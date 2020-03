COVID-19: Comment et pourquoi le virus se propage rapidement

Ceci est un autre de notre série d’épisodes de coronavirus de Science Talk de Scientific American, publiée le 23 mars 2020. Je suis Steve Mirsky.

Dans cet épisode en deux parties, notre rédacteur en chef adjoint W.Wayt Gibbs, dans l’État de Washington – un État touché tôt et durement par COVID-19 – rend compte de la compréhension en évolution rapide des scientifiques de ce nouveau coronavirus et de la trajectoire probable de cette pandémie.

Aujourd’hui, dans la première partie, il se concentre sur les raisons pour lesquelles le nouveau coronavirus se propage si rapidement et est si difficile à contrôler.

Revenez demain pour la deuxième partie, lorsque Gibbs examinera des modèles informatiques qui prédisent combien de temps nous devrons fermer de grandes parties de la société pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés. Il examine également comment les nouveaux tests d’immunité au virus pourraient poser des problèmes éthiques épineux dans les mois à venir.

Wayt a enregistré cet épisode le 22 mars. La première voix que vous entendez: le gouverneur Jay Inslee de Washington.

JI: «Ce n’est pas rhétorique ou hyperbolique quand je dis que tout le monde doit changer son comportement, changer notre façon de vivre – temporairement – si nous voulons éviter des pertes de vie importantes pour les personnes que nous aimons dans l’État de Washington. Et quand je dis tout le monde, je veux dire, franchement, tout le monde. Parce que nous sommes tous des transmetteurs potentiels de ce virus et que nous sommes tous, à des degrés divers, des victimes potentielles de ce virus. »

WWG: C’était le gouverneur Jay Inslee, implorant les gens de mon état le 20 mars de rester à la maison et de s’éloigner les uns des autres. Partout aux États-Unis – et dans le monde entier – les gouverneurs, les maires et les premiers ministres exhortent, mendient, en de nombreux endroits, ordonnant même à leurs citoyens de s’abriter sur place.

Mais ce n’est pas facile de résister à nos désirs câblés de passer du temps avec nos amis, de rendre visite à nos parents et grands-parents, d’aller travailler.

Donc, ici à Washington, comme dans beaucoup d’autres endroits, la conformité a été un peu inégale. Le trafic sur certaines des principales autoroutes ici – un bon indicateur de l’intermédiation humaine – n’est en baisse que d’environ 20% par rapport à la normale.

Mais à mesure que les scientifiques en apprennent davantage sur le virus du SRAS-CoV-2 et la pandémie de COVID-19, il devient évident que nous sommes confrontés à une situation beaucoup plus grave que la plupart d’entre nous ne le pensaient il y a encore quelques semaines.

Permettez-moi de vous donner un exemple d’ici à Washington. Le 10 mars, malgré les avertissements officiels sévères de ne pas se rassembler en groupe, 56 personnes se sont réunies pour un événement dans le comté de Skagit. Tous étaient apparemment en bonne santé à l’époque. Mais dix jours plus tard, 43 de ces 56 personnes ont été confirmées comme ayant COVID-19 ou présentent des symptômes de la maladie. Les experts soupçonnent qu’une ou plusieurs personnes du groupe étaient des soi-disant «super-shedder», quelqu’un qui n’a pas encore montré de symptômes mais transmet beaucoup de virus infectieux.

Dans cet épisode en deux parties, nous examinerons plusieurs nouvelles études de recherche et nouveaux tests annoncés cette semaine qui pourraient aider à répondre à quatre questions cruciales.

Question 1: pouvez-vous attraper cette maladie de quelqu’un qui n’est pas dans la même pièce que vous?

Question 2: pouvez-vous l’attraper chez quelqu’un qui n’est pas malade – et existe-t-il un moyen de le tester?

Question 3: Quelle combinaison d’arrêts et de fermetures fera le plus pour minimiser le nombre de personnes décédées de la pandémie? Et combien de temps ces restrictions strictes devront-elles perdurer?

Et question 4: Comment chacun de nous saura-t-il que nous sommes immunisés et que nous n’avons plus à nous soucier d’attraper COVID-19 ou de le donner à quelqu’un d’autre? Et que ferons-nous de ces informations une fois que nous les aurons?

