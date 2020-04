Couple se marie sur le balcon de leur appartement

Instagram @onlyindade

Pendant des mois, Jamie Webner et Ben Katz ont planifié leur mariage parfait, mais ont été contraints de l’annuler en raison de la pandémie de coronavirus; Cependant, ils ont réussi à unir leur vie grâce.

Au lieu de célébrer la cérémonie à la Woodbine Villa à Coconut Grove, le couple s’est marié sur le balcon de leur appartement à Brickell, Miami.

Jamie Webner et Ben Katz ont planifié leur mariage via l’application Zoom, avec 150 téléspectateurs.

La sœur de Webner a officié la cérémonie via Internet. Ils ont utilisé deux caméras, une pour la sœur et une pour le couple. Ils sont apparus devant leurs voisins et leur ont demandé d’être les témoins, certains même habillés pour l’occasion, a déclaré le Miami Herald.

“Ce sera autre chose quand tout le monde se souviendra de 2020 dans 10 à 20 ans, et rappelez-vous les rencontres grâce à Zoom. Ce n’est certainement pas ce que nous avions prévu ou ce que nous voulions que ce soit, mais c’était bien d’avoir quelque chose de sympa à faire un samedi », a déclaré le couple.

Une vidéo du moment romantique du couple circule sur les réseaux sociaux, qui a été “ruinée” par un voisin, qui ne savait probablement pas ce qui se passait. Dans l’enregistrement, le sujet est observé s’exerçant sans chemise, tandis que la mariée et le marié promettent un amour éternel.

