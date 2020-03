Costco met en œuvre des mesures avec les clients et les employés pour éviter les coronavirus

Costco met en œuvre de nouvelles mesures de sécurité sanitaire L’objectif est de maintenir la santé des clients et des employés L’entreprise a indiqué que la dynamique de travail pouvait changer selon les circonstances

Costco met en œuvre de nouvelles mesures avec les clients et les employés afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Au milieu de la situation causée par la pandémie de COVID-19, certains magasins ont dû fermer leurs portes, mais ce n’est pas le cas à Cotsco.

À la périphérie de ses succursales, les gens se rassemblent pour acheter la nourriture et les produits de première nécessité dont ils ont besoin pour effectuer une quarantaine.

Le Motley Fool a même rapporté que les bénéfices de l’entreprise avaient augmenté en raison des achats nerveux des gens.

Pour cette même raison, Costco prend des mesures qui lui permettent de maintenir la santé de ses clients et de ses travailleurs.

Craig Jelinek, PDG de Cost, a indiqué qu’ils contrôleront le nombre de clients qui entreront dans l’établissement afin d’éviter l’encombrement à l’intérieur des magasins.

Ils ont également demandé de maintenir une distance prudente entre les clients et les employés.

Une autre mesure est qu’une restriction de quantité sera appliquée à l’achat de certains produits afin que tout le monde puisse l’acheter.

Non seulement ils essaieront de contrôler les masses, ils augmenteront également le nettoyage et la désinfection des surfaces dans le but de maintenir l’hygiène des locaux.

«Nous avons élargi nos protocoles de désinfection des surfaces, notamment les poignées de caddie, les étagères à marchandises, les ceintures avant et les registres. Des limites (achat) ont été mises en place sur certains articles pour permettre à plus de membres d’accéder à la marchandise qu’ils souhaitent et dont ils ont besoin. Nos acheteurs et nos fournisseurs travaillent pour s’assurer que les marchandises à la demande, ainsi que les favoris quotidiens, soient disponibles dans nos entrepôts », a déclaré Jelinek dans sa lettre publiée sur le site Web officiel de Costco.

Selon Jelinek, certaines de ces mesures pourraient varier car elles modifieraient leur fonctionnement en fonction des exigences des circonstances.

Le coronavirus entraîne la fermeture de centres commerciaux à travers le pays

Le gouverneur du New Jersey, Phill Murphy, a annoncé mardi que tous les centres commerciaux intérieurs et parcs d’attractions de l’État fermeraient dès ce soir et resteraient fermés “jusqu’à la fin de l’urgence” en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’ordonnance du gouverneur fait suite à des mesures similaires prises dans d’autres États en ce qui concerne la restriction des heures d’ouverture et la fermeture des chaînes de magasins et des “centres commerciaux”, les centres commerciaux qui constituent la principale attraction de la vie sociale et culturelle des États-Unis et dont les fermetures laissant des centaines de milliers d’employés sans emploi.

Ce mardi, Macy’s a annoncé qu’à partir de ce soir, elle fermerait tous ses magasins dans le pays, à savoir Macy’s, Bloomingdale’s, Bluemercury, Macy’s Backstage, Bloomingdales the Outlet, et qu’elle maintiendrait les livraisons à domicile via son portail Internet.

À Bloomington, au Minnesota, le Mall of America, l’un des plus grands centres commerciaux du monde, a annoncé qu’il respectait les directives du gouverneur Tim Walz et fermerait ses opérations en fin d’après-midi mardi. Un jour plus tôt, Walz avait ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants de l’État.

Le centre commercial South Coast Plaza à Costa Mesa, en Californie, a annoncé sa fermeture pour deux semaines après qu’une personne employée dans l’un des magasins ait été testée positive pour le virus du SRAS-CoV2 qui cause le COVID-19.

Apple a fermé ses magasins à travers le pays et Microsoft est allé plus loin en annonçant la fermeture de ses magasins et bureaux dans le monde. La société Disney a indiqué qu’elle fermerait jusqu’à la fin du mois le parc Downtown Disney à Anaheim, voisin du parc Disneyland déjà fermé.

La chaîne Nordstrom, qui compte environ 360 magasins, a annoncé qu’elle fermerait ses magasins aux États-Unis et au Canada pendant deux semaines, mais a précisé qu’elle continuerait de verser des salaires et des avantages sociaux à ses employés pendant cette période.

Sephora, une chaîne de magasins vendant des produits de beauté, a également annoncé qu’elle suspendrait ses opérations aux États-Unis et au Canada jusqu’au 3 avril. L Brands, dont les opérations comprennent les magasins Victoria’s Secret, PINK et Bath and Body Works, fermera ses portes jusqu’au 29 avril, et les employés qui ne peuvent pas travailler en ligne à domicile continueront de recevoir des salaires et des avantages sociaux.