Chine confirme 99 nouveaux cas de coronavirus, dont deux transmis localement

17:05: Équateur, l’un des pays d’Amérique latine les plus touchés par le coronavirus, ce samedi a enregistré 315 décès, avec 7 257 cas d’infection positifs et 411 patients avec sortie de l’hôpital après avoir passé la quarantaine, a informé la ministre du gouvernement (Intérieur), María Paula Romo.

Le fonctionnaire a ajouté que il y a 338 autres cas considérés comme «probablement décédés de COVID-19», que jusqu’à présent il n’a pas été possible de déterminer la cause des décès.

16:55: Le Chili a ajouté huit nouveaux décès dus à COVID-19 et compte près de 7 000 infections. Les autorités sanitaires chiliennes ont signalé samedi dernier qu’au cours des dernières 24 heures, huit nouveaux décès étaient dus au COVID-19, ce qui porte le nombre total de personnes décédées à 73, et a assuré que les infections s’élèvent à 6 927, après avoir détecté 426 nouveaux cas.

“Bien que ce chiffre de 426 nouveaux cas soit inférieur à celui d’hier, j’appelle à maintenir l’adhésion sans restriction aux lignes directrices pour maintenir la distance sociale”, a déclaré le sous-secrétaire des Réseaux d’assistance, Arturo Zúñiga.

16:40: Cuba a porté à 16 le nombre de tués par COVID-19 et accumule 620 positifs. Le décès d’une femme de 91 ans a porté à 16 le nombre de décès dus au COVID-19 à Cuba, qui un mois après l’annonce des premières infections accumule déjà 620 positifs – avec 56 nouveaux cas – et 77 patients guéris.

Le dernier décédé, qui avait des antécédents de maladie cardiaque et d’insuffisance rénale, est décédé après avoir passé plusieurs jours en soins intensifs pour des complications respiratoires, a indiqué le quotidien du ministère cubain de la Santé publique (Minsap).

16h30: Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahua commandé suspendre tous les vols vers le pays après qu’un avion du New Jersey, l’une des flambées de l’épidémie, est arrivé samedi à Tel Aviv et ses passagers sont entrés sans aucune preuve.

Le gouvernement a expliqué que les avions seront autorisés à atterrir en vol, mais les suivants seront suspendus jusqu’à ce qu’un mécanisme juridique soit établi pour que tous les passagers puissent être transférés dans un hôtel de quarantaine pendant 14 jours, rapporte la presse israélienne.

15:20: Les Pays-Bas ont confirmé 1 316 nouveaux cas d’infection par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, avec laquelle le solde total des personnes infectées est passé à 24,413, selon le dernier bilan publié ce samedi par l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM).

Le nombre de personnes décédées est déjà passé à 2 643, avec 132 nouveaux décès enregistrés au cours de la dernière journée, alors qu’au total 8 386 personnes sont toujours hospitalisées.

15:05: le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé ce samedi une reconnaissance aux médecins et infirmières qui luttent contre la pandémie de coronavirus et pensent à la population la plus vulnérable.

“Prenons un temps spécial pour les agents de santé héroïques sur le front de guerre qui luttent contre ce terrible virus, et pour tous ceux qui travaillent pour maintenir le fonctionnement de nos villes et villages », a-t-il déclaré.

“Souvenons-nous des plus vulnérables parmi les plus vulnérables dans le monde, ceux des zones de guerre et des camps et bidonvilles de réfugiés et tous ces endroits moins équipés pour lutter contre le virus”, a-t-il demandé.

14:50: L’Iran a inauguré ce samedi un ligne de production de tests sérologiques de détection d’anticorps dans le cadre de sa lutte contre le coronavirus, qui a jusqu’à présent causé la mort de 4 357 des plus de 70 000 personnes infectées dans le pays.

Le vice-président iranien pour la science et la technologie, Surena Satarí, a souligné lors d’une conférence de presse après la cérémonie d’ouverture, que cette ligne de test rapide rejoint la production existante de tests PCR, permettant “satisfaire les besoins internes du pays“

Le système d’enseignement public de New York, le plus grand aux États-Unis et avec 1,1 million d’élèves, fermé leurs écoles le 15 mars et a commencé un système de éducation à distance une semaine après.

14:10: “Mettez votre masque”!, Est le nouvel ordre des patrouilles de contrôle déployées en Le maroc faire respecter l’état d’urgence sanitaire, à un moment où les industriels locaux se lancent massivement pour produire des masques face à une forte demande.

Alors que de nombreux gouvernements hésitent encore, Le Maroc a décidé de rendre obligatoire l’utilisation de masques – sous peine de sanctions pour ses 35 millions d’habitants, après une étude comparative de l’évolution de l’épidémie dans différents pays.

