Coup dur du gouvernement contre les entreprises de l’économie du savoir qui ont exporté 3 600 millions de dollars l’année dernière

Une résolution signée par le ministre du Développement productif, Matías Kulfas, a suspendu sans délai les avantages fiscaux pour le secteur de l’économie du savoir qui avaient été établis dans la loi 27.506, promulguée en mai 2019.

La décision a annulé deux résolutions précédentes du gouvernement qui avaient mis en place le régime d’incitation de cette loi, destiné aux entreprises du secteur informatique et des services professionnels. Il a également nommé le Ministère de l’industrie, de l’économie du savoir et de la gestion commerciale externe comme autorité chargée de l’application des lois, qui dirige Ariel Schale.

“Suspendre les délais pour analyser et traiter les demandes d’adhésion au Régime de Promotion de l’Economie de la Connaissance déposées jusqu’à la date d’émission de celui-ci, jusqu’au moment où le règlement complémentaire correspondant est émis”, précise la règle publiée aujourd’hui dans le Bulletin officiel.

Les résolutions annulées établissent précisément la mise en œuvre du Registre national des bénéficiaires du régime de promotion de l’économie du savoir.

Avec cette initiative du gouvernement ouvre une question pour l’activité de cinquante entreprises telles que Mercado Libre, Accenture, Globant, Exxon, Deloitte, INVAP, Oracle, PWC ou JP Morgan, dédié à l’informatique et à d’autres activités avec une orientation particulière vers l’exportation de services professionnels, qui a généré un chiffre d’affaires de 3 600 USD l’an dernier.

Dans le secteur, rappelez-vous que pendant la campagne électorale, le président Alberto Fernandez Il a parlé positivement de la loi de l’économie de la connaissance, un fait particulier puisque la norme a été promue et sanctionnée complètement pendant le gouvernement de Mauricio Macri. Néanmoins, la décision de Kulfas fait obstacle à son développement, car le temps que prendra le nouveau règlement n’est pas clair et pourrait donc retarder les décisions d’investissement.

Dans l’intervalle, les entreprises qui avaient bénéficié de la loi sur les logiciels ont perdu ces avantages, puisque cette norme est entrée en vigueur le 31 décembre dernier, étant donné l’hypothèse que la loi sur l’économie du savoir allait remplacer les incitations générées pour l’activité

Au ministère du Développement productif, ils ont expliqué que le gouvernement maintient sa position de campagne dans la mesure où l’esprit et les objectifs de la loi sont positifs mais qu’aucune décision n’a encore été prise sur la mise en œuvre.

Pour tel motif, ils vont étudier plus en détail la mise en œuvre du registre du commerce qui devait commencer fin. Ils ont également souligné qu’un point sensible est de savoir quelles activités économiques bénéficieront des avantages et quelle taille des entreprises.