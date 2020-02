Coronavirus vs grippe: quelles sont les similitudes et les différences

La grippe (grippe) et la COVID-19, causée par la nouvelle Coronavirus de Wuhan, ils sont maladies respiratoires infectieuses. Bien que les symptômes des deux puissent être similaires, les deux conditions Ils sont causés par différents virus.

Au 11 février 2020, la grippe avait un impact beaucoup plus important sur les Américains que COVID-19. Vous pouvez trouver des informations actualisées sur cette maladie dans le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Le docteur Lisa Maragakis, directeur principal de la prévention des infections Université Johns Hopkinsau Maryland, aux États-Unis, explique les similitudes et les différences entre la grippe et COVID-19.

Les deux peuvent être évités par lavage fréquent et minutieux des mains, toussez dans le trou du coude, restez à la maison lorsque vous êtes malade et limitez le contact avec les personnes infectées.

COVID-19: Elle est causée par un virus, le nouveau coronavirus 2019, maintenant appelé coronavirus 2, du syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS-CoV-2.

Grippe: elle est causée par l’un des différents types et souches de virus grippal.

Alors que la grippe et le COVID-19 peuvent être transmis de la même manière, il existe également une différence possible: le coronavirus pourrait se propager par voie aérienne, ce qui signifie que les petites gouttes laissées dans l’air pourraient provoquer des maladies chez les autres, même après que le malade ne soit plus à proximité.

COVID-19: Des médicaments antiviraux sont actuellement testés pour voir s’ils peuvent traiter les symptômes.

Grippe: les médicaments antiviraux peuvent atténuer les symptômes et parfois raccourcir la durée de la maladie.

COVID-19: Aucun vaccin disponible à ce jour, bien qu’il soit en cours.

Grippe: Il existe un vaccin disponible et efficace pour prévenir certains des types les plus dangereux ou pour réduire la gravité de la grippe.

COVID-19: Plus de 80 400 cas dans le monde; 53 cas aux États-Unis au 25 février 2020.

Grippe: elle est estimée dans un milliard de cas dans le monde; 9,3 millions à 45 millions de cas aux États-Unis par an.

COVID-19: Plus de 2700 décès signalés dans le monde; Aucun enregistré jusqu’au 25 février 2020 aux États-Unis ou dans les Amériques.

Grippe: de 291 000 à 646 000 décès dans le monde; 12 000 à 61 000 décès aux États-Unis par an.