13:45: L’Inde prolonge de deux semaines le confinement du coronavirus. Le Premier ministre Narendra Modi prolongera le confinement dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants pour lutter contre la pandémie de coronavirus pendant encore deux semaines, ont annoncé plusieurs responsables de l’Etat, après une réunion avec le chef du gouvernement samedi.

13h30: Premier ministre britannique, Boris Johnson, malade d’un coronavirus et hospitalisé pendant près d’une semaine, a fait “percéesLors de sa convalescence, l’un de ses porte-parole a annoncé samedi. Jeudi soir, le chef conservateur de 55 ans a quitté l’unité de soins intensifs et a été transféré dans un autre service de l’hôpital St Thomas de Londres.

“Le Premier ministre continue de faire de grands progrès“Un porte-parole du responsable a déclaré samedi.

13:15: Le Pérou a annulé les virages pour sortir pour le sexe en raison de son manque d’efficacité. Le président Martín Vizcarra a annoncé l’annulation du système de quart de travail pour certains jours de la semaine en fonction du sexe et a reconnu son manque d’efficacité pour réduire le nombre de personnes dans les rues.

«Comme vous l’avez peut-être remarqué, cette distinction les jours de la semaine pour les hommes et pour les femmes est restée sans effet car nous sommes toujours clairs et directs avec la population. Des mesures sont prises en fonction de l’objectif que nous voulons atteindre: qu’il y ait une distanciation sociale, qu’il n’y ait pas de foule et que, de cette façon, nous pouvons garantir que le virus a le moins de chances de se mobiliser “, a expliqué Vizcarra lors d’une conférence de presse.

12:40: Le Portugal approche 500 morts, mais réduit le nombre de cas. Le Ministre de la Santé du pays, Marta redoutée, a confirmé ce samedi 35 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, avec lesquels la nouvelle maladie a déjà fait un total de 470 vit dans le pays.

Quant aux points positifs, il y a 515 cas de plus, à ajouter 15 987, confirmant une nette tendance à la baisse après le rebond de vendredi, lorsque 1 500 cas supplémentaires ont été signalés au cours des dernières 24 heures.

12:15: Hong Kong a surmonté la barrière de 1 000 infections Mais il considère que l’épidémie est déjà en déclin. Les autorités ont vérifié que la courbe de contagion sur le territoire marque déjà une nette tendance à la baisse malgré le fait que ce samedi le millier de cas a été dépassé après l’enregistrement de 11 nouveaux patients dans les dernières heures.

12:00: le Premier ministre de Bulgarie, Boiko Borisov, a annoncé ce samedi que l’utilisation d’un masque dans les lieux publics sera obligatoire à travers le pays à partir de ce dimanche. Borisov a ordonné au ministre de la Santé, Kirl Ananiev, que les réglementations nécessaires soient émises et qui incluent à titre d’exception que ceux qui n’ont pas de masque, utilisent un mouchoir pour couvrir la moitié inférieure du visage, selon l’agence de presse bulgare BTA.

11:40: le coronavirus a causé 4 357 décès en Iran sur un total de 70 029 personnes infectées depuis le début de l’épidémie, selon le dernier bilan officiel publié ce samedi à Téhéran.

Les autorités sanitaires se sont inscrites 125 nouveaux décès dus à la maladie COVID-19 au cours des dernières 24 heures, a déclaré Kianoush Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, lors de sa réunion d’information quotidienne. En même temps, 1 837 nouveaux cas de contamination ont été confirmés, selon Jahanpur, qui a également déclaré qu’au total, l’Iran avait effectué 251 703 tests de dépistage de la maladie.

11:05: La France accorde une exception à l’isolement pour adopter des animaux. Le gouvernement français accordera à partir de jeudi prochain une dérogation spéciale pour faciliter la circulation des citoyens qui souhaitent adopter un animal de compagnie, comme l’a annoncé samedi le ministère de l’Intérieur.

La décision est prise par une demande d’urgence formulée par la Humane Society, qui avait averti que tous ses abris étaient proches de la saturation.

10:50: Le Paraguay restreint la circulation des véhicules par le Covid-19. Le président du Paraguay, Mario Abdo Benítez, a annoncé la circulation restreinte des véhicules conformément à la fin de leurs brevets, une mesure qui prendra effet à partir de ce lundi pour prévenir l’épidémie de coronavirus. Les véhicules avec un étrange brevet circuleront lundi, mercredi, vendredi et dimanche, tandis que les paires pourront le faire mardi, jeudi et samedi, a souligné la disposition officielle.

10h30: le nombre d’infections à coronavirus enregistrées en Afrique est déjà de 12 973 cas, selon le dernier bilan continental mis à jour ce samedi par les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies.

Au total, 693 personnes sont mortes à travers le continent depuis la déclaration de la pandémie, qui a déjà atteint 52 pays africains. Seuls le Lesotho et les Comores n’ont enregistré aucun cas. Au total, 2 064 personnes ont été libérées.

