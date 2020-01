Coup dur de 123 millions de dollars pour les réseaux d’articles contrefaits pour le Super Bowl | Réseaux sociaux sportifs

Les autorités américaines ont saisi plus de 176 000 articles de sport de marques contrefaites et évalués à environ 123 millions de dollars qui devaient être commercialisés à l’occasion de la finale de la National Football League (NFL) ou du Super Bowl, qui se tient à Miami ce dimanche. .

Parmi les opérations saisies dans l’opération Team Player 2020 sur les marchés et les magasins d’équilibre et les vendeurs de rue, il y a des chemises, des bijoux, des casquettes, des accessoires téléphoniques et d’autres articles contrefaits.