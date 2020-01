Corruption dans la «Croisade contre la faim» de Peña Nieto: 1 323 millions pour la nourriture ont été détournés pour acheter des t-shirts et des casquettes à prix

L’année dernière, les diverses irrégularités ont été découvertes contre le programme de la Croisade contre la faim, qui a été l’un des piliers des six dernières années de l’ancien président Enrique Peña Nieto, cette année, le ministère de l’administration publique (SFP) a également détecté anomalies dans les factures pour 1 323 millions de pesos.

L’ancienne Ministère du développement social (Sedesol), unité responsable des cantines communautaires, fait l’objet d’une enquête, en plus de Diconsa, le réseau d’approvisionnement chargé de l’équipement et de la livraison des vivres.

Fait partie de l’enquête sur la fonction publique Il se concentre sur 15 factures d’une valeur de 311 millions 940 000 pesos, émises en 2018 et ils n’ont aucun bon pour prouver que Diconsa a livré tous les biens pour lesquels il a été payé.

Parmi ces factures, le numéro DDFFTC 10002050 se démarque, où se distingue l’achat de fournitures n’ayant rien à voir avec la restauration.

Le document, vérifiez que Développement social a effectué un décaissement de 69 millions 468 000 pesos en échange de 285 000 chemises à col rond.

De la même manière que vous payezsur 40 millions 968 000 pesos pour 285 000 caps et 3 millions de pesos ont été dépensés pour 2 000 transporteurs, a rapporté le portail El Universal.

Sedesol a remis un million à Diconsa 856 250 pesos en échange de 2 700 chemises.

La dépendance payée 798 000 pesos pour 1 600 agendas et fait une autre dépense de 700 000 pesos pour 800 agendas avec des clés USB.

Le SFP enquête non seulement sur ces achats qui ont été effectués avec de l’argent censé être destiné à nourrir le pl’oblation la plus vulnérable du pays, mais a également constaté que tous ces objets ont été achetés à un prix élevé:

«Dans une analyse des prix, à travers une étude de marché auprès de divers fournisseurs, il a été observé que il y a une prime de prix dans les concepts payés sur cette facture représentant 89,87% », a déclaré le portail en ligne.

Il est indiqué que Diconsa a payé 1 500 pesos pour chaque transporteur, tandis que sur le marché, ces produits coûtent 400 pesos. Dans le cas d’agendas avec des souvenirs américainsB, chacun a une valeur de 600 pesos et Sedesol a dépensé 875 pesos par unité.

Comment cela a-t-il fonctionné? Les cuisiniers n’ont pas touché de salaire

Il convient de noter que les cuisiniers ne touchaient aucun salaire. Les femmes de la communauté ont donné leur temps à tour de rôle en cuisinant avec des intrants non achetés localement mais surtout des produits en conserve au lieu de frais.

Les consommateurs ont payé les repas ou le petit déjeuner à 10 pesos et les cuisiniers avaient le droit de prendre de la nourriture pour leur famille.

Cependant, Ce programme a été critiqué car il ne permettait pas aux mères de générer des ressources pour d’autres besoins de base, en outre, elle n’a pas profité aux producteurs locaux.

Ils avaient déjà “perdu” plus de 396 millions de pesos

En 2015, l’Audit Supérieur de la Fédération (ASF) a également suivi la piste des destinées à la Croisade contre la faim 396 millions 838 000 pesos qui avait été destiné à l’achat de 31 millions d’articles, y compris des tortillas, des t-shirts, des ballons, des lunettes et des casquettes, mais l’agence de réglementation a déclaré que les sociétés avec lesquelles ils avaient été acquis “n’existaient pas”.

Cependant, ces articles n’ont jamais atteint leur destination et même, le responsable de l’entrepôt général du Secrétariat du développement social (SEDESOL) a indiqué qu’il ne connaissait pas son existence. Par conséquent, l’ASF indique qu’il y a déjà eu un fort dommage au trésor, car il n’y a aucune preuve qu’un objet ait atteint l’une des 400 municipalités.

Rosario Robles, Sedesol et le Master Scam

Le thème touche des fibres plus sensibles: la fraude a été perpétrée aux dépens de la population la plus vulnérable du Mexique.

Doutes sur la destination finale de l’argent à allouer Ministère du développement social aux plus pauvres se matérialise dans plus de 2,220 millions de pesos, selon une autre enquête.

En 2013, cette unité, alors dirigée par Rosario Robles, disposait d’un budget de 555 millions de pesos pour distribuer 500 000 paquets de nourriture, T-shirts, casquettes aux Mexicains en situation de pauvreté alimentaire et dont les foyers se trouvent dans les zones marginalisées de 11 États des États-Unis. La république

Cependant, l’audit supérieur de la fédération a confirmé que seulement 7% des garde-manger étaient livrés qui aurait été acheté. Il n’y a aucune preuve que les avantages restants ont été versés, il n’y a que des preuves que Sedesol a payé pour la distribution des fournitures.

Pour fraude à Sedesol, Dix accords ont été signalés avec les universités autonomes de Morelos et l’État du Mexique, qui devrait étendre la couverture des programmes sociaux, améliorer les services dans les régions les plus en retard du pays et lutter contre la pauvreté.

Les institutions n’ont fourni aucun service et n’ont été fournies que pour l’opération illégale.

Une enquête journalistique intitulée The Master Scam découvert un complexe réseau de corruption dans lequel plusieurs agences gouvernementales, beaucoup sous la tutelle du cercle proche de la ancien président, Enrique Peña Nieto, détourné plus de 7 760 millions de pesos.

C’était un modus operandi avec plusieurs années en cours, et cela n’a pas été vu de cette façon dans d’autres pays: les secrétaires ont embauché des universités publiques pour effectuer des services qu’elles n’avaient pas formés ou n’avaient pas de personnel à développer.

Selon l’enquête, Master Scam 11 agences du gouvernement fédéral ont détourné des ressources. Le ministère du Développement social, avec Rosario Robles; la Banque nationale des travaux, avec Alfredo del Mazo et Petróleos Mexicanos, dans la gestion d’Emilio Lozoya, sont les trois principales dépendances responsables de la fraude millionnaire. (Infographie: Infobae, Jovani Silva)

Ainsi, les établissements d’enseignement ont été contraints de externaliserr à une ou plusieurs entreprises qui ne pouvaient pas faire le travail, alors elles ont demandé les services d’autres entreprises, même jusqu’à ce qu’elles aient vraiment la capacité de se conformer.

Super une partie de la fraude a été commise entre 2013 et 2014, de deux des paris les plus ambitieux du gouvernement Peña Nieto. L’un est le la réforme énergétique, qui a effacé le monopole des Pemex et a ouvert les serrures pour la participation des investisseurs étrangers.