L’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d’Ivoire sont toujours les pays les plus touchés du continent.

09:45: L’Espagne a confirmé 510 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures, le bilan quotidien le plus bas depuis le 23 mars. Les cas confirmés se sont élevés à 161 852 et le total des décès à 16 353. Près de 60 000 patients ont obtenu leur congé. Le taux de nouvelles infections a enregistré une augmentation quotidienne de 3,07% (contre 3% hier), à 4 830 cas.

08:00: La Russie dépasse les 100 décès dus au coronavirus et enregistre déjà 13 500 cas. La Russie a déjà dépassé la centaine de décès par coronavirus tandis que le nombre d’infections a déjà dépassé 13 500 cas après avoir détecté 1 667 patients supplémentaires au cours des dernières 24 heures, comme l’ont confirmé les responsables du centre de contrôle des maladies. C’est un total de 13 584 personnes infectées et 106 décès enregistrés dans 49 régions du pays. Une dizaine de personnes sont décédées ces dernières heures.

07:00: L’Allemagne a ajouté plus de 4 100 nouveaux cas de coronavirus ce samedi, ce qui place le décompte mondial au-dessus de 117 000, dont plus de 2 500 décès, dont 171 le dernier jour, selon l’Institut Robert Koch (RKI), l’agence gouvernementale chargée de surveiller les maladies dans le pays. En tout, Il y a déjà 117 658 cas confirmés de Covid-19 en Allemagne, 4 133 de plus que jeudi. Plus précisément, il y a 2 544 personnes décédées.

06h30: La CIDH a appelé au respect absolu des droits de l’homme lors de la lutte contre le coronavirus. La résolution “appelle les États membres de l’OEA à adopter une approche axée sur les droits de l’homme dans toute stratégie, politique ou mesure étatique visant à faire face à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences, y compris les plans de relance économique et sociale ».

05:48: La pandémie part déjà près de 1,7 million d’infections, plus d’un demi-million aux États-Unis. États-Unis enregistrés au cours des dernières 24 heures 2 108 décès à la suite de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le chiffre représente un nouveau record quotidien pour le pays, portant le montant total à 18.621. Les chiffres proviennent du décompte de l’Université américaine Johns Hopkins, qui fournit des statistiques sur la progression de la pandémie dans le monde en temps réel.

05:26: HRW critique les tentatives de Bolsonaro de “saboter” les efforts contre le coronavirus.

05:09: Le Pérou confirme la propagation du coronavirus d’un troisième membre du Congrès du pays.

04:49: Les États-Unis dépassent un demi-million de cas confirmés de coronavirus.

04:13: La Corée du Sud surveillera les personnes qui violent l’auto-quarantaine avec des bracelets électroniques.

03:34: La Bolivie enverra l’armée dans la plus grande ville du pays en cas de rupture de confinement.

02:59: La Chine enregistre 46 nouveaux cas de coronavirus, dont quatre de transmission locale.

02:10: Los Angeles prolonge le confinement pour endiguer le coronavirus jusqu’au 15 mai.

01:21: HRW appelle le Cameroun à garantir les droits et l’aide à ceux qui ont le plus besoin du coronavirus.

00:37: Guterres prévient que la pandémie de coronavirus menace la “paix et la sécurité” internationales.

23:41: Le Brésil dépasse 1 000 décès dans le pays en raison du coronavirus.

22:56: L’Argentine prolonge la quarantaine obligatoire pour le coronavirus tandis que le pays frôle 100 décès.

22:03: L’Arabie saoudite remettra 25 millions de dollars au Yémen pour lutter contre le coronavirus.

21:11: L’Équateur lance un fonds pour aider les petites entreprises financées par des entreprises et des particuliers.

20:47: New York enterre ceux qui n’ont pas été tués par des coronavirus dans un charnier.

20:01: Trump menace de geler 500 millions de dollars de fonds américains destinés à l’OMS.

19:36: Bolsonaro soulève à nouveau la controverse après avoir ignoré les mesures de restriction imposées par Covid-19.

18:57: La Turquie surmonte la barrière du millier de morts après la mort de 98 personnes le dernier jour.

18h00: Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé vendredi que la quarantaine dans le pays avec le plus grand nombre de décès dus au coronavirus durera jusqu’au 3 mai. “C’est une décision difficile mais nécessaire pour laquelle j’assume l’entière responsabilité politique”, a déclaré le chef de l’Etat.

17:55: La France a signalé 554 décès à l’hôpital au cours des dernières 24 heures: le total a déjà franchi la barre des 13 000. Le pays a également signalé 433 décès dans des maisons de soins infirmiers, un chiffre qui ne correspond pas au dernier jour mais qui est signalé à mesure que les autorités reçoivent de nouvelles informations. Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la maladie, quant à lui, dépasse 31 000.

