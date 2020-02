Coup d’État «Mencho»: drogue, armes et équipements tactiques saisis au CJNG à San Luis Potosí

Des éléments de l’armée nationale ont obtenu des armes et des drogues appartenant au cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG) dans la municipalité de Villa de Arriaga, à San Luis Potosí.

Selon le rapport, les militaires ont fait un tour à proximité de la route Lagos de Moreno-San Luis Potosí quand ils ont identifié un homme qui s’est enfui à bord d’un van quand il a remarqué sa présence.

Les éléments du Secrétariat de la Défense nationale ont effectué une recherche Pied et sous un arbre ont identifié 37 paquets de marijuana, pesant environ 355 kilogrammes, cachés sous une bâche.

Ils ont également trouvé trois armes longues, 15 chargeurs, 420 cartouches de différents calibres, quatre casques tactiques, deux gilets avec la légende CJNG, deux plaques balistiques et 38 étoiles barrées.

La drogue et les armes ont été mises à la disposition des autorités correspondantes.

L’avance de Jalisco Cartel New Generation (CJNG) Sur tout le territoire mexicain, il semble imparable, peu importe qu’il doive faire face à des ennemis puissants et violents comme le Cartel du Nord-Est (CDN) et son bras armé redoutable “La troupe de l’enfer”, le cartel du Golfe ou Los Zetas.

Bien que depuis juillet dernier, des tueurs à gages présumés du CJNG aient diffusé des images proclamant leur présence dans la municipalité de Villa de Arriaga, à San Luis Potosí, L’entente dirigée par Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” opère depuis des mois dans cette entité, où il vend de la drogue.

Cependant, Ce mardi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, où des hommes lourdement armés qui prétendent appartenir au cartel de Jalisco, ont annoncé leur arrivée dans l’État et ont lancé un avertissement au cartel du Nord-Est, au Golfe (CDG) et à Los Zetas.

Le clip montre un sujet vêtu de vêtements tactiques et un visage couvert assis derrière une table blanche où apparaît une couverture avec l’acronyme CJNG et la carte de San Luis Potosí, entourée d’au moins 30 sujets lourdement armés, dont avec une mitraillette puissante et des visages couverts, dans ce qui semble être une propriété rurale.

Avec la voix déformée, l’homme assis a envoyé un message redoutable contre ses ennemis combattant le territoire de l’État.

“Bonjour citoyens de San Luis Potosí: nous sommes le cartel de la nouvelle génération de Jalisco. Nous sommes ici pour combattre les rats, les extorqueurs et les ravisseurs appartenant aux cartels Zetas, Nord-Est et Golfe.”

“Attention autorités, le combat n’est pas contre vous, Nous venons travailler pour le bien-être des citoyens, eux qui ont été touchés par la collecte des sols et les abus infinis. Le directeur de la police ministérielle José Guadalupe Celestino, est celui qui s’occupe de la vente de drogues dans la capitale de l’Etat. Ou vous avez déjà oublié, Monsieur le Gouverneur, l’opération du 21 juin 2018 par le SEIDO (Bureau du Procureur général adjoint pour les enquêtes sur le crime organisé) contre José Guadalupe, chef de la police ministérielle, élément pour lequel vous êtes intervenu, l’empêchant d’être arrêté. “

«À tous ceux qui soutiennent Los Zetas, Northeast, Golfo et Guadalupe Castillo, abstenez-vous de participer à leurs rangs. Nous sommes Jalisco New Generation Cartel et nous sommes ici et nous sommes là pour rester ”Immédiatement, les tueurs à gages lèvent leurs armes. La vidéo se termine par des plans de plusieurs hommes armés, à côté de plusieurs camionnettes stationnées au pied d’une colline ou d’une montagne et est musicalisée avec un narco.