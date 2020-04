Costco modifie ses heures d’ouverture en raison d’un coronavirus

Coût modifie ses heures d’ouverture au public A partir du lundi 30 mars ils fermeront plus tôt Il s’agit d’une mesure temporaire lors de la situation inhabituelle due au coronavirus

Au milieu de la pandémie de coronavirus qui a touché le monde, Costco continue de prendre des mesures au profit des clients et des employés.

Les entrepôts fermeront plus tôt, à 6h30 de l’après-midi. Bien que du lundi au vendredi.

Il y aura également des changements dans le calendrier lors de la fermeture des stations-service de la société, qui cessera désormais de fonctionner à 19 heures.

Pour les week-ends, les mêmes horaires de fermeture habituels seront maintenus.

Ce nouveau calendrier Costco sera mis en œuvre à partir du lundi 30 mars dans toutes les succursales aux États-Unis.

«À partir du lundi 30 mars, les sites de Costco aux États-Unis. USA Ils appliqueront temporairement de nouvelles heures de fermeture. Nous fermerons à 18h30. m., du lundi au vendredi. Les stations-service fermeront à 19 heures », a indiqué la société sur son compte Facebook.

Publié par Costco le jeudi 26 mars 2020

“Ce changement temporaire n’affectera pas les heures de week-end. Merci de votre compréhension. “Costco a ajouté dans son message au public les nouvelles heures d’ouverture.

En outre, les mardis, mercredis et jeudis, ils alloueront un horaire spécial de 8 h à 9 h pour ne servir que les personnes de plus de 60 ans et celles qui ont un handicap physique, a rapporté USA Today.

Costco a déclaré que c’est un moyen d’aider les personnes qui ont plus de difficulté à faire leurs achats pendant les périodes où les gens font souvent du shopping nerveux.

La société a également demandé à ses clients de pratiquer la distanciation sociale au sein de ses magasins afin de prévenir la propagation de Covid-19.

Costco met en œuvre de nouvelles mesures avec les clients et les employés pour éviter les coronavirus

Au milieu de la situation causée par la pandémie de COVID-19, certains magasins ont dû fermer leurs portes, mais ce n’est pas le cas à Cotsco.

À la périphérie de ses succursales, les gens se rassemblent pour acheter la nourriture et les produits de première nécessité dont ils ont besoin pour effectuer une quarantaine.

Le Motley Fool a même rapporté que les bénéfices de l’entreprise avaient augmenté en raison des achats nerveux des gens.

Pour cette même raison, Costco prend des mesures qui lui permettent de maintenir la santé de ses clients et de ses travailleurs.

Craig Jelinek, PDG de Cost, a indiqué qu’ils contrôleront le nombre de clients qui entreront dans l’établissement afin d’éviter l’encombrement à l’intérieur des magasins.

Ils ont également demandé de maintenir une distance prudente entre les clients et les employés.

Une autre mesure est qu’une restriction de quantité sera appliquée à l’achat de certains produits afin que tout le monde puisse l’acheter.

Non seulement ils essaieront de contrôler les masses, ils augmenteront également le nettoyage et la désinfection des surfaces dans le but de maintenir l’hygiène des locaux.