15h54: L’Organisation mondiale de la santé craint “une poussée mortelle” du coronavirus si le confinement est levé trop rapidement.

15h33: L’Irlande a prolongé les mesures d’isolement jusqu’au 5 mai, a annoncé vendredi le Premier ministre Leo Varadkar. Le gouvernement a pris cette décision après une “recommandation d’expert”.

15h00: Singapour a signalé 198 nouveaux cas confirmés de coronavirus au cours des dernières 24 heures, dont 79 liés à des dortoirs de travailleurs étrangers qui ont récemment été identifiés comme des points de transmission.

14:37: Marcelo Rebelo de Sousa, président du Portugal, a annoncé son intention de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 1er mai. Le Premier ministre Antonio Costa a également défendu le maintien des mesures de confinement car “la levée de l’état d’urgence enverrait un mauvais message au pays”.

13h59: Les Pays-Bas ont enregistré environ 2 000 décès de plus que la normale au cours de la première semaine d’avril. L’Institut national de santé publique du pays, qui enregistre uniquement les cas de coronavirus officiellement diagnostiqués, a signalé 881 décès dus à Covid-19 au cours de cette semaine, ce qui suggère que le nombre réel de décès à la suite de la pandémie est sous-estimé.

13h30: Des milliers de travailleurs temporaires roumains se rendront en Allemagne vendredi, après que le gouvernement ait décidé d’autoriser les vols malgré la pandémie de coronavirus. Chaque année, environ 300 000 travailleurs temporaires se rendent en Allemagne pour aider à la récolte des fruits et légumes.

12:40: On estime que l’Autriche a au moins deux fois plus de nouvelles infections à coronavirus officiellement enregistrées, selon des recherches menées vendredi. L’étude menée par l’institut SORA a révélé que 28 500 des 9 millions d’habitants autrichiens sont probablement touchés, par rapport aux statistiques officielles de 12 200 infections.

12:10: L’Union européenne annonce la tenue d’un sommet le 23 avril pour jeter les bases de la “reprise économique”.

11:10: Le porte-avions français Charles de Gaulle a enregistré 50 cas de coronavirus à bord, a annoncé vendredi le ministère des Forces armées. Jusqu’à présent, aucun des 50 membres d’équipage infectés n’a souffert d’une “détérioration de sa santé”, selon un communiqué.

10:36: Le nombre de décès dus à la pandémie a triplé en huit jours en Belgique, avec 3 019 décès enregistrés. Au cours des dernières 24 heures, 496 nouveaux décès ont été signalés et le nombre de patients est passé de 24 903 à 26 667.

07:03: La pandémie de coronavirus dépasse 1,6 million de cas et 95 000 morts

06:20: Les préfectures japonaises demandent à Abe de prolonger l’état d’urgence des coronavirus

05:13: Le nombre de cas de COVID-19 s’élève à 117 au Salvador avec 14 nouvelles infections

04:59: Le Costa Rica signale 37 cas de COVID-19 en 24 heures, la plus forte augmentation

04:10: Le Yémen confirme son premier cas de coronavirus

03:15: Les bars et restaurants de Tokyo devront fermer à 20 heures

02:20: L’UNICEF fournit de la nourriture à près d’un millier d’enfants et de femmes enceintes en Argentine pour lutter contre le coronavirus

01:40: La Corée du Sud enregistre seulement 27 nouveaux cas de coronavirus, le nombre le plus bas en 50 jours

00:31: La Chine signale 42 nouveaux cas de coronavirus, dont 38 importés

00:00: Cuba suspend les transports publics urbains et ruraux à partir de ce samedi en raison du coronavirus

23:32: Le gouverneur de New York autorise le personnel funéraire de partout aux États-Unis à travailler dans l’État

22:57: Trump affirme que “plus de deux millions” de tests ont été effectués pour diagnostiquer le coronavirus aux États-Unis

22:21: Les détenus des prisons équatoriennes commencent à fabriquer des cercueils pour ceux qui ont été tués par le coronavirus à Guayaquil

22:14: La Bolivie autorise plus de 58 prisonniers à décongestionner les prisons en raison d’un coronavirus

21:58: Justin Trudeau, sur le coronavirus: “C’est la nouvelle réalité jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin”

21h35: L’UNICEF appelle à un effort international pour protéger les enfants les plus vulnérables pendant la crise

21:07: Le Conseil de sécurité de l’ONU aborde le coronavirus pour la première fois depuis le début de la pandémie

21h00: L’Eurogroupe parvient à un accord pour mobiliser 500 000 millions de prêts en réponse au coronavirus

20:47: L’Eurogroupe examine un projet d’accord conclu entre l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne

20:26: Les États-Unis approchent les 16 000 décès par coronavirus, New York en enregistrant plus de 7 000