Commençons par cette première question: faut-il entrer en contact avec quelqu’un qui a le virus – ou avec des gouttelettes qu’il pulvérise à partir d’une toux ou d’un éternuement – pour l’attraper?

Eh bien, c’est presque certainement le moyen le plus simple de l’obtenir. Garder vos distances avec les autres réduit donc considérablement le risque d’infection.

Mais dans une étude publiée cette semaine dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs d’un laboratoire des risques biologiques du Montana dirigé par les National Institutes of Health ont confirmé ce que de nombreux experts craignaient: ce coronavirus peut également être infectieux en dehors d’un corps vivant, dans certains cas pendant des jours.

L’autre soir, j’ai regardé le film Contagion de 2011, qui a certainement des parallèles étranges avec le présent. Il y a une scène où le personnage de Kate Winslet, un enquêteur sur la maladie CDC, explique pourquoi ce type de durabilité est si troublant dans un virus.

[audio from clip from Contagion]

KW: «Donc, à ce stade, je pense que nous devons croire que c’est respiratoire – peut-être aussi des fomites.

“Qu’est-ce que c’est, fomites?

«Il s’agit de la transmission à partir des surfaces. La personne moyenne touche son visage deux ou trois mille fois par jour… trois à cinq fois, chaque minute de veille. Entre les deux, nous touchons les poignées de porte, les fontaines à eau, les boutons d’ascenseur et les uns des autres. Ces choses deviennent des fomites. “

Le N.I.H. les chercheurs ont testé si le virus du SRAS-CoV-2 peut se propager via des fomites – ce qui, soit dit en passant, est la façon dont vous le prononcez réellement. Ils ont pulvérisé des gouttelettes infectieuses sur du carton, de l’acier inoxydable et du plastique. Puis ils ont vérifié les éclaboussures au fil du temps pour voir à quelle vitesse les particules virales se desséchaient et se désagrégeaient.

Sur le carton, il a fallu quatre bonnes heures avant que la quantité de virus vivant ne commence à baisser de manière significative, et la surface est restée assez infectieuse huit heures plus tard.

Alors, quand une boîte Amazon est apparue sur mon porche il y a quelques jours, j’étais heureuse de voir que le livreur portait des gants. Mais après avoir ouvert la boîte, je suis toujours allé à l’évier et me suis lavé les mains.

Sur l’acier inoxydable – pensez aux rampes, aux paniers d’achat, aux pompes à essence, aux gymnases de la jungle – le coronavirus est resté infectieux pendant plus d’une journée.

Et sur le plastique – donc, nos stylos, nos cartes de crédit, nos claviers et claviers – il est resté viable pendant deux à trois jours.

Ici, dans la région de Seattle, les gérants de magasins et les opérateurs de bus ont essuyé les surfaces plus fréquemment et ont mis des lingettes désinfectantes à la disposition des clients. Nous savons maintenant que cela devrait être une pratique courante partout.

À l’intérieur de cette boîte que j’ai reçue d’Amazon était un ensemble de gants en coton blanc que j’avais commandé pour moi et ma famille à porter lorsque nous sortons.

Des tests ont montré qu’un masque facial standard ne vous protège vraiment pas contre la contamination par ce virus car une grande partie de l’air que vous inspirez s’infiltre sur les bords plutôt que de passer à travers le filtre. Le port d’un masque est une bonne courtoisie, cependant, si vous allez être avec d’autres personnes qui peuvent être vulnérables.

Mais un chirurgien pulmonaire m’a conseillé de porter des gants en coton, comme ils le font à son hôpital, car les fibres naturelles piègent le virus et il se dessèche et devient inactif. De plus, je trouve que le port de gants m’aide à ne pas me toucher le visage.

Nous pouvons donc être infectés par des gens que nous ne voyons même pas – par les fomites qu’ils laissent derrière eux.

Mais passons maintenant à cette deuxième question: pouvez-vous attraper COVID-19 de quelqu’un qui n’a pas été testé positif, ou même de quelqu’un qui peut se sentir en parfaite santé?

