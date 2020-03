Coronavirus Zion est déchargé au Mexique après avoir été isolé

Heureusement, Félix Gerardo Ortiz, plus connu sous le nom de Zion, n’a pas de coronavirus. Le «Z» a eu de très fortes douleurs abdominales et n’a pas pu respirer, ni Zion et Lennox n’ont marché ce jeudi aux Spotify Awards.

Après que Lennox, membre du duo Zion et Lennox, a annoncé que son coéquipier avait été hospitalisé à Mexico après avoir publié une photo où Zion est apparu sur un lit d’hôpital, il est maintenant le même interprète qui a a libéré son état de santé.

Grâce à un lien en direct d’Instagram, Félix Gerardo Ortiz, mieux connu sous le nom de Zion, a expliqué qu’il avait déjà quitté l’hôpital après avoir fait de nombreux tests et même l’isoler, car ils pensaient qu’il avait des symptômes de coronavirus, mais heureusement ce n’était pas le cas maladie

Le ‘Z’, comme l’appelle le chanteur, a expliqué qu’il avait de très fortes douleurs dans la région abdominale et qu’il ne pouvait ni respirer ni marcher. Il a également souligné qu ‘”il y a Z pour longtemps” et a remercié tous ceux qui ont prié pour lui.

De cette façon, Zion a clairement indiqué qu’il est déjà beaucoup mieux en santé et qu’il poursuivra tous les projets et présentations qu’il avait programmés, en commençant par sa présence aux Spotify Awards qui auront lieu ce jeudi.

“Zeta Pa’ Largoooo “

Il y a quelques heures, Zion, du duo Zion et Lennox, a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où, entre les lignes, il a mentionné que le coronavirus avait été laissé pour compte. Bien qu’il présente des symptômes similaires, Zion ne souffre pas de cette maladie.

La publication, qui compte à ce jour plus de 107 000 likes, est accompagnée du texte suivant: «Merci à Dieu et à vous tous pour vos prières et vos bons voeux. Zeta Pa ’Largoooo reste, je vous aime beaucoup mon peuple! #Zdiddy. “

Immédiatement, les commentaires de ses partisans étaient présents, et plus encore lorsqu’ils étaient préoccupés par la possibilité que Zion ait un coronavirus:

«Ahhh c’est bien que tu sois bien frère !!! Nous vous aimons !!! »,« Quel ami effrayant !!! Pour prendre soin de nous, nous t’aimons un million »,« @zion blessed black, comme tu aimes et bien sûr nous prions pour toi toujours ».

Pour sa part, un internaute s’est exprimé de la manière suivante: “Celui qui est reconnaissant en peu sera récompensé en beaucoup, il faut remercier Dieu au quotidien pour tout.”

Félix Gerardo Ortiz, plus connu sous le nom de Sion, a continué de recevoir les bons voeux de ses amis et admirateurs: «Mon précieux audacieux, Dieu merci, il va déjà bien. Salutations de l’Équateur. Bénédictions »,« @zion Dieu continue de te bénir frère, continue à être un guerrier, je t’envoie un câlin ».

Un admirateur inquiet pour le coronavirus et a envoyé les meilleures vibrations à Zion, du duo Zion et Lennox: “Améliore mon amour platonique, bénédictions, un baiser”, tandis qu’un autre utilisateur a écrit ce qui suit: “Papa, merci, j’adore beaucoup une partie de la musique que vous avez faite. “

Enfin, un internaute n’a rien gardé de ses mots: «Tu es à moi, avec ou sans papiers, taxi… Que Dieu vous bénisse, Zeta. Je t’aime mon nigaaa. “