20:21: Boris Johnson quitte l’unité de soins intensifs et sera sous observation

20:03: 12 000 décès en France, qui enregistre une baisse du nombre de patients en USI

19:41: Le Royaume-Uni ajoute 881 décès de coronavirus et compte environ 8 000 décès avec plus de 65 000 cas

19h30: L’OMS prévient que certains pays d’Afrique pourraient enregistrer un pic de pandémie “très prochainement”

19:21: Le ministère des Affaires étrangères aide 35 Espagnols à quitter l’Afrique du Sud

19:18: L’Italie dépasse 140 000 infections et 18 000 décès par coronavirus après un nouveau rebond

19:06: Centeno voit l’accord “très proche” lors de la réunion de l’Eurogroupe, dont le début est à nouveau retardé

18:52: Bruxelles invite l’Eurogroupe à “surmonter les différences” et à faire preuve de solidarité

18:48: Les Pays-Bas enregistrent 148 autres décès par coronavirus et totalisent 2 396 décès et plus de 20 000 cas

18h30: Merkel réitère qu’il n’y a pas de “consensus politique” sur les “coronabonos” et est optimiste quant à la crise

18h15: Lagarde (BCE) veille à ce que la crise des coronavirus ne puisse être résolue par des “recettes du passé”

17h40: Le coronavirus détruit encore 6,6 millions d’emplois américains en une semaine

17h00: Bachelet prévient que la pandémie de coronavirus “n’est pas un chèque en blanc pour obvier aux droits de l’homme”

16.40: Le bilan des coronavirus dans le monde a dépassé la barrière de 90 mille victimes

16.10: Italie fait état de 610 décès supplémentaires, pour un total de 18 279 décès. Pendant ce temps, les infections ont augmenté de 4 204 et ont atteint 143 626 cas.

16.05: Royaume-Uni a signalé 881 nouveaux décès dus au coronavirus, une diminution par rapport aux 938 décès signalés la veille.

15,50: La Hongrie a “indéfiniment” prolongé la quarantaine.

15,50: Équateur ont signalé 515 nouvelles infections, pour un total de 4 965. Alors que le nombre de morts 272 a confirmé et un autre 284 décédé soupçonné d’être porteur du virus.

15.20: Le gouvernement du Mexique a acheté des fournitures médicales à la Chine pour une valeur de 56,4 millions de dollars, dont 11,5 millions de respirateurs KN95

14.40: Chili a signalé neuf autres décès dus à COVID-19, le pire chiffre quotidien depuis que la pandémie est arrivée dans le pays et qui porte le nombre total de décès à 57. En outre, le nombre de personnes infectées est passé à 5 972, après avoir détecté 426 nouveaux cas dans la région. dernières 24 heures.

14.00: Le gouvernement de Le Canada prévoit entre 11 000 et 22 000 décès dans le pays à partir de Covid-19.

13.10: Plus de 100 médecins sont décédés en Italie due au coronavirus, selon un syndicat du secteur.

12h45: Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, était convaincu que la période de confinement en Espagne jusqu’au 11 peutSoit 15 jours de plus que le 26 avril, dernier terme établi.

De son côté, au Canada, le taux de chômage a augmenté de 2,2 points pour s’établir à 7,8% en mars, la plus forte augmentation mensuelle en plus de 40 ans.

12.20: Après de nombreuses heures de négociations tendues et infructueuses ces derniers jours, les ministres européens des Finances se réunissent à nouveau pour tenter d’éviter un nouvel échec et forger une réponse économique commune à la crise des coronavirus.

12.10: Le Vatican a reçu de la Chine une cargaison d’aide médicale contre le coronavirus, a confirmé le porte-parole du Saint-Siège. Il s’agit d’un autre geste de rapprochement entre les deux États, qui n’ont plus eu de relations diplomatiques depuis 1951.

10.40: Le Premier ministre italien Giusseppe Conte a déclaré qu’il pourrait réduire le confinement social fin avril. “Si les scientifiques le confirment, nous devrions commencer à assouplir certaines mesures vers la fin de ce mois”, a-t-il déclaré à la BBC.

10.00: Iran a annoncé 117 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, ce qui porte le nombre total de décès officiels dans le pays à 4 110. En outre, il a enregistré 1 634 nouveaux cas d’infection, ce qui porte le nombre total d’infections à 66 220,

9.45: Forte épidémie en Hongrie. Le gouvernement a signalé plus de 100 cas dans un centre pour personnes âgées à Budapest.

9,35: Espagne a signalé 683 nouveaux décès, une diminution par rapport au rapport de la veille (757), mais il a déjà dépassé 15 000 décès dus au coronavirus. Pendant ce temps, les personnes infectées ont augmenté de 5 756 et ont atteint 152 446.

9.00: La pandémie atteint 1,5 million de personnes infectées dans le monde, officiellement enregistré dans 192 pays et territoires, selon le bilan de l’agence .. Le virus a fait au moins 87 320 morts.

