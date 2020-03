Cours de l’action S&P Merval au 12 mars

Jour négatif pour l’indice, qui a terminé la journée du jeudi 12 mars avec de fortes baisses de l’indice 9,76%, jusqu’à 28351,89 points. Le sélectif a marqué un volume maximum de 31,419.60 points et un minimum de 28113,43 points. La plage de négociation pour le sélectif entre son point le plus haut et le point le plus bas (maximum-minimum) au cours de cette journée était 10,52%.

Par rapport à la rentabilité de la semaine dernière, l’indice enregistre une baisse de 22,9%, de sorte qu’au cours de la dernière année, il a encore accumulé une 19,79%. Le S&P Merval un 34,15% inférieur à son maximum cette année (43 054,01 points) et une 28351,89 points, l’évaluation minimale jusqu’à présent cette année.

