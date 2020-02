Couple mexicain pris en vidéo en train de voler dans un magasin de crème glacée

Des caméras de sécurité du magasin de glaces capturées alors qu’un couple mexicain faisait semblant d’être des clients.Pour remarquer l’absence du manager, un voleur vole le mobile sans générer de suspicion. Le voleur cache le téléphone portable dans une de ses poches, tandis que son partenaire est satisfait de l’objectif fixé.

Les caméras de sécurité d’un magasin de glaces capturées comme couple mexicain Ils prétendaient être des clients pour manger un vol sans armes, sans rien.

Un couple mexicain a violé le septième commandement de Dieu; “Ne volez pas”, ce qui n’avait pas d’importance quand ils ont décidé de voler un téléphone portable de dernière génération dans un petit glacier.

Le couple mexicain est arrivé au glacier pour acheter des palettes à La Michoacana, mais ils n’ont jamais pensé que leur comportement moche serait connu du monde et des autorités policières mexicaines.

Photo / Capture du monde hispanique

Et c’est que les caméras de sécurité de la boutique de glaces enregistrées comme l’étrange couple mexicain prétendaient être des clients pour ne pas créer de soupçons sur leurs mauvaises intentions.

Après avoir visionné la vidéo, le couple mexicain soucieux d’être vu le plus rapidement possible est remarqué, cependant, un client, arrivé avant eux, attendait l’expédition du produit acheté.

Le couple mexicain était agité, ils se sont déplacés d’un endroit à l’autre, tout en dégustant La Michoacana de leurs riches palettes.

En étant seul avec le gestionnaire de crème glacée, l’homme annule la crème glacée avec un billet de haute dénomination, de sorte qu’il faudra du temps pour reprendre la position.

Photo / Capture du monde hispanique

Cette stratégie criminelle a permis au criminel d’étendre son bras sur l’autre étagère afin de voler le téléphone portable de dernière génération.

En quelques secondes, le criminel cache le téléphone portable dans une de ses poches comme si de rien n’était et son partenaire était content du vol agile commis.

Le manager ne se rend pas compte qu’il a été volé au nez, payant cela avec les conséquences de personnes irresponsables et de faibles valeurs.

À propos de MundoHispanico.com – Site Web d’actualités et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques en espagnol aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu dans le sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations espagnols aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes de marketing optimisées, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latino et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions de followers sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière minute et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, YouTube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.