8h20: La russie ajoute environ 1 460 nouveaux cas en une seule journée et dépasse 10 000

6.00: Japon Il a enregistré pour la première fois plus de 500 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le total national à 4768 personnes, à l’exclusion des centaines de personnes d’un bateau de croisière mis en quarantaine près de Tokyo il y a quelques semaines.

5.30: Allemagne enregistre 108 202 cas de contagion et 2 107 décès depuis le début de l’épidémie.

5:20: Bolsonaro annonce que des “matières premières” indiennes arriveront au Brésil pour produire de l’hydroxychloroquine

16h00: Le Pérou restreint l’entrée de plus de détenus dans les prisons pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus

15h30: Le Panama impose la “quarantaine totale” le week-end interdisant de sortir

15h00: Corée du sud enregistre 39 cas de coronavirus, le nombre le plus bas depuis fin février

14h45: La Chine confirme deux nouveaux cas de coronavirus de transmission locale et 61 importés

2:14: Trump ne fixe pas de date pour la fin des mesures contre Covid-19 et critique à nouveau l’OMS

2:03: Le ministre brésilien de la Santé reconnaît des “divergences internes” avec Bolsonaro, mais nie toute pression

1.30: Le gouvernement de Mexique estime que les personnes infectées par COVID-19 s’élèvent à un peu plus de 26 000, huit fois les cas confirmés dans le pays, qui totalisent 3 181, a déclaré le sous-secrétaire à la Santé du Mexique

1:10:_Le Guatemala impose l’utilisation de masques faciaux pour prévenir les infections à coronavirus

00h40: États Unis il a enregistré 1 882 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures et le total s’élève à 14 695.

00.20: Le nombre de personnes infectées dans le monde dépasse le million et demi, avec près de 90 000 décès.

23h15: Argentine ont signalé cinq décès et 80 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées s’élève à 65, dont 1 795 infectés.

20.25: La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré un cessez-le-feu au Yémen en raison du coronavirus. Le pays est en guerre civile depuis 2015.

20.20: Le Brésil a signalé 133 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures, un nouveau record quotidien.

17h50: La France a signalé 541 décès à l’hôpital au cours des dernières 24 heures, une légère baisse par rapport à la veille, lorsque 607 décès avaient été enregistrés. Bien qu’il n’y ait pas de liste de décès dans les maisons de retraite en raison d’une “défaillance technique”.

17h00: L’Europe enregistre déjà plus de 60 000 décès.

16h45: New York a signalé 779 nouveaux décès, un record quotidien pour l’État, foyer de l’épidémie en Amérique du Nord. Cependant, le gouverneur a noté que la courbe de contagion a commencé à baisser.

16.40: Floride dépassé 300 morts. L’État a signalé 709 nouvelles infections et atteint 15 456 cas.

16,25: États Unis dépassé 400 000 cas positifs, selon le reste de l’Université Johns Hopkins. Le décompte montre également 12 936 décès dans le pays.

16.10: Le chef de l’OMS a demandé “de ne pas politiser le virus”, après les critiques de Donald Trump envers l’organisation. En outre, il a exhorté les États-Unis et la Chine à unir leurs forces contre le coronavirus

16.00: Boris Johnson, admis en soins intensifs, “s’améliore”, comme le rapporte le gouvernement britannique. Il est “assis dans son lit et parle positivement avec l’équipe médicale”, a déclaré Rishi Sunak, secrétaire aux finances.

15h45: Les autorités sanitaires de Chili 430 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés, le nombre le plus élevé enregistré en un jour à ce jour, portant le nombre total d’infections à 5 546. Le défunt s’élève à 48, après avoir confirmé cinq nouveaux décès

15h30: Le Paraguay prolonge la quarantaine. Le président Mario Abdo Benítez a annoncé l’isolement absolu qui régissait jusqu’à ce dimanche 12 avril, il se poursuivra «encore une semaine». Le solde officiel des personnes décédées est de cinq depuis le premier cas signalé le 7 mars. Le nombre d’infections est de 119.

15.20: Le gouvernement américain a signé un contrat de près de 500 millions de dollars avec la société automobile General Motors et le fabricant d’équipements médicaux Ventec Life Systems pour la production de 30 000 respirateurs aidé à lutter contre la pandémie de coronavirus.

14,50: Donald Trump a déclaré sur Twitter qu’une fois que les États-Unis reprendraient leur activité économique, “l’Error de l’ennemi invisible, à l’exception de ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou un ami, doit être rapidement oublié”

14.10: L’Union européenne a annoncé qu’elle consacrerait 918 millions d’euros à la région Amérique latine et Caraïbes pour aider à répondre à la crise sanitaire et aux besoins humanitaires immédiats causés par la pandémie de coronavirus.

