Coronavirus – Zapatero demande l’annulation de la dette de l’Amérique latine avec Correa, Rousseff ou Samper

MADRID, 23 mars (EUROPA PRESS) –

L’ancien Premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero a signé une lettre demandant, face à la pandémie de coronavirus, l’annulation de la dette extérieure de l’Amérique latine, une lettre également signée par les anciens présidents de l’Équateur Rafael Correa, Dilma Rousseff du Brésil, Fernando Lugo du Paraguay et Ernesto Samper de Colombie.

“Maintenant que le monde a adopté un ton plus humain et plus coopératif sur le plan économique face à la pandémie de Covid-19”, dit la lettre, les signataires demandent au FMI et à d’autres organisations multilatérales telles que la Banque interaméricaine de développement (BID), la Société Andina de Fomento (CAF) ou la Banque mondiale. Ils exhortent les créanciers privés internationaux à accepter “un processus immédiat de restructuration de la dette qui prévoit un défaut absolu de deux ans sans intérêt”.

La lettre, à laquelle Europa Press a eu accès, bénéficie également du soutien du vice-président bolivien Álvaro García Linera, de l’ancien ministre argentin Jorge Taiana, du brésilien Celso Amorim et de l’ancien candidat colombien Gustavo Petro.

Il s’agit d’une initiative du Centre stratégique latino-américain de géopolitique (CELAG), dirigé par l’espagnol Alfredo Serrano Mancilla. Dans son Conseil Scientifique se trouve le fondateur de Podemos Juan Carlos Monedero et dans l’Exécutif l’ancien député et leader de cette formation Sergio Pascual.

Les signataires soutiennent que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) prévoit une perte de revenus mondiaux de 2 000 milliards de dollars en raison de la crise provoquée par l’épidémie, et que l’Organisation internationale du Travail (OIT) estime que 25 Des millions d’emplois dans le monde sont menacés.

De plus, ils soulignent que les sorties de capitaux des pays émergents sont déjà à des niveaux records: 60 milliards de dollars en moins de deux mois, selon l’Institut international des finances. Pour cette raison, ils estiment que la remise de la dette extérieure est “une action aussi juste que nécessaire”.

Ils prennent comme exemple la Conférence de Londres de 1953, au cours de laquelle une partie de la dette allemande a été annulée, et, comme dans d’autres moments de “grandes catastrophes”, ils soutiennent qu’il s’agit “d’une occasion unique d’éviter que le poids de la dette une pierre d’achoppement encore plus grande que d’ajouter au défi complexe de surmonter ce moment social et économique critique. “

“Il y a des cas infinis de remise de dettes extérieures”, poursuivent-ils, avertissant que les pays ne peuvent être “tenus” de prendre des politiques économiques et de santé publique efficaces pour compenser les dommages “et, en même temps, s’attendre à ce qu’ils continuent de s’acquitter de leurs dettes. “

En moyenne, souligne la lettre, la dette extérieure représente 43,2% du PIB de l’Amérique latine. Pour ce faire, ils demandent à l’Assemblée générale des Nations unies de se réunir pour approuver une résolution à cet effet. “Ce n’est pas seulement une question de solidarité, mais aussi d’efficacité”, déclarent les signataires.