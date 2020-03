COVID-19 dépasse 750 000 cas dans le monde et 36 000 décès | La société

Les cas mondiaux de COVID-19 totalisent désormais 754 948, soit 61 000 de plus que la veille, tandis que les décès dus à cette maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2 s’élèvent à 36 571, selon les chiffres officiels de l’Organisation mondiale. de la santé (OMS).

Au cours des dernières 24 heures, l’agence des Nations Unies a enregistré 3 465 nouveaux décès dans le monde.

Au rythme actuel, la barrière d’un million de personnes infectées sera franchie avant la fin de cette semaine, et on constate que les cas enregistrés de pandémie se multiplient par 10 en environ un mois: le 1er février, la barrière de 10000 a été dépassée, la 7 mars les 100 000, et début avril le million.

Du côté positif, le nombre de patients récupérés augmente et atteint près de 25% du total, selon les données des différents ministères de la santé des pays touchés.

Les États-Unis se distinguent comme le pays avec le plus grand nombre de cas, 176 000, suivis de l’Italie avec 105 000, bien que la nation transalpine soit celle qui compte le plus grand nombre de décès (plus de 12 000, contre 3 400 sur le territoire américain).

En troisième position en termes de nombre de cas diagnostiqués, l’Espagne se situe, avec plus de 94 000 cas et 6 400 décès, suivie par la Chine, origine de la maladie, avec 3 300 décès et 81 000 cas, parmi lesquels récemment il n’y a eu pratiquement aucune nouvelle infection due à la transmission locale. , selon les autorités sanitaires chinoises.

Treize pays ont dépassé la ligne des 10 000 cas, mais seulement huit celui des mille décès (les quatre nommés plus la France, l’Iran, le Royaume-Uni et les Pays-Bas).