14.00: Inglaterra reportó un aumento diario de 828 muertes, lo que anticipa una nueva cifra récord para el Reino Unido.

13.20: Alemania llegó al millón de tests realizados, lo que supone el 1,2% de su población. El 90% de estas pruebas ha resultado negativo, según datos oficiales del gobierno.

Entre los países que más pruebas han hecho en relación a su población están Islandia (81,23 por cada mil habitantes), Noruega (20,42), Suiza (18,74), Austria (13,12), Australia (12,24 ) Alemania (10,02) y Corea del Sur (9,06).

13.00: Un hombre que robó tres mascarillas de protección en un hospital de Londres fue condenado a tres meses de prisión.

12.50: La OMC prevé una caída del comercio mundial este año de entre el 13% y el 32%. El director de la Organización dijo que la pandemia puede provocar la “recesión más profunda de nuestra existencia”.

12.30: El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, permanece “clínicamente estable” y “responde al tratamiento”, según informó un vocero del gobierno, luego de que el mandatario pase su segunda noche en la Unidad de Cuidados Intensivos.

12.00: Amnistía Internacional reclamó al gobierno estadounidense que libere a los cerca de 40.000 migrantes que están detenidos en el país en medio de la pandemia

11.45: Europa superó los 750 mil contagios de coronavirus, según el balance de la agencia .. Dos tercios de los más de 52.000 fallecidos el en continente son hombres, y un 95% tenían más de 65 años, reportó la OMS

11.00: Los ministros de Finanzas de la Unión Europea no lograron un acuerdo sobre una respuesta económica común a la pandemia tras una noche entera de negociaciones en la que los países del norte, especialmente Holanda, seguían oponiéndose a los del sur, que reclaman un esfuerzo financiero sin precedentes.

10.20: Más de 4.00 muertos en Iran. Las autoridades reportaron un aumento diario de 121 fallecidos. Los contagios suman un total de 68.200.

10.00: La russie reportó un récord de casos diarios por tercer día consecutivo. Los 1.175 contagios elevaron el total a más de 8.600.

9.20: La Belgique registró 205 nuevas muertes, lo que eleva el balance total de fallecidos a 2.240, y confirmó un total de 23.403 contagios.

8.00: Allemagne supera los 100.000 contagios y suma casi 1.900 muertos. Es el quinto país en cuanto a casos, por detrás de EEUU, España, Italia y Francia, aunque la metodología de cada país tiene variaciones.

7:30: La ONU defiende el “enorme trabajo” de la OMS tras las críticas de Trump al organismo de salud.

6:30: Cuba entra en la fase de transmisión local del coronavirus.

6:00: La pandemia de coronavirus acumula más de 82.000 víctimas fatales tras sumar EEUU casi 2.000 fallecidos en un día.

5:30: Un tribunal falla a favor de Texas y permite que restrinja el acceso al aborto durante la pandemia

5:00: Colombia anuncia un “Ingreso Solidario” para más de tres millones de familias para hacer frente al Covid-19

4:35: Los Ángeles ordena a empleados y ciudadanos cubrirse la cara para evitar la expansión del coronavirus

4:20: México continuará con las grandes obras en medio de la pandemia porque el Ejército vigila la seguridad

4:00; El OCDH propone a Cuba que derive a la Policía a “labores de asistencia” de ancianos y personas necesitadas

3:47: Corea del Sur registra 53 nuevos casos de coronavirus

03:20: La Chine confirma tres casos de coronaviris de transmisión local y 59 importados

2:46: La cifra de muertos por la pandemia de coronavirus sobrepasa los 80.000 a nivel global

02:15: Condenada a ocho meses de prisión una mujer inglesa que escupió a un policía y dijo tener el coronavirus

01:40: Maduro ordena la hospitalización de todas las personas con coronavirus para evitar más contagios

00.30: Estados Unidos reportó la cifra récord de 1.942 muertes en las últimas 24 horas y el total asciende a 12.813, con 396.416 casos.

23.45: Confirmaron seis muertes y 87 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. El total de caso asciende a 1715 con 60 fallecidos.

22.00: Trump volvió a criticar la respuesta de la OMS al coronavirus y dijo que suspenderá la contribución financiera de EEUU al organismo.

20.20: Brasil reportó 114 muertes en las últimas 24 horas, récord desde el inicio de la pandemia. El total asciende a 667.

17.40: Francia reportó 607 muertos en hospitales en las últimas 24 horas y el total ya supera la barrera de los 10.000.

16.05: Las estaciones de tren de Wuhan lucen llenas de pasajeros en los primeros minutos del miércoles, día en el que se levanta la restricción de viajes luego de meses de confinamiento obligatorio. El gobierno de China ha reportado escasos contagios domésticos en las últimas semanas, pero teme una segunda ola por infecciones de personas que regresan del extranjero.

