Cotation de l’IPC S & P / BMV du 6 mars

Séance baissière pour l’indice, qui a clôturé la séance le vendredi 6 mars avec de fortes baisses de 2,26%jusqu’à 41388,78 points. Il S&P / BMV IPC marqué un volume maximum de 42134,15 points et le chiffre minimum de 41201,67 points. La fourchette de cotation pour le sélectif entre son plus haut et son plus bas (maximum-minimum) au cours de cette journée était 2,21%.

Par rapport à la rentabilité de la semaine dernière, l’indice cumule une augmentation de 0,16%; au contraire, l’année dernière, il conserve encore une 1,24%. Le sélectif est placé un 10,91% inférieur à son maximum cette année (45 902,68 points) et un 0,16% au-dessus de sa valorisation minimale pour l’année en cours (41 324,31 points).

