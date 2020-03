Costa Rica.- Le ministre de la Présidence du Costa Rica démissionne en raison du scandale d’espionnage citoyen

Le président défend la collecte de données comme outil d’élaboration des politiques publiques

MADRID, 5 mars (PRESSE EUROPE) –

Le ministre de la Présidence du Costa Rica, Víctor Morales, a présenté sa démission mercredi après avoir été éclaboussé par les enquêtes ouvertes par le parquet pour l’espionnage présumé de l’Unité présidentielle d’analyse des données (UPAD), un organisme lancé en octobre. recueillir des données auprès des Costaricains et améliorer le processus décisionnel du gouvernement.

Morales fait partie des personnes enquêtées, ainsi que le président, Carlos Alvarado Quesada, et d’autres hauts fonctionnaires et conseillers. Le procureur costaricien examine les délits de violation de données à caractère personnel, d’abus de pouvoir et de tergiversation par une unité qui, selon les premières indications, a collecté et analysé des données “sans aucun soutien juridique”.

Le ministre sortant a affirmé dans un communiqué qu’il avait déjà donné des “explications” et qu’il apporterait “la collaboration nécessaire” à la commission d’enquête ouverte à l’Assemblée législative, où une motion de censure a été déposée contre lui.

“Le processus de cette motion de censure et son vote en plénière législative, quel qu’en soit le résultat, implique une détérioration irrémédiable de ma légitimité en tant que moteur du dialogue du pouvoir exécutif avec les membres du pouvoir législatif”, a expliqué Morales dans sa lettre. de démission au président, diffusée sur Twitter.

Ainsi, en réponse à la «réalité politique», le ministre de la Présidence a supposé que sa continuité entraverait «la voie tracée» par le gouvernement pour «améliorer la qualité de vie des Costariciens». Cette voie, a-t-il ajouté, “requiert comme condition essentielle la confiance de tous les acteurs du processus législatif”.

ALVARADO ADMET LES “DOUTS”

Alvarado a remercié sur Twitter le travail de Morales, avec qui il espère continuer à collaborer à l’Assemblée législative. “Notre engagement à construire une démocratie solide et un pays prospère se poursuit”, a déclaré le président.

Alvarado a nommé le ministre des Travaux publics et des Transports, Rodolfo Méndez, nouveau coordinateur entre le gouvernement et l’Assemblée, dans le cadre d’une comparution dans laquelle il a admis qu’il pouvait y avoir des “doutes” sur le travail de l’exécutif dans ces derniers doutes .

“C’est valable dans une démocratie”, a ajouté le président, qui a déclaré qu’il était “aux ordres du ministère public” et espère que les citoyens pourront obtenir “des réponses claires et énergiques”. À cet égard, il a souligné qu’il existe une séparation des pouvoirs au Costa Rica.

Le président a insisté sur le fait que l’UPAD avait déjà interrompu ses travaux, bien qu’il ait affirmé que la collecte et l’analyse des données étaient “essentielles” à l’élaboration des politiques publiques. “En tant que pays, nous ne pouvons pas renoncer à utiliser des outils valides pour l’analyse des données parce que c’est bon pour les gens”, a-t-il déclaré.

En ce sens, le président costaricien a indiqué qu’il ne vise pas à violer la vie privée ou la vie privée et que le bien commun est au-dessus des autres “intérêts”, en tenant compte du fait que, indépendamment de tout scandale possible, il est nécessaire de “mesurer le les choses dans leur juste et pleine dimension. “