15.20: Donald Trump, sobre la pandemia de coronavirus “La OMS lo arruinó”. El mandatario dijo que revisará los fondos que EEUU aporta para el funcionamiento del organismo.

15.00: El estado de New York registra su mayor número de muertes por coronavirus en 24 horas, con 731 fallecimientos.

14.20: Reino Unido registró su cifra diaria más alta de muertes por coronavirus: 854 fallecidos en las últimas 24 horas.

14.00: Irán reabrió el parlamento, luego de que las autoridades reporten descensos en los contagios por séptimo día consecutivo. Más de dos tercios de los 290 miembros se reunieron sin la presencia del titular de la Asamblea, Ali Larijani, quien dio positivo la semana pasada.

13.40: La bolsa de Nueva York abrió con fuertes alzas por segunda jornada consecutiva, alentada por reportes optimistas sobre el control de la pandemia.

13.30: El gobierno de México contrató 3.000 médicos para hacer frente al coronavirus tras reconocer en días pasados un déficit de especialistas para enfrentar la pandemia. “Se inscribieron 7.000 médicos en general para (los institutos de salud) INSABI y para el IMSS, y de esos 7.000 ya fueron contratados 3.000”, dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina.

13.20: Arabia Saudita prevé hasta 200.000 casos de coronavirus en pocas semanas, según reportó el Ministerio de Salud local.

13.00: El presidente de la Liga de fútbol española, Javier Tebas, dijo que el campeonato podría reanudarse el 29 de mayo o el 6 de junio, insistiendo en que no acabarla temporada “no es una opción”.

12.30: Diez recién nacidos han sido diagnosticados con coronavirus en una maternidad de la ciudad rumana de Timisoara pese a que sus madres han dado negativo en el test, por lo que las autoridades creen posible que hayan sido contagiados por el personal de la clínica.

12.05: Suecia reportó un balance diario de más de 100 muertes, un salto de 24%, y llegó a los 591 fallecimientos. Tras haber aplicado políticas laxas frente a la pandemia, los casos ya superan los 7.000.

11.40: Israël ordenó el cierre total de las ciudades del país durante dos días y medio, a partir de esta tarde, y toque de queda general mañana y hasta el jueves por la mañana para evitar desplazamientos en los días de Pésaj, la Pascua judía.

11h15: Iran suma ya más de 62.000 casos del nuevo coronavirus, mientras que la cifra de muertos se aproxima a los 3.900, según los últimos datos anunciados este martes por el portavoz del Ministerio de Salud.

10.50: La russie informó por primera vez más de mil contagios diarios por coronavirus, en un balance que da cuenta de casi 7.500 casos de Covid-19 en el país.

10.30: Allemagne reportó 3.834 nuevos contagios y llegó a los 99.225, por lo que se espera que sea el cuarto país a nivel mundial en llegar a los 100 mil casos. Además, se han contabilizado 173 víctimas mortales, un dato que prácticamente duplica los 92 fallecidos del lunes y sitúa el total en 1.607 muertos

10.20: Bélgica registró 162 nuevos fallecidos por coronavirus y llegó a las 2.035 muertes.

10.00: La pandemia ya causó 75 mil muertes a nivel mundial, según el balance de la agencia ..

9h30: España reportó 743 nuevas muertes por coronavirus, lo que interrumpió la serie de cuatro descensos consecutivos en la cifra de víctimas mortales, y llegó a los 140 mil casos.

9.00: El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró el estado de emergencia de una duración inicial de un mes para Tokio y otras seis regiones del archipiélago, frente a la reciente aceleración del número de casos de covid-19 en el archipiélago

7:50: Más de 10.000 personas han dado positivo por coronavirus en África, según el balance difundido por el los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de la Unión Africana, que da cuenta de al menos 487 fallecidos por la enfermedad Covid-19.

6:30: Unas 75.000 personas han perdido la vida por la pandemia de Covid-19, la enfermedad derivada del nuevo coronavirus originado en China y que ha afectado ya a 184 países y territorios, hasta dejar más de 1.300 millones de casos en todo el mundo.

6:15: El Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha anunciado este lunes que impondrá un toque de queda de 24 horas al día en varias ciudades, incluida la capital, Riad, para frenar el avance del coronavirus en el país.

5:00: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informó que se han registrado por segundo día consecutivo 47 nuevos casos de Covid-19, por lo que el número total de afectados ha ascendido a 10.331.

3:10: El gobernador de Carolina del Sur ordenó a los ciudadanos del estado permanecer en sus hogares como medida para frenar la expansión del coronavirus.

2:40: El presidente de Colombia, Iván duque, anunció una prórroga de la cuarentena hasta el 27 de abril, y hasta el 30 de mayo en el caso de los mayores de 70 años, después de que el Gobierno destacara cierto descenso en el número de contagios, que hasta el momento son 1.579 y 46 muertos.