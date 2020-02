Coup d’État contre les marques de luxe contre le coronavirus: pertes estimées à 40000 millions d’euros en 2020

Des entreprises comme Ralph Lauren et Versace avaient déjà mis en garde contre la perte de ventes de dizaines ou de centaines de millions de dollars due à la propagation du coronavirus. Maintenant, une enquête auprès des meilleurs dirigeants du luxe estime que l’impact total sur les ventes de l’industrie pourrait atteindre 40 milliards d’euros (43,4 milliards de dollars), a rapporté Vogue Business.

L’enquête auprès de 28 PDG et directeurs financiers, menée par Altagamma, une association de sociétés de luxe italiennes, avec Boston Consulting Group et la société d’investissement Bernstein, a estimé que l’industrie pourrait perdre entre 30 000 et 40 000 millions d’euros de ventes cette année. La conséquence serait une baisse d’environ 15% des bénéfices de l’industrie, ce qui représente une perte d’environ 10 000 millions d’euros.

La principale préoccupation concerne les affaires en Chine, où les ventes chutent en raison de la fermeture générale des magasins. L’enquête estime qu’entre 10 et 15 millions de produits initialement destinés à la Chine pourraient ne pas être vendus, ce qui obligerait les entreprises à rediriger ces articles vers d’autres parties du monde.

La société de vêtements de luxe Moncler, par exemple, a déclaré lors d’un récent appel aux résultats avec des investisseurs et des analystes qu’elle avait gelé les expéditions vers la Chine et les avait détournées vers des régions comme l’Europe.

Mais on s’inquiète également d’un impact mondial. Les touristes chinois dépensent beaucoup en articles de luxe et contribuent aux ventes dans des villes comme Tokyo ou New York. A Paris, les commerçants ont constaté une baisse sensible des achats de voyageurs chinois.

Certaines catégories, comme les montres et les sacs à main, pourraient récupérer une grande partie de leurs affaires perdues une fois que les conditions redeviendront normales, a-t-il déclaré. Vogue Business. Mais il a ajouté que les entreprises qui vendent de nombreux articles saisonniers, tels que des vêtements, pourraient perdre leurs ventes de façon permanente à mesure que le temps change et que les entreprises doivent faire de la place pour une nouvelle saison de produits.

Cependant, les entreprises de luxe ne sont pas les seules à souffrir. Adidas a récemment déclaré que son activité en Chine avait chuté de 85% par rapport à la même période l’an dernier, et Under Armour a annoncé que l’épidémie pourrait coûter jusqu’à 60 millions de dollars de ventes. Les entreprises de vêtements de sport et de grande distribution sont également confrontées à la difficulté supplémentaire de s’appuyer sur les usines chinoises qui produisent les matériaux qu’elles utilisent.

La nouvelle souche qui a commencé à se propager en Chine a déjà fait plus de 2 500 morts et environ 80 000 personnes infectées, dans une épidémie qui se propage de plus en plus dans des pays comme la Corée du Sud, l’Iran et l’Italie.

«L’utilisation du mot pandémie ne correspond pas aux faits, mais elle peut certainement provoquer la peur. Nous ne vivons pas dans un monde binaire, en noir et blanc. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Nous devons nous concentrer sur le confinement, tandis que nous faisons de notre mieux pour nous préparer à une éventuelle pandémie“ expliqua le fonctionnaire.

Comment les entreprises réagissent

Selon l’enquête Altagamma, la plupart des marques freinent l’ouverture de magasins directement exploités et privilégient les ventes en ligne.

Un pourcentage important va également déplacer des stocks de Chine et d’Asie vers d’autres régions, allouer des budgets marketing à d’autres pays et réduire le personnel dans les magasins, car beaucoup d’entre eux sont fermés ou fonctionnent à des heures réduites.

L’industrie du luxe est vulnérable à tout ralentissement en Chine car les acheteurs de ce pays, qui consomment à l’intérieur et à l’extérieur du pays, représentent environ un tiers des dépenses mondiales en produits de luxe.

«Bien que l’entreprise ne puisse pas revenir à la normale avant le début de 2021, les dirigeants du luxe interrogés étaient optimistes quant à leurs perspectives à long terme. La plupart s’attendent à récupérer et à atteindre leurs objectifs de vente avant le virus l’an prochain », conclut la publication.