Les études semblent confirmer que la réponse est oui. Dans un article paru le 16 mars dans la revue Science, un groupe international de chercheurs a analysé les données sur l’épidémie en Chine en janvier. Ils ont conclu que seulement 14% des infections à COVID-19 étaient documentées, ce qui signifie que 86% – c’est-à-dire six cas sur sept – n’apparaissaient jamais dans les statistiques comme un cas confirmé.

Voici ce que Jeffrey Shaman de la Columbia University, l’un des auteurs de ce document, a dit à ce sujet lors d’un point de presse la semaine dernière:

JS: «Ces infections non documentées étaient… environ la moitié moins infectieuses par personne qu’un cas documenté qui présente des symptômes plus graves et peut-être plus de pertes. Parce que, cependant, il y a beaucoup plus de ces cas sans papiers, ce sont les infections sans papiers qui sont à l’origine de la propagation et de la croissance de l’épidémie. »

Shaman dit que ces cas non documentés sont pour la plupart assez légers.

JS: «Et donc la plupart des gens peuvent ne pas reconnaître qu’ils peuvent penser qu’ils ont un autre rhume, ou ils peuvent même ne pas vraiment reconnaître qu’ils sont malades. Si vous deviez projeter ce nombre à l’échelle mondiale, étant donné que nous avons 150 000 cas confirmés… cela indique que nous approchons de près d’un million d’infections dans le monde…. En règle générale, vous examinez environ un ordre de grandeur de plus de cas que ce qui a été confirmé. “

VO: Bien sûr, chaque jour, le nombre de cas confirmés augmente. Mais l’idée est que si vous comptez aujourd’hui et multipliez par sept, c’est une estimation plus réaliste du nombre d’infections à ce jour.

Alors, qui transmet le virus? De toute évidence, les gens qui sont très malades et dont le test est positif. De plus, peut-être sept fois plus de gens, dont beaucoup sont jeunes, qui l’ont attrapé mais se sentent suffisamment bien pour ne pas penser à se faire tester ou à se mettre en quarantaine.

Et puis il y a un troisième groupe: le nombre croissant de personnes infectées qui, dans cinq ou dix jours, tomberont malades et deviendront un cas confirmé, mais qui se sentent parfaitement bien en ce moment.

Dans un article préimprimé publié le 18 mars, des chercheurs de l’Organisation mondiale de la santé ont étudié 94 patients COVID-19 à Guangzhou, en Chine, pour déterminer quand ils sont devenus infectieux et quand ils ont cessé de répandre le virus. Les scientifiques ont prélevé des tampons de gorge sur les patients dès qu’ils ont commencé à montrer des symptômes, puis les ont testés à nouveau tous les jours pendant le mois suivant.

Ils ont vu beaucoup de variations d’un patient à l’autre. Mais dans l’ensemble, les patients avaient tendance à devenir moins infectieux à mesure que leurs symptômes progressaient. Grâce à certains calculs, les scientifiques ont conclu que ces patients atteints de coronavirus transmettaient le plus de virus et étaient probablement les plus infectieux pour les autres, jusqu’à deux jours avant de commencer à se sentir malades. Ce sont donc des gens comme le sénateur Rand Paul du Kentucky, dont nous avons appris le 22 mars qu’il avait été testé positif au COVID-19 même s’il ne ressent aucun symptôme.

Ces W.H.O. les chercheurs estiment qu’environ la moitié des personnes qui ont attrapé ce virus à Guangzhou l’ont obtenu de quelqu’un qui se sentait encore en bonne santé à l’époque. Et d’autres études en provenance de Chine ont documenté des cas où les patients se sont complètement rétablis du COVID-19 mais ont continué à être positifs pour le virus pendant plus d’une semaine après la disparition de leurs symptômes.

Ce phénomène de transmission pré-symptomatique et post-symptomatique complique vraiment les efforts pour contenir ce virus, en particulier parce qu’il faudra beaucoup de temps avant que nous ayons suffisamment de tests de coronavirus pour vérifier les personnes qui ne présentent pas encore de symptômes.

