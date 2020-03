Coupe de cheveux folle? Des Américains confinés tentent une cure de jouvence

NEW YORK, 26 mars (.) – La femme de Jacob Kunthara et ses trois enfants adultes ne l’ont jamais vu sans la moustache qu’il portait depuis 45 ans. Mais pendant les mesures d’isolement du coronavirus cette semaine, Jacob s’est rasé chez lui en Arizona et s’est couvert d’un masque qu’il a enlevé au dîner pour impressionner sa famille.

Fiona Riebeling de New Haven, Connecticut a utilisé une fourchette, une brochette de barbecue et des ciseaux à ongles pour transformer sa crinière mince et longue en une frange joyeuse.

Aux États-Unis, l’ordre de rester à la maison COVID-19 sans fin en vue a été considéré par beaucoup comme une opportunité unique d’expérimenter un style radicalement différent, sachant que si le nouvelle image est un échec, ils ont plusieurs semaines enfermés pour qu’ils repoussent leurs cheveux ou les fixent.

“C’est la chose la plus radicale que j’ai jamais faite”, a déclaré Kunthara, 62 ans, un ingénieur civil dont la maison est à environ 40 kilomètres au sud-est de Phoenix.

Après avoir été forcé de travailler à la maison pendant une semaine, Kunthara a attrapé son rasoir le week-end dernier puis a enfilé un masque pour effectuer une prière familiale avant le dîner, qui s’est terminée par son impressionnant strip-tease facial. .

Riebling dit qu’il a dû improviser pour obtenir sa coupe de cheveux après avoir regardé un tutoriel sur YouTube et réalisé qu’il n’avait pas les bons outils.

“La mise en quarantaine enlève une grande partie de la pression que vous ressentez normalement lorsque vous sortez en public, lorsque vous devez vous soucier de votre apparence”, a déclaré Riebeling.

Lorsqu’un centre de service à la clientèle d’Indianapolis a envoyé du personnel au travail la semaine dernière, Ed Maudlin, l’un des employés, s’est gratté la barbe touffue au fil des années et a pensé: “Je me demande à quoi je ressemblerais sans ça.”

Sachant que seule sa petite amie et la personne avec qui il a choisi de partager ses photos en ligne le verraient avant la réouverture de son bureau dans “au moins un mois”, Maudlin s’est rasé la barbe et la tête cette semaine.

“J’ai opté pour un changement radical: personne ne le saura”, a déclaré Maudlin, 45 ans, alors qu’il s’attend à ce que les poils du visage et de la tête repoussent avant de retourner dans un bureau partagé.

“J’imagine que lorsque je sortirai, j’aurai l’air d’avoir besoin d’une petite coupe de cheveux au lieu de ressembler à Tom Hanks sur l’île”, a ajouté Maudlin, se référant au rôle de l’acteur dans le film de 2000 “Castaway”.

(Rapport de Barbara Goldberg à New York; édité par David Gregorio; traduit par Andrea Ariet dans la salle de presse de Gdansk. Édité par Lucila Sigal)