Afin d’aider à atténuer les pénuries de tests de coronavirus, la Food and Drug Administration des États-Unis a donné la semaine dernière une autorisation d’urgence aux hôpitaux et aux laboratoires d’utiliser un nouveau test automatisé pour COVID-19 qui peut détecter les infections en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours. Cepheid, une société de biotechnologie en Californie, a annoncé qu’elle commencerait à expédier les kits de test cette semaine.

Le test Cepheid effectue essentiellement le même processus de PCR en temps réel que les tests existants, mais beaucoup plus rapidement, explique le médecin-chef de Cepheid, David Persing:

DP: «Ce que nous avons développé est donc un test de qualité de laboratoire de référence qui peut être exécuté au point de service en environ 45 minutes ou moins. Vous prenez un échantillon, le placez dans cette nouvelle cartouche que nous avons développée, et environ 45 minutes plus tard, vous aurez le résultat. Et ce test peut être effectué à l’hôpital lorsque les patients sont admis. Les résultats sont donc disponibles beaucoup plus rapidement. Et cela signifie que ces résultats joueront sur la façon dont ces patients sont gérés: qui obtient l’isolement respiratoire. Qui a besoin d’antibiotiques qui n’a pas besoin d’antibiotiques? Ces types de décisions peuvent être prises en temps réel. »

Persing dit que si le test pourrait être utilisé pour le dépistage dans la communauté – et peut être suffisamment sensible pour détecter les super-délesteurs pré-symptomatiques – au départ, il ne sera disponible que pour les hôpitaux à utiliser sur leurs patients et les travailleurs de la santé.

DP: «Nous pensons que ce sera un outil très important pour pouvoir obtenir des résultats rapides et exploitables pour permettre aux patients de savoir s’ils sont porteurs, même s’ils sont asymptomatiques, de mettre en quarantaine. Et de savoir qu’ils sont mis en quarantaine pour une raison, non pas parce qu’ils peuvent avoir le rhume des foins ou une autre cause, mais vraiment leur donner une raison de la quarantaine. “

Des tests plus rapides et plus faciles devraient nous aider à mieux comprendre l’étendue réelle de cette pandémie. Mais ces tests ne sont pas parfaits. Un certain nombre d’études, dont une réalisée par des scientifiques de l’Université de Wuhan en février, ont révélé que ces tests de RT-PCR sur lesquels nous nous appuyons aujourd’hui ne sont pas suffisamment sensibles pour attraper l’infection de manière fiable à ses débuts. Un résultat de test négatif ne garantit donc pas que vous ne portez pas le virus.

Cela ne vous indique pas non plus si vous êtes immunisé contre la maladie. Mais de nouveaux tests d’immunité arrivent.

Ces caractéristiques du nouveau coronavirus – c’est sa capacité à rester en attente sur les surfaces et à se propager facilement parmi les personnes qui se sentent bien ou assez bien – c’est ce qui rend ce virus si contagieux et difficile à arrêter, comme Elizabeth Halloran de Fred Hutchinson Cancer Research Le centre a expliqué lors d’un point de presse la semaine dernière:

EH: «le nombre reproductif de base – c’est-à-dire le nombre moyen de personnes qu’une personne moyenne infecte au début – est estimé… à environ 2,5. Et il y a en fait des estimations qui sont plus élevées.

«C’est avant, bien sûr, toute cette réduction comportementale et cette distanciation sociale qui la réduiraient. Mais ça va être difficile même si ça baisse quelque peu de façon saisonnière en été pour ramener ça nécessairement en dessous d’un. “

Et jusqu’à ce que nous puissions faire passer ce nombre reproductif de 2,5 à environ un, la pandémie continuera de s’accélérer.

Dans la deuxième partie de cet épisode, nous verrons comment les modèles informatiques de la pandémie prédisent quand nous pourrons sortir de notre état de séquestration et recommencer à sortir ensemble. Toujours dans la partie 2, je vais vous mettre à jour sur les tests d’anticorps pour l’immunité au virus qui émergent maintenant des laboratoires de recherche. Et nous examinerons certaines questions éthiques difficiles auxquelles la société peut être confrontée lorsqu’elle utilise cette technologie.

Jusque-là, pour Science Talk de Scientific American, je suis Wayt Gibbs.